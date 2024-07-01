Национальный банк Украины в очередной раз повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Американская валюта впервые в истории превысила отметку в 41 гривну. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора 12 июля, сообщает korrespondent.net
Так, официальный курс доллара на 15 июля установлен на уровне 41,0434 грн (+0,1611 грн). А курс евро подскочил еще больше и составит 44,686 грн (+0,3042 грн). Это тоже новый исторический максимум.
На межбанке американская валюта подорожала еще на 12 копеек, до 41,01-41,03 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
На наличном рынке курс доллара поднялся на 10 копеек, до 41,15 гривны.
Напомним, Кабмин прогнозирует дальнейший рост курса доллара. Согласно Бюджетной декларации, в 2025 году средний курс вырастет на 10%, до 45 грн/доллар.
При этом в бюджете на 2024 год заложен средний курс 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар в декабре.