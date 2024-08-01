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Текущие итоги внешней торговли

Текущие итоги внешней торговли
Источник изображения: bel-news.by

Внешнеторговый оборот Приднестровья по итогам января-июля 2024 года из-за торгово-блокадных действий со стороны властей Молдовы снизился на 26% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составив в эквиваленте 1 млрд. 388 млн. долларов США. При этом объем экспорта приднестровских товаров остался в прежних границах, а объем импорта рухнул на 33,0%, пишет newspmr.com.

Внешнеторговый оборот, включающий экспортные и импортные операции, распределился следующим образом: на экспорт приходится 412 млн., а на импорт – 976 млн. долларов США.

Отрицательное сальдо ВЭД ПМР за отчетный период составило немногим менее 565 млн. долларов США, в основном из-за отрицательного баланса торговли с Российской Федерацией – $514 млн. Также ощутимый дисбаланс торговли не в пользу Приднестровья наблюдается с Украиной – $47 млн., Болгарией – $22 млн., Китаем – $19 млн., Турцией и Германией – по $15 млн., Виргинскими островами – $13 млн., Белоруссией – $11 млн., Казахстаном – $10 млн., Польшей – $9 млн., Румынией и Венгрией – по $4 млн., Латвией, Нидерландами, Узбекистаном, Литвой, Словенией, Словакией, Грецией, Испанией, Гонконгом, Эстонией, Австрией и США – от 1 до 3 млн. долларов США.

Положительное сальдо наблюдается в торговле с такими государствами, как: Молдова – $95 млн., Чехия – $14 млн., Италия и Сербия – по $3 млн., Объединенные Арабские Эмираты, Франция и Индонезия – от 1 до 2 млн. долларов США.

Для сравнения, отрицательное сальдо внешнеторгового оборота ПМР за отчетный период прошлого года составляло немногим более 1 047 млн. долларов США. Тем самым разница между экспортными и импортными операциями (дисбаланс ВЭД) Приднестровья за год уменьшилась почти в два раза – на $482 млн.

В общем объеме торговли за январь-июль текущего года доля стран Евразийского экономического союза составила 38,8%, Европейского союза – 26,5%, прочие страны – 34,7%. Таким образом, по сравнению с результатами годичной давности, доля ЕАЭС снизилась на 17,6 процентных пункта. Доля ЕС и прочих стран, наоборот, выросла – на 7,6 и 10,0 п.п. соответственно. Во-многом, это результат незаконных блокадных действий со стороны стран ЕС, Молдовы и Украины в отношении внешней торговли Приднестровья с Россией, Белоруссией и другими странами Евразийского экономического союза.

В общей структуре товарооборота, уверенно лидирует Российская Федерация – с долей 37,0 процента. Затем последовательно с заметным отставанием следует пара Республика Молдова и Румыния – 24,0% и 12,6% соответственно. Также по данному показателю можно выделить: Украину – 4,6%; Польшу – 3,5%; Болгарию – 3,4%; Турцию – 1,7%; Чехию – 1,5%; Китай и Германию – по 1,4%; Италию – 1,3%; Белоруссию, Виргинские острова, Казахстан, Францию, Латвию и США – от 1,0 до 0,4% в общей структуре ВЭД.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Вчера, 11:16
  • DTV
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