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В Молдове ввели новый праздник — «Национальный день пчел»

В Молдове ввели новый праздник — «Национальный день пчел»
Источник фото: depositphotos.com

В Молдове появился новый праздник — «Национальный день пчел», который будем отмечать 20 мая. Соответствующий проект одобрил сегодня кабинет министров.

«Разведение пчел и производство меда – это традиционное занятие в подавляющем большинстве населенных пунктов Республики Молдова, которое исторически возникло как важная дополнительная экономическая деятельность из сельскохозяйственной сферы, чтобы получить натуральный и экологический пищевой продукт, с высокой энергетической ценностью», — говорится в проекте, сообщает diez.md.

В Молдове ввели новый праздник — «Национальный день пчел»
Источник: statistica.gov.md

Согласно данным Национального бюро статистики, в 2022 году в Молдове насчитывалось около 200 000 пчелиных семей. Производство меда достигло около 4 500 тонн.

Среднестатистический житель нашей страны съедает в среднем 0,7 кг меда в год. Молдова также экспортирует этот продукт за границу. Больше всего меда импортировали: Италия, Румыния, Словакия, Германия, Нидерланды и Сербия.
  • Сегодня, 08:18
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