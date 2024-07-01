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Российская культура: отмене не подлежит. «Детская опера «Оловянный солдатик»
Категория:
Российская культура: отмене не подлежит
,
Интересное
,
Музыка жизни
,
Новости дня
В передаче «Детская опера «Оловянный солдатик» сравнивается композиторская концепция сюжета С.П. Баневича со сказкой Г.Х.Андерсена, определены главные ценностные послания грядущим поколениям, содержащиеся в истории о стойком оловянном солдатике.
Вчера, 17:00
DTV
Просмотров: 175
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