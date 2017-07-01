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Бендеры: директорский корпус решил...

Бендеры: директорский корпус решил...

Совсем недавно Бендеры облетела новость: Бориса Кичука, директора фабрики "Флоаре" сняли с должности. Такое иногда бывает: директоров снимают с должности. Почему это произошло - тут ходят разные слухи. Говорят, что на этом настоял главный акционер Юрий Гринфельд. Бизнес - есть бизнес...
Что странно - снятие последовало почти сразу после прошедших мероприятий акции "Покупай приднестровское!" и выступления директора "Флоаре" на международном экономическом форуме в Тирасполе, где он высказал свои идеи в отношении бизнеса в ПМР.

Бендеры: директорский корпус решил...
фото Ю.Гринфельда с сайта одноклассники ру

Фабрика для города имеет большое значение, да и сам Борис Кичук не простая фигура среди директорского корпуса - он был председателем Совета директоров Бендер.

Бендеры: директорский корпус решил...
фото Б.Кичук

Как стало известно редакции "Днестр ТВ", недавно состоялось собрание этой, имеющей большие традиции и стоявшей у истоков ПМР, организации.
Руководители предприятий и фирм, своим решением оставили Бориса Кичука на посту председателя Совета директоров.
  • Сегодня, 06:07
  • DTV
  • Просмотров: 23
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