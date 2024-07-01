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Гривна упала ниже психологической отметки

Гривна упала ниже психологической отметки
фото из открытых источников

Национальный банк Украины в очередной раз повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Американская валюта впервые в истории превысила отметку в 41 гривну. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора 12 июля, сообщает korrespondent.net

Так, официальный курс доллара на 15 июля установлен на уровне 41,0434 грн (+0,1611 грн). А курс евро подскочил еще больше и составит 44,686 грн (+0,3042 грн). Это тоже новый исторический максимум.

На межбанке американская валюта подорожала еще на 12 копеек, до 41,01-41,03 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

На наличном рынке курс доллара поднялся на 10 копеек, до 41,15 гривны.

Напомним, Кабмин прогнозирует дальнейший рост курса доллара. Согласно Бюджетной декларации, в 2025 году средний курс вырастет на 10%, до 45 грн/доллар.

При этом в бюджете на 2024 год заложен средний курс 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар в декабре.
  • Вчера, 07:49
  • DTV
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