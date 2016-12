play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Новости Приднестровья Категория: Новости дня



Встреча президента ПМР Вадима Красносельского с Дмитрием Рогозиным

20 декабря в Пра­ви­тель­стве Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции прошла встре­ча Пре­зи­ден­та При­дне­стро­вья Ва­ди­ма Крас­но­сель­ско­го с за­ме­сти­те­лем Пред­се­да­те­ля Пра­ви­тель­ства РФ, спец­пред­ста­ви­те­ля Пре­зи­ден­та РФ по При­дне­стро­вью Дмит­ри­ем Ро­го­зи­ным.

Дмит­рий Ро­го­зин по­здра­вил Ва­ди­ма Крас­но­сель­ско­го с уве­рен­ной по­бе­дой на вы­бо­рах и вступ­ле­ни­ем в долж­ность пре­зи­ден­та ПМР. Он от­ме­тил, что со­труд­ни­че­ство Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции с При­дне­стро­вьем будет про­дол­же­но.







Назначения

Распоряжением Правительства на пост начальника Госслужбы по культуре и историческому наследию назначена Мария Кырмыз. Поздравил главу ведомства с утверждением в должности и.о. заместителя Председателя Правительства Алексей Цуркан. С момента выделения госслужбы из состава Министерства просвещения Мария Кырмыз осуществляла функции руководителя ведомства. И.о. вице-премьера отметил ее большой опыт работы в сфере культуры и нацелил на дальнейшую плодотворную деятельность. «Решением Президента функционал службы расширен. Это важно, так как мы должны помнить историю. Без прошлого нет будущего», – сказал Алексей Цуркан. В свою очередь Мария Кырмыз поблагодарила за оказанное доверие. Сегодня же в должности начальника Государственной службы средств массовой информации утверждена Лидия Колодка. «Лидия Вячеславовна, – профессиональный журналист, обладает большим опытом работы, организаторским талантом. Сфера информации очень важна, и ваша госслужба переживала различные времена, несколько раз реорганизовывалась. Будем надеяться на дальнейшую стабильность», – пожелал руководителю и сотрудникам ведомства Алексей Цуркан.

Продолжит исполнять свои обязанности на посту начальника Госслужбы связи и Роман Кураш. «Хочу поблагодарить Правительство и руководство республики, которые оценили проделанную работу. Хочу выразить надежду, что будет сделано еще больше и еще лучше», – добавил Роман Кураш. Согласно Указу Президента, из состава Министерства экономического развития в отдельное ведомство выделена Государственная служба статистики. Решением Председателя Правительства на должность начальника назначена Наталья Случинская. «Уверена, что Правительством будут созданы все условия для осуществления реформ в органах статистики. Они нам очень необходимы», – отметила, в свою очередь, глава ведомства. Созданную Государственную службу экологического контроля и охраны окружающей среды возглавил Василий Сотников. «Принципиальная идея Президента – выделить экологический контроль и охрану окружающей среды в отдельный самостоятельный исполнительный орган государственной власти. Учитывая состояние экологии, окружающей среды, обмеление Днестра, гидрологическую засуху, случаи браконьерства и так далее, государственное значение данной службы нельзя преуменьшить. А это значит, и соответствующий уровень доверия и ответственности к вашей службе», – заключил Алексей Цуркан.









Льготы получат граждане ПМР, проживающие по длительной регистрации



Вер­хов­ный Совет ПМР при­нял по­прав­ки в Закон «О со­ци­аль­ной за­щи­те ве­те­ра­нов и лиц пен­си­он­но­го воз­рас­та». Ав­то­ром ини­ци­а­ти­вы вы­сту­пил Вадим Крас­но­сель­ский. В со­от­вет­ствии с про­ек­том за­ко­на льго­ты по про­ез­ду и опла­те ком­му­наль­ных услуг по­лу­чат и граж­дане ПМР, про­жи­ва­ю­щие в рес­пуб­ли­ке по дли­тель­ной ре­ги­стра­ции и по­лу­ча­ю­щие пен­сию в ино­стран­ном го­су­дар­стве.



«Ос­но­ва­ни­ем для раз­ра­бот­ки за­ко­но­про­ек­та по­слу­жи­ли мно­го­чис­лен­ные об­ра­ще­ния пен­си­о­не­ров, про­жи­ва­ю­щих в рес­пуб­ли­ке по дли­тель­ной ре­ги­стра­ции (на срок более од­но­го года), по во­про­су предо­став­ле­ния им льгот и пен­си­о­не­ров по воз­рас­ту, по­сто­ян­но про­жи­ва­ю­щих в рес­пуб­ли­ке сов­мест­но со сво­и­ми детьми тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та, но при этом яв­ля­ю­щи­ми­ся ин­ва­ли­да­ми I или II груп­пы, нера­бо­та­ю­щи­ми и не осу­ществ­ля­ю­щи­ми ин­ди­ви­ду­аль­ную пред­при­ни­ма­тель­скую де­я­тель­ность, по во­про­су предо­став­ле­ния льго­ты по опла­те ком­му­наль­ных услуг в раз­ме­ре 50%», - го­во­рит­ся в по­яс­не­нии к за­ко­ну.

За­ко­но­про­ек­том преду­смат­ри­ва­ют­ся также по­ло­же­ния, уста­нав­ли­ва­ю­щие пе­ре­чень до­ку­мен­тов, удо­сто­ве­ря­ю­щих право на льго­ты. Таким до­ку­мен­та­ми будут пас­порт граж­да­ни­на ПМР, со­дер­жа­щий све­де­ния о дли­тель­ной ре­ги­стра­ции, и до­ку­мент (удо­сто­ве­ре­ние, справ­ка), вы­дан­ный упол­но­мо­чен­ным на то ор­га­ном ино­стран­но­го го­су­дар­ства и под­твер­жда­ю­щий на­зна­че­ние пен­сии.



Дан­ный закон был при­нят в окон­ча­тель­ном чте­нии и после под­пи­са­ния гла­вой го­су­дар­ства всту­пит в дей­ствие с 1 ян­ва­ря 2017 года.







Плату за питание в детских садах не будут начислять за дни, когда ребенок отсутствовал

Данная инициатива Вадима Красносельского была поддержана парламентом в режиме первого чтения

Плата за пи­та­ние в дет­ских садах будет на­чис­лять­ся ис­хо­дя из фак­ти­че­ской по­се­ща­е­мо­сти ре­бён­ком до­школь­но­го за­ве­де­ния. За­ко­но­да­тель­ную ини­ци­а­ти­ву Ва­ди­ма Крас­но­сель­ско­гопод­дер­жал Вер­хов­ный Совет.

Необ­хо­ди­мость при­ня­тия за­ко­но­про­ек­та обу­слов­ле­на нега­тив­ны­ми тен­ден­ци­я­ми, со­здан­ны­ми в ре­зуль­та­те ряда управ­лен­че­ских ре­ше­ний. В част­но­сти за пе­ри­од с 2012 по 2016 год при­нят целый ряд ре­ше­ний, преду­смат­ри­ва­ю­щих рост платы за пи­та­ние детей в го­су­дар­ствен­ных (му­ни­ци­паль­ных) ор­га­ни­за­ци­ях до­школь­но­го об­ра­зо­ва­ния, за счет роста та­ри­фа на пи­та­ние и из­ме­не­ния по­ряд­ка опла­ты, преду­смат­ри­ва­ю­щие опла­ту за пи­та­ние за дни, когда ре­бе­нок от­сут­ство­вал в дет­ском саду.

«Дан­ные ре­ше­ния нега­тив­но ска­за­лись на до­хо­дах граж­дан, име­ю­щих детей до­школь­но­го воз­рас­та, т.к. ин­дек­са­ция до­хо­дов при по­вы­ше­нии та­ри­фов не осу­ществ­ля­лась. При этом они при­ня­ты без ка­ко­го-ли­бо от­кры­то­го об­ще­ствен­но­го об­суж­де­ния, ко­то­рое поз­во­ли­ло бы учесть все точки зре­ния на про­бле­му пи­та­ния детей в дет­ских садах», - под­чёр­ки­ва­ет­ся в до­ку­мен­те.

Ос­нов­ные по­ло­же­ния за­ко­но­про­ек­та вклю­ча­ют опре­де­ле­ние того, что плата за пи­та­ние детей в го­су­дар­ствен­ных (му­ни­ци­паль­ных) ор­га­ни­за­ци­ях до­школь­но­го об­ра­зо­ва­ния вно­сит­ся ро­ди­те­ля­ми толь­ко за те дни, в ко­то­рые ре­бе­нок по­се­щал дет­ский сад, а также что пре­дель­ный раз­мер платы за пи­та­ние уста­нав­ли­ва­ет­ся за­ко­ном о рес­пуб­ли­кан­ском бюд­же­те.



«Про­гно­зи­ру­е­мые со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ские по­след­ствия ре­а­ли­за­ции за­ко­но­про­ек­та со­сто­ят в обес­пе­че­нии ста­биль­но­сти в сфере опре­де­ле­ния платы за пи­та­ние детей в го­су­дар­ствен­ных (му­ни­ци­паль­ных) ор­га­ни­за­ци­ях до­школь­но­го об­ра­зо­ва­ния, сня­тии на­пря­жен­но­сти в дан­ном во­про­се, воз­ни­ка­ю­щей в связи с «шо­ко­вы­ми» для граж­дан ре­ше­ни­я­ми, ко­то­рые не анон­си­ру­ют­ся и не об­суж­да­ют­ся с об­ще­ством», - ска­за­но в про­ек­те за­ко­на. 20 декабря в Пра­ви­тель­стве Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции прошла встре­ча Пре­зи­ден­та При­дне­стро­вья Ва­ди­ма Крас­но­сель­ско­го с за­ме­сти­те­лем Пред­се­да­те­ля Пра­ви­тель­ства РФ, спец­пред­ста­ви­те­ля Пре­зи­ден­та РФ по При­дне­стро­вью Дмит­ри­ем Ро­го­зи­ным.Дмит­рий Ро­го­зин по­здра­вил Ва­ди­ма Крас­но­сель­ско­го с уве­рен­ной по­бе­дой на вы­бо­рах и вступ­ле­ни­ем в долж­ность пре­зи­ден­та ПМР. Он от­ме­тил, что со­труд­ни­че­ство Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции с При­дне­стро­вьем будет про­дол­же­но.Распоряжением Правительства на пост начальника Госслужбы по культуре и историческому наследию назначена Мария Кырмыз. Поздравил главу ведомства с утверждением в должности и.о. заместителя Председателя Правительства Алексей Цуркан. С момента выделения госслужбы из состава Министерства просвещения Мария Кырмыз осуществляла функции руководителя ведомства. И.о. вице-премьера отметил ее большой опыт работы в сфере культуры и нацелил на дальнейшую плодотворную деятельность. «Решением Президента функционал службы расширен. Это важно, так как мы должны помнить историю. Без прошлого нет будущего», – сказал Алексей Цуркан. В свою очередь Мария Кырмыз поблагодарила за оказанное доверие. Сегодня же в должности начальника Государственной службы средств массовой информации утверждена Лидия Колодка. «Лидия Вячеславовна, – профессиональный журналист, обладает большим опытом работы, организаторским талантом. Сфера информации очень важна, и ваша госслужба переживала различные времена, несколько раз реорганизовывалась. Будем надеяться на дальнейшую стабильность», – пожелал руководителю и сотрудникам ведомства Алексей Цуркан.Продолжит исполнять свои обязанности на посту начальника Госслужбы связи и Роман Кураш. «Хочу поблагодарить Правительство и руководство республики, которые оценили проделанную работу. Хочу выразить надежду, что будет сделано еще больше и еще лучше», – добавил Роман Кураш. Согласно Указу Президента, из состава Министерства экономического развития в отдельное ведомство выделена Государственная служба статистики. Решением Председателя Правительства на должность начальника назначена Наталья Случинская. «Уверена, что Правительством будут созданы все условия для осуществления реформ в органах статистики. Они нам очень необходимы», – отметила, в свою очередь, глава ведомства. Созданную Государственную службу экологического контроля и охраны окружающей среды возглавил Василий Сотников. «Принципиальная идея Президента – выделить экологический контроль и охрану окружающей среды в отдельный самостоятельный исполнительный орган государственной власти. Учитывая состояние экологии, окружающей среды, обмеление Днестра, гидрологическую засуху, случаи браконьерства и так далее, государственное значение данной службы нельзя преуменьшить. А это значит, и соответствующий уровень доверия и ответственности к вашей службе», – заключил Алексей Цуркан.Вер­хов­ный Совет ПМР при­нял по­прав­ки в Закон «О со­ци­аль­ной за­щи­те ве­те­ра­нов и лиц пен­си­он­но­го воз­рас­та». Ав­то­ром ини­ци­а­ти­вы вы­сту­пил Вадим Крас­но­сель­ский. В со­от­вет­ствии с про­ек­том за­ко­на льго­ты по про­ез­ду и опла­те ком­му­наль­ных услуг по­лу­чат и граж­дане ПМР, про­жи­ва­ю­щие в рес­пуб­ли­ке по дли­тель­ной ре­ги­стра­ции и по­лу­ча­ю­щие пен­сию в ино­стран­ном го­су­дар­стве.«Ос­но­ва­ни­ем для раз­ра­бот­ки за­ко­но­про­ек­та по­слу­жи­ли мно­го­чис­лен­ные об­ра­ще­ния пен­си­о­не­ров, про­жи­ва­ю­щих в рес­пуб­ли­ке по дли­тель­ной ре­ги­стра­ции (на срок более од­но­го года), по во­про­су предо­став­ле­ния им льгот и пен­си­о­не­ров по воз­рас­ту, по­сто­ян­но про­жи­ва­ю­щих в рес­пуб­ли­ке сов­мест­но со сво­и­ми детьми тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та, но при этом яв­ля­ю­щи­ми­ся ин­ва­ли­да­ми I или II груп­пы, нера­бо­та­ю­щи­ми и не осу­ществ­ля­ю­щи­ми ин­ди­ви­ду­аль­ную пред­при­ни­ма­тель­скую де­я­тель­ность, по во­про­су предо­став­ле­ния льго­ты по опла­те ком­му­наль­ных услуг в раз­ме­ре 50%», - го­во­рит­ся в по­яс­не­нии к за­ко­ну.За­ко­но­про­ек­том преду­смат­ри­ва­ют­ся также по­ло­же­ния, уста­нав­ли­ва­ю­щие пе­ре­чень до­ку­мен­тов, удо­сто­ве­ря­ю­щих право на льго­ты. Таким до­ку­мен­та­ми будут пас­порт граж­да­ни­на ПМР, со­дер­жа­щий све­де­ния о дли­тель­ной ре­ги­стра­ции, и до­ку­мент (удо­сто­ве­ре­ние, справ­ка), вы­дан­ный упол­но­мо­чен­ным на то ор­га­ном ино­стран­но­го го­су­дар­ства и под­твер­жда­ю­щий на­зна­че­ние пен­сии.Дан­ный закон был при­нят в окон­ча­тель­ном чте­нии и после под­пи­са­ния гла­вой го­су­дар­ства всту­пит в дей­ствие с 1 ян­ва­ря 2017 года.Данная инициатива Вадима Красносельского была поддержана парламентом в режиме первого чтенияПлата за пи­та­ние в дет­ских садах будет на­чис­лять­ся ис­хо­дя из фак­ти­че­ской по­се­ща­е­мо­сти ре­бён­ком до­школь­но­го за­ве­де­ния. За­ко­но­да­тель­ную ини­ци­а­ти­ву Ва­ди­ма Крас­но­сель­ско­гопод­дер­жал Вер­хов­ный Совет.Необ­хо­ди­мость при­ня­тия за­ко­но­про­ек­та обу­слов­ле­на нега­тив­ны­ми тен­ден­ци­я­ми, со­здан­ны­ми в ре­зуль­та­те ряда управ­лен­че­ских ре­ше­ний. В част­но­сти за пе­ри­од с 2012 по 2016 год при­нят целый ряд ре­ше­ний, преду­смат­ри­ва­ю­щих рост платы за пи­та­ние детей в го­су­дар­ствен­ных (му­ни­ци­паль­ных) ор­га­ни­за­ци­ях до­школь­но­го об­ра­зо­ва­ния, за счет роста та­ри­фа на пи­та­ние и из­ме­не­ния по­ряд­ка опла­ты, преду­смат­ри­ва­ю­щие опла­ту за пи­та­ние за дни, когда ре­бе­нок от­сут­ство­вал в дет­ском саду.«Дан­ные ре­ше­ния нега­тив­но ска­за­лись на до­хо­дах граж­дан, име­ю­щих детей до­школь­но­го воз­рас­та, т.к. ин­дек­са­ция до­хо­дов при по­вы­ше­нии та­ри­фов не осу­ществ­ля­лась. При этом они при­ня­ты без ка­ко­го-ли­бо от­кры­то­го об­ще­ствен­но­го об­суж­де­ния, ко­то­рое поз­во­ли­ло бы учесть все точки зре­ния на про­бле­му пи­та­ния детей в дет­ских садах», - под­чёр­ки­ва­ет­ся в до­ку­мен­те.Ос­нов­ные по­ло­же­ния за­ко­но­про­ек­та вклю­ча­ют опре­де­ле­ние того, что плата за пи­та­ние детей в го­су­дар­ствен­ных (му­ни­ци­паль­ных) ор­га­ни­за­ци­ях до­школь­но­го об­ра­зо­ва­ния вно­сит­ся ро­ди­те­ля­ми толь­ко за те дни, в ко­то­рые ре­бе­нок по­се­щал дет­ский сад, а также что пре­дель­ный раз­мер платы за пи­та­ние уста­нав­ли­ва­ет­ся за­ко­ном о рес­пуб­ли­кан­ском бюд­же­те.«Про­гно­зи­ру­е­мые со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ские по­след­ствия ре­а­ли­за­ции за­ко­но­про­ек­та со­сто­ят в обес­пе­че­нии ста­биль­но­сти в сфере опре­де­ле­ния платы за пи­та­ние детей в го­су­дар­ствен­ных (му­ни­ци­паль­ных) ор­га­ни­за­ци­ях до­школь­но­го об­ра­зо­ва­ния, сня­тии на­пря­жен­но­сти в дан­ном во­про­се, воз­ни­ка­ю­щей в связи с «шо­ко­вы­ми» для граж­дан ре­ше­ни­я­ми, ко­то­рые не анон­си­ру­ют­ся и не об­суж­да­ют­ся с об­ще­ством», - ска­за­но в про­ек­те за­ко­на. Сегодня, 09:13

DTV

Просмотров: 12

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.