В секторе Газа погибли 39 480 человек после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил минздрав анклава, пишет vedomosti.ru.
При боевых действиях пострадали 91 128 человек. Тела некоторых жертв находятся под завалами, бригады скорой помощи не могут до них добраться из-за обстрелов.
1 августа Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что дипломаты США и Евросоюза проводят срочные переговоры по Ближнему Востоку, чтобы предотвратить угрозу полномасштабной войны в регионе после того, как Израиль нанес удары по лидерам шиитского движения «Хезболла» и радикальной палестинской группировки «Хамас» в Ливане и Иране.
30 июля Израиль нанес удар по Бейруту. В результате погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.
На следующий день Израиль ударил по резиденции Хании в Тегеране. Глава политбюро группировки «Хамас» прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В результате удара он погиб. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом.
Иранские власти пообещали заставить пожалеть «террористов-оккупантов», виновных в гибели Хании. По данным The New York Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».