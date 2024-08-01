В конце августа в Молдове ожидают визитов канцлера Германии Олафа Шольца и президентов Эстонии, Латвии и Литвы — Алара Кариса, Эдгарса Ринкевичса и Гитанаса Науседы. Как сообщили 15 августа в администрации президента Молдовы, Шольц прибудет в Кишинев 21 августа, а визит глав стран Балтии состоится 27 августа, сообщает newsmaker.md.
В администрации президента РМ подчеркнули, что канцлер Германии прибудет в Молдову по приглашению президента Молдовы Майи Санду. «Этот визит свидетельствует о прочных двусторонних отношениях между странами. Германия — один из важнейших партнеров Молдовы, особенно в процессах модернизации и интеграции в ЕС», — отметили в администрации главы государства, добавив, что последний визит немецкого канцлера в Молдову состоялся 12 лет назад.
Кроме того, как отметили в администрации президента, 27 августа, в День независимости Молдовы, страну посетят президент Эстонии Алар Карис, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и президент Литвы Гитанас Науседа. «Эти визиты являются доказательством постоянной и твердой поддержки, которую страны Балтии оказывают Молдове на пути в ЕС. Страны Балтии — это пример успешного развития благодаря членству в Евросоюзе. Например, за последние 20 лет зарплаты в этих странах выросли в два раза, а уровень бедности сократился вдвое», — подчеркнули в администрации президента.