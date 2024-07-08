В Кишинёве провели чемпионат Молдавии по шоссейному велоспорту. В соревнованиях приняли участие более 70 гонщиков из Кишинёва, Бельц и Тирасполя.
На старт вышли спортсмены от 11 до 47 лет, в том числе три женщины, сообщает Радио 1. В программе были две гонки: с раздельного старта (20 км) и общего (40-100 км). Гонка с раздельного старта состояла из нескольких кругов, сообщает Радио 1..
Воспитанники Тираспольской СДЮШОР № 3 хорошо выступили среди кадетов и юниоров. Призёрами стали:
Филипп Карпов U15 (два серебра); Яков Погорельный U15 (две бронзовые медали); Алексей Забавский U17 (серебряная медаль); Дмитрий Балан U19 (золото и серебро).