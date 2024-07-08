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Тираспольские велосипедисты завоевали медали на Чемпионате Молдавии

Тираспольские велосипедисты завоевали медали на Чемпионате Молдавии
Фото: телеграм-канал «Спортивная орбита»

В Кишинёве провели чемпионат Молдавии по шоссейному велоспорту. В соревнованиях приняли участие более 70 гонщиков из Кишинёва, Бельц и Тирасполя.

На старт вышли спортсмены от 11 до 47 лет, в том числе три женщины, сообщает Радио 1. В программе были две гонки: с раздельного старта (20 км) и общего (40-100 км). Гонка с раздельного старта состояла из нескольких кругов, сообщает Радио 1..

Воспитанники Тираспольской СДЮШОР № 3 хорошо выступили среди кадетов и юниоров. Призёрами стали:

Филипп Карпов U15 (два серебра);
Яков Погорельный U15 (две бронзовые медали);
Алексей Забавский U17 (серебряная медаль);
Дмитрий Балан U19 (золото и серебро).
  • Сегодня, 08:20
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