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С 15 августа в Бендерах будет временно закрыт троллейбусный маршрут № 3

С 15 августа в Бендерах будет временно закрыт троллейбусный маршрут № 3
фото: сайт Госадминистрации города Бендеры

Госадминистрация Бендер информирует жителей и гостей города о том, что с 9.00 часов 15 августа по 22 августа будет перекрыто для движения троллейбусов маршрута №3

С 15 августа в Бендерах будет временно закрыт троллейбусный маршрут № 3 (разворотное кольцо на конечной остановке по ул. Космонавтов). Движение будет перекрыто с 9:00.

Как сообщается на сайте местной госадминистрации, ограничение связано с заменой коммуникаций. На время производства работ троллейбус № 3 курсировать не будет.
  • Сегодня, 11:00
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