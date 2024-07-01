Ряд стран, принимающих беженцев из Украины, сокращают программы их поддержки, в частности, это касается безвозмездного жилья.
Венгрия с 21 августа будет предоставлять субсидированное жилье только тем украинцам, которые будут прибывать из 13 областей, наиболее пострадавших от военных действий. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает УВКБ ООН в Венгрии, пишет korrespondent.net.
Указывается, что жители Киевской области и Киева, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Донецкой, Херсонской, Луганской, Житомирской, Днепропетровской и АРК после подтверждения документально места своего проживания смогут в Венгрии получить субсидированное жилье.
"Субсидированное жилье предоставляется на один месяц, если лицо не имеет зарегистрированного статуса временной защиты. Такое жилье предоставляют муниципалитеты или служба Мальтийского ордена. Проживание включает также бесплатное питание", - говорится в сообщении.
Право на субсидированное жилье сохраняется, если человек за месяц с момента прибытия в Венгрию зарегистрируется в центре для временной защиты. Эта процедура не обязательна только для детей до 18 лет, беременных женщин, людей с инвалидностью, лиц старше 65 лет.
Ранее стало известно, как украинские беженцы довольны жизнью в Евросоюзе. Опрашивали граждан, проживающих сейчас в Германии, Польше и Чехии.
Большинство украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии (66%) полностью удовлетворены или скорее довольны, чем нет, своими нынешними условиями проживания в новой стране. Домой вернется в лучшем случае половина. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
В то же время недовольны условиями жизни 26% респондентов.
Социологи отмечают, что 7% уже имеют гражданство другой (кроме Украины) страны, а еще 12% подали документы и ждут одобрительного решения по гражданству. В то же время, не подавали и не планируют делать этого - 34%.
Однако 45% хоть и не подавали документы, но вообще хотели бы получить гражданство другой страны.
У респондентов спросили, при каких условиях они вернулись бы в Украину. Относительно больше всего респондентов говорили о нормальной работе критической инфраструктуры (34%) и безопасности (34%). Далее следуют жилищные вопросы (26%) и завершение боевых действий (26%). Несколько меньше респондентов говорили о возможности найти работу (16%) и условия для детей посещать школу/детсад (13%).
Половина респондентов – 50% – планирует вернуться в Украину. Социологи считают, что "указанная оценка – скорее оптимистический сценарий в текущих условиях".
Киевский международный институт социологии (КМИС) в течение 20-26 апреля 2024 года провел по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций Форум опроса украинских беженцев.
Методом онлайн-интервью был опрошен 801 респондент (взрослые граждане в возрасте 18 лет и старше, выехавшие из Украины после 24 февраля 2022 года, проживающие в Германии, Польше и Чехии).
Напомним, в Европе планируется оставаться около 70% украинских беженцев. Почти половина украинцев в странах Европы работают.