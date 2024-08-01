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В ПМР возобновили выдачу нейтральных номеров

В ПМР возобновили выдачу нейтральных номеров
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Госавтоинспекция МВД ПМР сообщает о возобновлении выдачи нейтральных номеров в ПРТС (пунктах регистрации транспортных средств), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Для регистрации транспортного средства в ПРТС и получения номера необходим перечень следующих документов:

- паспорт гражданина ПМР с постоянной пропиской;

- внутренний паспорт (булетин) Республики Молдова, в котором прописка должна соответствовать прописке, указанной в паспорте ПМР;

- при отсутствии гражданства Республики Молдова принимается действующий загранпаспорт другого государства;

- СРТС (свидетельство о регистрации транспортного средства);

- отметка о прохождении технического осмотра транспортного средства для его регистрации в ПРТС (Raport). Ежегодный осмотр транспортного средства не учитывается.

Для транспортных средств, впервые зарегистрированных в ПМР после 24 апреля 2018 года, помимо перечисленных документов, обязательно наличие таможенной декларации «ТV-24» (необходимо получить в таможенных органах Республики Молдова).

Предварительная запись осуществляется с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30 только по номеру телефона 123.

Приём граждан в ПРТС только по предварительной записи со вторника – субботу.
  • Вчера, 11:32
  • DTV
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