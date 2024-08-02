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С 10 августа 2024 года начинается сезон спортивной охоты 2024-2025 года

С 10 августа 2024 года начинается сезон спортивной охоты 2024-2025 года
Источник фото: ohota-kaluga.ru

Согласно Приказа Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровья от 31 июля 2024 года № 258 «О сроках и порядке проведения любительской и спортивной охоты на полевую и водно-болотную дичь в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики в сезон 2024-2025 годов», с 10 августа 2024 года начинается сезон спортивной охоты 2024-2025 года, сообщает госслужба экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР..

Определены следующие сроки и порядок любительской и спортивной охоты на полевую дичь в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики в сезон любительской и спортивной охоты 2024 — 2025 годов:

а) на перепела с 10 августа 2024 года по 20 октября 2024 года. Разрешается ружейная охота, коллективная охота группами охотников от 3 (трех) человек, индивидуальная охота с собаками;

б) на голубей (вяхирь, кольчатая горлица, сизый голубь) с 10 августа 2024 года по 24 ноября 2024 года. Разрешается ружейная охота с подхода, из засады, с применением чучел;

в) на уток, гусей, пастушковых и куликов разрешенных видов с 28 сентября 2024 года по 23 февраля 2025 года. Разрешается ружейная охота с подхода, из засады (в том числе с применением чучел и манков).

Любительская и спортивная охота на перелетах может проводиться только на кормовых полях и при использовании чучел.

Внимание запрещается проведение любительской и спортивной охоты:

а) в Государственном лесном фонде Приднестровской Молдавской Республики;

б) на расстоянии менее 50 метров от земель Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики;

в) в заброшенных садах и виноградниках;

г) вдоль государственной границы на глубину 1000 метров от линии государственной границы с территорией Украины в том числе и по водным объектам;

д) в одежде, сходной с военной (камуфляж, хаки) без специальной одежды повышенной видимости красного, желтого или оранжевого цвета (манишки или накидки поверх одежды).

Единые дни охоты по Приднестровской Молдавской Республике:

а) на все виды дичи ружейным способом - суббота и воскресенье.

б) безружейным способом с использованием ловчих птиц – четверг и пятница.

в) егерьский день – среда.

В указанные дни любительская и спортивная охота разрешена, вне зависимости от переноса на них рабочих дней в связи с праздниками.
  • Сегодня, 12:08
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