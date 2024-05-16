Республика Молдова подпишет конвенцию Совета Европы об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве закона. Решение приняла парламентская Комиссия по внешней политике и европейской интеграции, передает nokta.md.
Конвенция содержит 36 статей с положениями, которые подписавшие ее государства стремятся обеспечить, чтобы деятельность систем искусственного интеллекта (ИИ) была полностью совместима с правами человека, демократией и верховенством закона.
В тексте излагаются четкие принципы, обеспечивающие демократическое и ответственное использование ИИ. Документ также обеспечивает основу для регионального сотрудничества в области искусственного интеллекта. Таким образом, Молдова сможет сотрудничать с другими государствами Совета Европы для разработки и реализации ответственной политики в области искусственного интеллекта, обмена передовым опытом и решения общих проблем.
В Молдове будет создана структура, которая будет отвечать за реализацию положений этого документа на национальном уровне. Также предстоит обеспечить представительство Молдовы на конференции участников Конвенции.
Помимо этого, конвенция представляет собой дополнительный документ к закону Европейского союза об искусственном интеллекте, который предстоит адаптировать для молдавского законодательства в процессе вступления страны в ЕС. В документах Молдова отмечена как «надежный партнер, разделяющий фундаментальные европейские ценности и стремящийся защищать права человека, демократию и верховенство закона».
Также с финансовой точки зрения подписание конвенции может привлечь европейские и международные фонды для разработки и внедрения «ответственных технологий искусственного интеллекта».
Рамочную конвенцию одобрил Комитет министров Совета Европы 17 мая 2024 года. Документ будет открыт для подписания на неформальной конференции министров юстиции государств Совета Европы, которая пройдет в Вильнюсе 5 сентября.