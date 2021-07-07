Днестр ТВ продолжает знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана. Семен Коган- литературный псевдоним Александр Кирий, известен широкому кругу читателей, как прозаик, драматург, поэт, писатель-сатирик. Его произведения публиковались во многих странах мира, пьесы печатались и ставились в театрах Советского союза, за рубежом. Он- многократный победитель и лауреат Международных и Всесоюзных конкурсов юмора. Издал сорок семь своих книг и более ста пятидесяти с другими авторами. Придумал более давадцати тысяч анекдотов. Считает себя основателем авторских анекдотов, как нового литературного жанра. Многократный победитель Всесоюзных и Международных клнкурсов юмора. Член Союза журналистов СССР. Почетно-заслуженный юморист Советского Союза.
Вашему вниманию представлены Юмористические рассказы, которые вошли в сборник "От Эльбы до Днестра".
А время летит
А время летит! И порой долетает до прекрасного юбилея! И тогда, не забывая о прошлом, мы пытаемся вспомнить будущее, чтобы не стыдно было смотреть вперед из того, что сзади, и радоваться возможности огорчаться и впредь – до полного оплодотворения и удовлетворения всех наших нереализованных потребностей. От маразма и противопоставления – до сарказма и везения! Ибо каждому хочется дожить до такого времени, когда его вообще не будет много, так как все оно окажется потраченным на то, что малоэффективно, дабы тоже исчезло без доказательств и донимательств! Ибо долгожителей ценят все, а не только те, кто долго оценивают и оценить не могут!
И юбиляру ещё приятней, так как его оценило и защитило само Время, представив своим сообщником во всех временных делах, включая и постоянные. Поэтому все наши пожелания и не наши отрицания соответствуют тому, что ещё осталось хорошего, не исключая очень хорошего, жаркого, горячего, тёплого, чтобы это всегда грело, но не нагревало до вымораживания, как того мамонта, когда во льдах нашли после миллионов лет, которого нагревали внутренние органы. Но все равно мы его переживем, ибо всегда найдутся желающие и дальше нас вымораживать, чтобы в таком виде мы и дальше оставались живее всех живых! И не только питекантропов, олигархов и прочей нечистой силы! Хотя сила нашего именинника всегда была чиста помыслами, домыслами, замыслами и юмористическими сборниками всех времен и народов еврейской эмиграции! Подобным образом, совмещая все звенья одной цепи времени, охватывающие юбиляра от рождения до пьедестала, мы ощущаем свою причастность не только к причастиям, глаголам, сказуемым, прилагательным и сослагательным, но и к восклицательным знакам! А также и ко всем предложениям, с которых мы начинаем, а наш уважаемый именинник кончает много раз, раз за разом, и не столько после нас, сколько всегда, сразу и эффективно! Ибо, несмотря на то, что все буквы алфавита имеют равные права, у нашего юбиляра все буквы заглавные- славные. И наш многоуважаемый коллега всегда казался с большой буквы, хотя никому до сих пор неизвестно, как он на нее попал! Но это, естественно, не повод сомневаться в том, что наступающий юбилей превращается в творение из наших прекрасных больших букв – оды и сонеты, иронии и приветы, романы и буклеты, прочие нелицеприятные жертвы человеческого одухотворения! А если кто-то, где-то, когда-то и как-то попытается всё унизить, возвысив высокими словами, примите их с благодарностью, как бред сивой кобылы, понимая, что ничто так не возвышает человека, как его принижение до всего человечества в целом, в частности и во всех остальных вариантах непотребного бытия, вобравшее в себя весь маразм и все великолепие уходящего времени, и делающее нас великими, хотя бы потому, что мы пришли в этот мир, чтобы стать такими! И чем больше живем, тем сильнее возвышаемся, чтобы, в конце концов, превратиться в бугор и даже жить за бугром, то есть за самого себя, и радовать тех, кто идёт следом, чтобы наследить, доказывая тем самым преемственность поколения до полного слияния и возлияния в дни торжеств и замечательных юбилеев! До ста двадцати лет! И так много раз! Во все времена и безвременья!
Праздник
– Гриша, ты ходил на праздник? – Ходил! – И что же там было? – Всё, что хочешь! – А что я хочу? – Всё, что было! – Нет, серьёзно! Что было? – Лучше спроси, чего там не было! – Чего там не было? – Того, что быть не должно! – Что же было? – Знаешь, как у немцев? – Не знаю! – Гуляют, пьют, руками размахивают! Ногами болтают! – Сколько можно размахивать? – Пока гуляют! Без размаха, какое гулянье?! – Если размахивали, залепить могли! – Они лепили только горбатого! – Были и горбатые? – Если не были, сделали! – Неужели? – По пьянке всё было! Даже того, чего не было! – Чем же закончилось? – Нагулялись! – И ты нагулялся? – Я вообще не присутствовал! – Гриша, ты же утверждал, что был на празднике! – На празднике был, на гулянке не был! – Откуда же тебе известно, как немцы гуляли? – Боже мой! Это всем известно! – Мне неизвестно! – Это потому, что ты с ними не гулял! – Но и ты не участвовал! – А зачем? – Чтобы знать! – К чему мне знать? – Чтобы участвовать! – Ну, ты даёшь! – Гриша, если бы я давал, то бы давно в луже валялся без всякого праздника! – Вот и я говорю: мы гуляем интересней! У нас каждый день праздник! – С лужами! – А лужи-то какие? Любой позавидует! – Будет и на нашей улице праздник! – Да...а...а.. До немецкой улицы мы ещё не дошли! – А когда доходишь, не до праздника!
Платный туалет
– Гражданочка, у вас туалет платный? – Платите рубль и опорожняйтесь! – А за какие услуги, простите? По-маленькому, по-большому или вообще? – Или вообще! – Гражданочка, вы меня неправильно поняли. Или вообще – услуги дополнительные. А по- большому счёту, вы и от маленьких не отказывайтесь. – Гражданин, платите рубль, и делайте всё, что хотите, со своими счетами. – Уплатить-то можно. Но это же несправедливо. По-большому – рубль. По-маленькому – рубль, и вообще – за всё рубль. – Чтобы было справедливо, платите три рубля. – Вы меня неправильно поняли. Каждая процедура должна иметь свою стоимость. И, чем больше, тем дороже. У нас ещё нет полного коммунизма, когда все делают и ничего не платят. По полной программе. – У вас, гражданин, денег нет? – Я из принципа, понять хочу. Например, на Западе. По-маленькому можно делать бесплатно, и замочиться не возбраняется. А у вас за все в целом и за каждое отдельно – одна и та же цена. Это, если народ пронюхает, отбоя не будет. За такие маленькие деньги, такие разнообразные услуги. А если я вообще облиться захочу? Или что-то где-то замочить? И у меня алиби будет за какой-то рубль. Смешно, не правда ли? – Гражданин, вы зачем сюда явились? Идите, писайте бесплатно! – Вот-вот! А если не только писать надо? Где тут социальная справедливость? -Вам нужна справедливость, чтобы её замочить? – Женщина, в штанах все может быть, коли добежать не успел, даже если это несправедливо. Но почему вы вообще деньги берете? Может, я хроник? Может, у меня средств к существованию нету? Может, мне абонемент, как в троллейбусе положен, с отдельным мягким местом? А вы – рубль давай! Где же я столько рублей возьму, чтобы и по-большому, и по-малому, и по-бедности, и по-хорошему, и по-справедливости? – Это потому, что вы не работаете, у вас много свободного времени, вот по туалетам и ошиваетесь, чтобы по-большому мне голову морочить. – А тот, кто работает, к туалетам не приживается? – Ему просто некогда! – Теперь понятно, почему в городе ни одного общественного туалета нет. Работающим – не до капризов. Бездельникам – не до работы, а власти писают на всех вместе и на каждого в отдельности- по справедливости, чтобы никому обидно не было. – Внесите свои предложения в парламент. Пусть депутаты соображают, как и на кого делать: раздельным методом или квадратно-гнездовым способом поливать. – А вы, мать, того... Наверно, тоже платите, когда сильно приспичит? – Я, между прочим, на работе. И не злоупотребляю, как некоторые. Ничего себе из того, что клиенты оставляют, не прикарманиваю. Всё государству перетекает, чтобы оно тоже руку, где надо, держало. И честно по прейскуранту расплачиваюсь. Из одного кармана в другой рубли перекладываю. Так что, ступайте, но не наступайте! Осторожность ещё никому не помешала. Я вас бесплатно пропускаю, если вы такой умный. – А если вы мне ещё рубль дадите, не откажусь с признанием.. Все-таки благодаря таким, как я, вы деньги зарабатываете, а я к вам каждый раз наведываться буду, чтобы улучшать ваше деликатное благосостояние на почве безысходного обливания, с учётом бытового обслуживания всего прогрессивно- запористого населения.
Посвящается Науму Фельдману, редактору альманаха «Весёлый Рейн»
Бес опасности
Само собой, безопасность – это не опасно, хотя иногда и не очень прекрасно! Например, ремни безопасности, где опасные ремни и безопасная цель! Затянут ремень не в том месте, и сразу вместо безопасности появится бес опасности! И дыхалка не сработает! Или, едет человек в общественном транспорте. Казалось, опасность для тех, на кого наезжают. А вдруг на него общество наехать пожелает в лице соседа-неврастеника, контролера-козла или водителя гомосека! То есть, опасность нас всюду преследует на ногах, шинах, колесах и прочих боссах! Но и без опасности, что безопасность на халяву! В любой момент лишить могут! Разве не опасен обычный праздничный брудершафт, проявляющийся в биологическом напряжении кариеса в противопоставлении молочным зубам, кисельным берегам и острому, колкому языку? Что же говорить о будничном проявлении страстей? К примеру, в летательных аппаратах, где запрещено брать с собой колющие, режущие, распыляющиеся и прочие проявления бесстрастности. А мы же таскаем, чтобы они вытаскивали! Это же сколько жертв террора и насилия на единицу площади способно закрепиться в умелых, но незрелых руках. А то, что во время питания выдают железные ножи с вилками, это, естественно, не железно, не медно, не позолота, а суровая необходимость, дабы каждый жующий и плюющий мог при случае отбить непрожеванный люля-кебаб по-китайски или киш-миш – жареные гвоздики! А потому совершенно- откровенно поступило лётное начальство, когда запретило все, что преступило: горячее, холодное, тлеющее и прочее нецензурное оружие массового обалдения! Ибо какой-нибудь шухер-мухер, вопреки принятому выражению, каратист или баптист, способен и руками врезать, похлеще домашней дамской пилочки. Или ногами, тоже не позавидовать! Оставляя тяжелые несанкционированные обстоятельства вокруг и внутри нас! А потому выступающие и западающие части человеческого туловища необходимо в целях безопасности обесцелить и лишить возможности осуществления опасности! То есть, если и впускать, то в разобранном виде, или в собранном, но упакованном и на носилках, чтоб не возникало желание дергаться и производить иные, запрещенные лётным начальством, губительно-опережающие действия на поражение до победы его нестандартного воображения! И безопасность уже торжествует во всех сферах несферического пространства. А ежели с разумом подходить и дальше во всех отходах, расходах, нужниках и приходах, можно не только добиться, но и добить все опасные проявления человеческого беса до полного торжества безопасности, связанного по рукам, головам и ногам прогрессивного человечества, дабы оно, если б и дергалось, то лишь в нужном начальству направлении!