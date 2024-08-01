Пограничная полиция Молдовы отмечает, что в последнее время в социальных сетях появляются видео- и фотоизображения толпы людей в терминале аэропорта или перед аэропортом, которые не соответствуют действительности и используются в политических или иных интересах, сообщает Noi.md.
«Мы рекомендуем пассажирам узнавать расписание рейсов и режим работы аэропорта только из официальных источников.
Действительно, есть отрезки времени, когда терминал аэропорта переполнен пассажирами, особенно с 11:00 до 13:00, когда запланировано несколько рейсов одновременно.
В таких ситуациях Пограничная полиция совместно с другими органами в аэропорту применяет специальные меры, чтобы разрядить и нормализовать поток», - говорится в сообщении Пограничной полиции РМ.
В то же время пограничники отмечают, что с июня количество пассажиров значительно увеличилось в связи с летним сезоном, когда граждане страны и иностранные граждане, особенно украинцы, планируют свои поездки за рубеж.