Накануне Вице-премьер-министр финансов Алена Рускевич представила в ходе заседания Правительства проекты изменений в Законы «О едином социальном налоге и обязательном страховом взносе» и «О подоходном налоге с физических лиц». Законопроекты разработаны во взаимосвязи с предлагаемыми корректировками в Трудовой кодекс ПМР, сформированными по итогам деятельности соответствующей рабочей группы при непосредственном участии представителей СПАПП, сообщается на сайте Минфина республики.
Так, из объекта налогообложения единого социального и подоходного налогов предлагается исключить единовременное пособие работникам, утратившим трудоспособность, и членам семей погибших на производстве. Также инициатива предусматривает освобождение от налогообложения выплат, связанных с возмещением расходов работникам при предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотрах.
Алена Рускевич отметила, что цель разработанных законопроектов – наращивание кадрового потенциала Приднестровской Молдавской Республики.
Представленные законопроекты были приняты на заседании Правительства и будут направлены на рассмотрение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики.