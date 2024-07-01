Открытый чемпионат Кишинева по парусному спорту среди сеньоров и молодежи прошел в 4-х классах яхт на водохранилище Гидигич. Яхт-клуб «Фордевинд» (Днестровск) благодаря поддержке руководства МГРЭС привез хорошую команду. Работники станции и дети работников стали победителями соревнований, сообщается на телеграмм-канале Радио -1.
В классе «Микро» отличились Константин Маслий/Евгений Швец, в класс Vision – Константин Ювченко/Дмитрий Пировский. Среди молодежи первыми финишировали Александр Швец («Луч») и Елизавета Шахматова («Оптимист»).