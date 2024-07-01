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ЦИК Молдовы : «Демократия стоит денег»

ЦИК Молдовы : «Демократия стоит денег»
фото: newsmaker.md

Организация и проведение выборов президента Молдовы и референдума о вступлении страны в Европейский союз обойдется примерно в 306 млн леев. Из них 250 млн выделили на проведение двух туров президентских выборов, 37 млн — на организацию референдума и 19 млн — на голосование по почте. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анжела Караман в эфире передачи Realitatea te privește на телеканале RLIVE TV, информирует NM

«Мы заложили в бюджет около 250 млн леев для обоих туров президентских выборов. Дополнительно мы запросили 37 млн леев на организацию референдума и 19 млн леев на голосование по почте. Закон о государственном бюджете уже скорректировали, и эти деньги предусмотрены в бюджете. [Общий] бюджет составляет около 306 млн леев», — рассказала Анжела Караман.

По словам главы ЦИК, «демократия стоит денег». «Для надлежащей организации выборов необходимы расходы. При этом, когда мы приняли решение совместить выборы и референдум, мы фактически увидели, что можем сэкономить деньги», — подчеркнула председатель комиссии.

Напомним, выборы президента Молдовы пройдут 20 октября одновременно с референдумом о вступлении в Евросоюз. О намерении участвовать в выборах официально объявили:

действующий президент РМ Майя Санду,

бывший министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский,

бывший лидер партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе,

лидер ЛДПМ и бывший премьер Влад Филат,

лидер партии «Развития и объединения Молдовы» Ион Кику,

бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

  • Вчера, 07:50
  • DTV
  • Просмотров: 157
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