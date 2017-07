play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Бендеры: директорский корпус решил... Категория: Новости дня





Что странно - снятие последовало почти сразу после прошедших мероприятий акции "Покупай приднестровское!" и выступления директора "Флоаре" на международном экономическом форуме в Тирасполе, где он высказал свои идеи в отношении бизнеса в ПМР.





фото Ю.Гринфельда с сайта одноклассники ру



Фабрика для города имеет большое значение, да и сам Борис Кичук не простая фигура среди директорского корпуса - он был председателем Совета директоров Бендер.





фото Б.Кичук



Как стало известно редакции "Днестр ТВ", недавно состоялось собрание этой, имеющей большие традиции и стоявшей у истоков ПМР, организации.

Руководители предприятий и фирм, своим решением оставили Бориса Кичука на посту председателя Совета директоров.

