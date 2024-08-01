Госавтоинспекция МВД ПМР сообщает о возобновлении выдачи нейтральных номеров в ПРТС (пунктах регистрации транспортных средств), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Для регистрации транспортного средства в ПРТС и получения номера необходим перечень следующих документов:
- паспорт гражданина ПМР с постоянной пропиской;
- внутренний паспорт (булетин) Республики Молдова, в котором прописка должна соответствовать прописке, указанной в паспорте ПМР;
- при отсутствии гражданства Республики Молдова принимается действующий загранпаспорт другого государства;
- СРТС (свидетельство о регистрации транспортного средства);
- отметка о прохождении технического осмотра транспортного средства для его регистрации в ПРТС (Raport). Ежегодный осмотр транспортного средства не учитывается.
Для транспортных средств, впервые зарегистрированных в ПМР после 24 апреля 2018 года, помимо перечисленных документов, обязательно наличие таможенной декларации «ТV-24» (необходимо получить в таможенных органах Республики Молдова).
Предварительная запись осуществляется с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30 только по номеру телефона 123.
Приём граждан в ПРТС только по предварительной записи со вторника – субботу.