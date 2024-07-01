Министерство обороны Молдовы определило, где будет закуплена первая в своем роде система противовоздушной обороны, которая должна поступить в страну в следующем году. Заявление было сделано 8 июля, на Radio Moldova в эфире программы La 360 de grade, передает rupor.md.
«Мы нашли ее, мы будем ее внедрять, но на это нужно время. (…) В зависимости от того, какими финансовыми ресурсами мы располагаем. Мы не будем начинать со стратегических, а начнем с переносных, с малых дальностей, которые позволят нам в случае необходимости защитить ключевые объекты инфраструктуры и оперативные группы, а в дальнейшем сосредоточимся на системах ПВО средней дальности», — заявил Анатолий Носатый.
Следует отметить, что в декабре 2023 года Республика Молдова приобрела у Франции радар противовоздушной обороны стоимостью более 14 миллионов евро, выделенных из оборонного бюджета.
Сначала боевых действий в Украине фрагменты уничтоженных беспилотников несколько раз были обнаружены на территории Молдовы вблизи молдавско-украинских границ на севере и юге РМ.