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Информация о величине прожиточного минимума в Приднестровье за июль 2024 года

Информация о величине прожиточного минимума в Приднестровье за июль 2024 года

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровья от 16 августа 2024 года № 74 установлен прожиточный минимум (в руб.) за июль 2024 года по социально-демографическим группам населения:

а) трудоспособное население:

- в среднем на 1 человека –2077 руб.;

- для мужчины 16 - 59 лет –2154 руб.;

- для женщины 16 - 54 лет –1994 руб.;

б) пенсионеры –1630 руб.;

в) дети:

- в среднем на 1 ребенка –2048 руб.;

- в возрасте до 6 лет –1781 руб.;

- в возрасте 7 - 15 лет –2205 руб.;

В среднем на душу населения –1930 руб.

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,0 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (19,1 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,3 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%), пишет Минсоцзащиты ПМР.

  • Вчера, 14:00
  • DTV
  • Просмотров: 124
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