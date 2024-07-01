Правительство инициировало внесение изменений и дополнений в Закон «О республиканском бюджете на 2024 год». Соответствующий законопроект представила в ходе заседания высшего органа исполнительной власти Вице-премьер – министр финансов Алена Рускевич. Внесение коррективов обусловлено необходимостью уточнения основных параметров бюджета и нивелирования сложившегося недопоступления от единого таможенного платежа в доход бюджета и целевых фондов, сообщает пресс-служба Правительства республики.
Так, по итогам полугодия показатели доходной части республиканского и консолидированного бюджета необходимо уменьшить. План только по поступлению средств от ЕТП не исполнен на сумму порядка 36,5 млн рублей. Причинами такой динамики являются нестабильные условия внешнеэкономической деятельности, приостановка и изменение условий работы отдельных предприятий, усугубление внешнеполитического и внешнеэкономического давления, которое ведет к ситуации двойного налогообложения и дополнительного финансового обременения приднестровских экономических агентов. Часть поступлений от ЕТП распределяется в бюджеты целевых фондов, а значит недопоступление напрямую влияет и на программы развития.
«На сегодняшний день в совокупности порядка 20 млн рублей от планируемой суммы недопоступило по соответствующим целевым бюджетным фондам. Большей частью это отражается на доходах Фонда капитальных вложений и Дорожного фонда», — сообщила Алена Рускевич.
Для недопущения развития негативного сценария Правительство предлагает ряд мер.
«У нас, безусловно, есть перевыполнение по местным и республиканскому бюджетам, поэтому все это перевыполнение, включая прогнозное, мы включили на перекрытие недопоступления, на финансирование целевых бюджетных фондов», — отметил Председатель Правительства Александр Розенберг.
Также Премьер обратил внимание на то, что плановый показатель по поступлению ЕТП уже корректировался в текущем году. Он уменьшен на 135 млн. рублей. Эту сумму смогли заместить переходящими остатками, сформированными по итогам прошлого года.
На данном этапе за счет роста поступлений по ряду иных направлений в доход республиканского и консолидированного бюджета направлено 95 млн рублей, что позволит нивелировать потери по ЕТП и иные выпадающие доходы. Здесь ключевую роль сыграло перевыполнение плана по итогам 5 месяцев 2024 года по налогу на доходы организаций и поступлений с выручки индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Также позитивную роль сыграли эффективные результаты финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий с долей государственного участия.
Кроме того, документ предусматривает незначительное увеличение расходов республиканского бюджета, связанное с необходимостью финансирования расходов по выполнению научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ по государственным контрактам ГУП «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» за счет целевых доходов.
Стоит отметить, что в большинстве случаев вопрос дополнительного финансирования некоторых статей расходов предлагается решить за счет перераспределения средств в рамках утвержденных лимитов. Таким образом предстоит решить вопрос оплаты в увеличенном объеме потребленных коммунальных услуг.
Перераспределение необходимо и по целевым программам. Например, средства, запланированные в рамках Фонда развития предпринимательства, считают целесообразным переадресовать с проекта «Мое дело» на финансирование расходов по субсидированию части процентных ставок со стороны государства по льготным кредитам, предоставляемым на пополнение оборотных средств. Согласно данным 2023-2024 года, спрос на проект «Мое дело» невысок. Начинающие предприниматели опасаются неопределенности перспектив развития стартапов. Однако действующий бизнес активно пользуется льготными кредитами на инвестиционные цели. При учете такого положения дел Правительство предлагает лимиты невостребованного проекта использовать для расширения направлений с более высоким потенциалом.
Отдельно заместитель Председателя Правительства остановилась на предложении по перенаправлению остатков Паевого фонда на благоустройство сельских территорий, ремонт и строительство объектов социально-культурной сферы и автомобильных дорог. Это позволит распределить средства на те объекты, по которым не были обозначены источники финансирования.
В завершении обсуждения проекта документа, Александр Розенберг призвал руководителей органов исполнительной власти мыслить на перспективу и планировать доходы и расходы с учетом тенденций в экономике.
Члены Правительства единогласно поддержали все озвученные инициативы. В ближайшее время законодательную инициативу направят в Верховный Совет.