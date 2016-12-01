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Новости Приднестровья
Встреча президента ПМР Вадима Красносельского с Дмитрием Рогозиным
20 декабря в Правительстве Российской Федерации прошла встреча Президента Приднестровья Вадима Красносельского с заместителем Председателя Правительства РФ, спецпредставителя Президента РФ по Приднестровью Дмитрием Рогозиным.
Дмитрий Рогозин поздравил Вадима Красносельского с уверенной победой на выборах и вступлением в должность президента ПМР. Он отметил, что сотрудничество Российской Федерации с Приднестровьем будет продолжено.
Назначения
Распоряжением Правительства на пост начальника Госслужбы по культуре и историческому наследию назначена Мария Кырмыз. Поздравил главу ведомства с утверждением в должности и.о. заместителя Председателя Правительства Алексей Цуркан. С момента выделения госслужбы из состава Министерства просвещения Мария Кырмыз осуществляла функции руководителя ведомства. И.о. вице-премьера отметил ее большой опыт работы в сфере культуры и нацелил на дальнейшую плодотворную деятельность. «Решением Президента функционал службы расширен. Это важно, так как мы должны помнить историю. Без прошлого нет будущего», – сказал Алексей Цуркан. В свою очередь Мария Кырмыз поблагодарила за оказанное доверие. Сегодня же в должности начальника Государственной службы средств массовой информации утверждена Лидия Колодка. «Лидия Вячеславовна, – профессиональный журналист, обладает большим опытом работы, организаторским талантом. Сфера информации очень важна, и ваша госслужба переживала различные времена, несколько раз реорганизовывалась. Будем надеяться на дальнейшую стабильность», – пожелал руководителю и сотрудникам ведомства Алексей Цуркан.
Продолжит исполнять свои обязанности на посту начальника Госслужбы связи и Роман Кураш. «Хочу поблагодарить Правительство и руководство республики, которые оценили проделанную работу. Хочу выразить надежду, что будет сделано еще больше и еще лучше», – добавил Роман Кураш. Согласно Указу Президента, из состава Министерства экономического развития в отдельное ведомство выделена Государственная служба статистики. Решением Председателя Правительства на должность начальника назначена Наталья Случинская. «Уверена, что Правительством будут созданы все условия для осуществления реформ в органах статистики. Они нам очень необходимы», – отметила, в свою очередь, глава ведомства. Созданную Государственную службу экологического контроля и охраны окружающей среды возглавил Василий Сотников. «Принципиальная идея Президента – выделить экологический контроль и охрану окружающей среды в отдельный самостоятельный исполнительный орган государственной власти. Учитывая состояние экологии, окружающей среды, обмеление Днестра, гидрологическую засуху, случаи браконьерства и так далее, государственное значение данной службы нельзя преуменьшить. А это значит, и соответствующий уровень доверия и ответственности к вашей службе», – заключил Алексей Цуркан.
Льготы получат граждане ПМР, проживающие по длительной регистрации
Верховный Совет ПМР принял поправки в Закон «О социальной защите ветеранов и лиц пенсионного возраста». Автором инициативы выступил Вадим Красносельский. В соответствии с проектом закона льготы по проезду и оплате коммунальных услуг получат и граждане ПМР, проживающие в республике по длительной регистрации и получающие пенсию в иностранном государстве.
«Основанием для разработки законопроекта послужили многочисленные обращения пенсионеров, проживающих в республике по длительной регистрации (на срок более одного года), по вопросу предоставления им льгот и пенсионеров по возрасту, постоянно проживающих в республике совместно со своими детьми трудоспособного возраста, но при этом являющимися инвалидами I или II группы, неработающими и не осуществляющими индивидуальную предпринимательскую деятельность, по вопросу предоставления льготы по оплате коммунальных услуг в размере 50%», - говорится в пояснении к закону.
Законопроектом предусматриваются также положения, устанавливающие перечень документов, удостоверяющих право на льготы. Таким документами будут паспорт гражданина ПМР, содержащий сведения о длительной регистрации, и документ (удостоверение, справка), выданный уполномоченным на то органом иностранного государства и подтверждающий назначение пенсии.
Данный закон был принят в окончательном чтении и после подписания главой государства вступит в действие с 1 января 2017 года.
Плату за питание в детских садах не будут начислять за дни, когда ребенок отсутствовал
Данная инициатива Вадима Красносельского была поддержана парламентом в режиме первого чтения
Плата за питание в детских садах будет начисляться исходя из фактической посещаемости ребёнком дошкольного заведения. Законодательную инициативу Вадима Красносельскогоподдержал Верховный Совет.
Необходимость принятия законопроекта обусловлена негативными тенденциями, созданными в результате ряда управленческих решений. В частности за период с 2012 по 2016 год принят целый ряд решений, предусматривающих рост платы за питание детей в государственных (муниципальных) организациях дошкольного образования, за счет роста тарифа на питание и изменения порядка оплаты, предусматривающие оплату за питание за дни, когда ребенок отсутствовал в детском саду.
«Данные решения негативно сказались на доходах граждан, имеющих детей дошкольного возраста, т.к. индексация доходов при повышении тарифов не осуществлялась. При этом они приняты без какого-либо открытого общественного обсуждения, которое позволило бы учесть все точки зрения на проблему питания детей в детских садах», - подчёркивается в документе.
Основные положения законопроекта включают определение того, что плата за питание детей в государственных (муниципальных) организациях дошкольного образования вносится родителями только за те дни, в которые ребенок посещал детский сад, а также что предельный размер платы за питание устанавливается законом о республиканском бюджете.
«Прогнозируемые социально-экономические последствия реализации законопроекта состоят в обеспечении стабильности в сфере определения платы за питание детей в государственных (муниципальных) организациях дошкольного образования, снятии напряженности в данном вопросе, возникающей в связи с «шоковыми» для граждан решениями, которые не анонсируются и не обсуждаются с обществом», - сказано в проекте закона.
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