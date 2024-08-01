В Молдове появится первый завод по производству электротранспорта. Его построят на трассе Кишинев-Унгены недалеко от Трушен. Об этом 2 августа сообщил министр экономики РМ Думитру Алайба.
«В Молдове появится первый завод по производству электротранспорта. Строительство начнется осенью вблизи трассы Кишинев-Унгены, недалеко от коммуны Трушены. […] Для местных жителей это означает около 100 новых рабочих мест», — написал Алайба в Facebook, пишет newsmaker.md.
Как ожидается, первые троллейбусы и электробусы начнут выпускать в течение года.
«Протестированный прошлым летом и запущенный в Бельцах автобус заряжается за полчаса и может проехать без подзарядки до 70 км. Компания уже поставила в северную столицу 17 троллейбусов, еще пять должны прибыть к концу августа», — отметил министр.
Речь идет о молдавской компании Informbusiness, которая в прошлом году выпустила первый электрический автобус.