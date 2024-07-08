В Молдове появился новый праздник — «Национальный день пчел», который будем отмечать 20 мая. Соответствующий проект одобрил сегодня кабинет министров.
«Разведение пчел и производство меда – это традиционное занятие в подавляющем большинстве населенных пунктов Республики Молдова, которое исторически возникло как важная дополнительная экономическая деятельность из сельскохозяйственной сферы, чтобы получить натуральный и экологический пищевой продукт, с высокой энергетической ценностью», — говорится в проекте, сообщает diez.md.
Источник: statistica.gov.md
Согласно данным Национального бюро статистики, в 2022 году в Молдове насчитывалось около 200 000 пчелиных семей. Производство меда достигло около 4 500 тонн.
Среднестатистический житель нашей страны съедает в среднем 0,7 кг меда в год. Молдова также экспортирует этот продукт за границу. Больше всего меда импортировали: Италия, Румыния, Словакия, Германия, Нидерланды и Сербия.