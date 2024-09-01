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Захарова отметила готовность содействовать диалогу Молдавии и Приднестровья

Захарова отметила готовность содействовать диалогу Молдавии и Приднестровья
фото: открытые источники

Официальный представитель МИД России отметила, что заявление президента республики Молдова Майи Санду демонстрирует готовность отказаться от перспективы урегулировать приднестровскую проблему ради вхождения в Евросоюз

Россия в качестве посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования готова содействовать диалогу между Кишиневом и Тирасполем. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с заявлениями президента Молдавы Майи Санду относительно возможности вхождения в ЕС без территории Приднестровья, пишет ТАСС.

"Думается, нужнее досужих деклараций сейчас реальный диалог между сторонами, нацеленный на укрепление взаимного доверия и решение насущных вопросов взаимодействия. Разумеется, при международном содействии, - отметила дипломат. - Российская Федерация в качестве посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования готова этому содействовать как в формате "5+2", так и в двусторонних переговорных рамках".

При этом, по словам Захаровой, заявление Санду демонстрирует, что Молдова, если это потребуется, готова отказаться от перспективы урегулировать приднестровскую проблему ради вхождения в Евросоюз. "Дискуссия о целесообразности вхождения Молдавии в ЕС с Приднестровьем либо без него ведется в Кишиневе уже давно. Очередное заявление президента Молдовы Санду лишний раз подтверждает, что Кишинев в погоне за "европейской мечтой", если потребуется, готов отказаться от перспективы урегулировать приднестровскую проблему. Очевидно, что ее решение не входит в число главных приоритетов Кишинева, и Приднестровье рассматривается молдавским руководством чуть ли не как препятствие на пути вхождения Молдовы в ЕС. Расчет при этом делается на вынужденное втягивание Тирасполя в предстоящие переговоры Кишинева с Брюсселем. Вместе с тем само обсуждение данной темы в Кишиневе демонстрирует глубину приднестровской проблемы, степень раскола между берегами Днестра", - заключила представитель российского дипведомства.

В МИД РФ предостерегли Молдову от шагов, которые могут привести к участию в украинском конфликте

Москва призывает руководство Молдовы отказаться от шагов, которые могут превратить эту страну в участника конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Руководство Молдавии продолжает безответственные игры, способные привести к трагическим последствиям в вопросах безопасности. Недавно появилась информация о планах Румынии перенаправить в Молдавию для последующего размещения на аэродроме Маркулешты полученную Бухарестом мобильную станцию по техническому обслуживанию истребителей F-16", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, сообщает interfax.ru.

Она отметила, что эксперты расценивают эту информацию как "еще одно подтверждение того, что в Кишиневе готовят почву для предоставления аэродромной инфраструктуры Молдовы для размещения самолетов, передаваемых Западом для нужд Вооруженных сил Украины".

"Одновременно активно идет процесс милитаризации Молдовы, в который вовлечен целый ряд западных государств, включая Германию, Францию, Польшу, страны Прибалтики. В очередной раз решительно призываем Кишинев воздерживаться от безответственных шагов, которые могут превратить Молдавию в участника конфликта на Украине", - заявила официальный представитель МИД РФ.
  • Вчера, 10:50
  • DTV
  • Просмотров: 94
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