Как (не) привлечь в Молдову деньги соотечественников, работающих за рубежом



Молдавские мигранты, у которых есть и финансы, и предпринимательская жилка, не рискуют инвестировать деньги у себя на родине, так как они либо не связывают своё будущее с Республикой Молдова, либо не уверены в предложениях властей и предпринимательском климате нашей страны. Немногочисленные исследования, посвященные финансовому потенциалу диаспоры, показывают, что у Республики Молдова имеется настоящая «золотая жила» за границей, однако её не удается использовать в инвестиционных целях.

Мария Тону с 2007 года живет в канадском городе Торонто. Она является основательницей Молдавской общины в Торонто и владелицей компании, которая издает единственный в регионе журнал на румынском языке и сборники произведений румыноязычных писателей со всех уголков мира.





Источник фото: AGORA





Мария Тону говорит, что во время переговоров с молдавскими чиновниками ей пришлось столкнуться с бюрократическими препонами и выборочным отношением. «Я хоть сегодня приехала бы домой в качестве менеджера по проектам, если бы Республика Молдова наладила долгосрочное сотрудничество с одной из канадских компаний или министерством. Хотелось бы, чтобы все государственные институты были открыты для сотрудничества. К сожалению, у нас всё делается по принципу „свои и чужие”. Некоторых мигрантов, в том числе и меня, просто игнорируют. Они даже не реагируют на наши предложения. Государственная политика должна быть справедливой», уверена Мария Тону.





Источник фото: Дан Мереакре



Дан Мереакре — молодой человек, вернувшийся домой из Великобритании. Часть денег, заработанных за рубежом, он вложил в семейный бизнес –туристический пансионат недалеко от столицы (в селе Костешть, района Яловень). На вопрос том, какую сумму он инвестировал в Республике Молдова, юноша не дает прямого ответа: «Пары тысяч евро хватит лишь на то, чтобы вставить ключ в замок и отпереть дверь. А чтобы достичь успеха, нужно постоянно держать дверь открытой. Молодые люди возлагают большие надежды на государство, рассчитывают на материальную помощь, субсидии, льготы. Это единственный способ заинтересовать граждан вкладывать деньги».



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛДАВСКИХ МИГРАНТОВ



Говоря о мигрантах и об их финансовом потенциале, нельзя обойти вниманием такой важный момент, как ремитенты. Согласно отчету Всемирного банка «Миграция и ремитенты: эволюция и перспективы» 2017 года выпуска, в прошлом году Республика Молдова заняла седьмое место в мире по доле ремитентов в ВВП на голову населения. Однако по объему ремитентов наша страна не попадает даже в первую десятку. По данным 2016 года первые десять мест занимают следующие страны в порядке убывания по списку:



1. Индия (62,7 миллиардов долларов)



2. Китай (61 миллиардов долларов)



3. Филиппины (29,9 миллиардов долларов)



4. Мексика (28,5 миллиардов долларов)



5. Пакистан (19,8 миллиардов долларов)



6. Нигерия (19 миллиардов долларов)



7. Египет (16,6 миллиардов долларов)



8. Бангладеш (13,7 миллиардов долларов)



9. Вьетнам (13,4 миллиардов долларов)



10. Индонезия (9,2 миллиардов долларов)

Какими деньгами располагают мигранты?



Рыночное исследование «Инновации в области циркулярной миграции», проведенное несколько лет назад Nexus Moldova, показало, что в 2012 году ремитенты составляли лишь 21% от общей суммы доходов молдавских мигрантов и 35% от объема их сбережений (брутто).

Согласно тому же источнику, молдаване обладают мощным предпринимательским и инвестиционным настроем. По мнению авторов, большинство мигрантов, желающих вложить деньги в бизнес, планируют инвестировать средства в своих родных местах (см. график 1) посредством создания малых и средних предприятий, которыми в большинстве случаев они управляют самостоятельно или же совместно с другими членами семьи.







Основные сферы, в которые мигранты хотели бы вложить заработанные деньги, это: сельское хозяйство, строительство и розничная торговля (см. график 2).









И хотя для мигрантов характерен высокий инвестиционный настрой, то же самое исследование показало, что в 2012 году инвестиции в бизнес составили лишь 8% от общего объема ремитентов, а интерес к вложению денег снизился с 60% в 2009 году до 37% в 2012 году. Эксперты объясняют такое положение вещей тем, что всё больше мигрантов, работающих в странах Европейского Союза, отказываются возвращаться на родину.







ДИАСПОРА И ГОСУДАРСТВО



Бюро по связям с диаспорой — это ведомство центрального уровня, координирующее государственную политику в области диаспоры, одно из подразделений Госканцелярии, напрямую подчиняющееся премьер-министру (было создано в октябре 2012).

Ольга Копту, глава Бюро по связям с диаспорой: «Одной из целей БСД является мобилизация человеческого и материального потенциала диаспоры в целях устойчивого развития Республики Молдова».

Таким образом, пусть пока только на бумаге и в декларативной форме, но миграцию уже не рассматривают как исключительно негативное явление, а видят в ней ресурс для социально-экономического развития страны.

Но каково реальное положение вещей, и когда ждать первых результатов?











Первый подробный отчет, оценивающий внедрение Национальной стратегии «Диаспора- 2025», планируется выпустить лишь в следующем году.

«Эффективность первого этапа Национальной стратегии «Диаспора- 2025» будет оцениваться согласно итогам реализации Плана действий на 2016–2018 годы, который, наряду со стратегией, был утвержден постановлением правительства от 26 февраля 2016 года. Мы едва начали предпринимать первые шаги в рамках стратегии, а, значит, пока еще рано судить о том, как они повлияли или повлияют на связи с диаспорой. В 2018 году мы намереваемся пригласить эксперта из-за рубежа для оценки результатов первого этапа стратегии, после чего решим, что нужно менять, что сохранять, а от чего отказаться на втором этапе реализации стратегии, который запланирован на 2019–2021 гг.

Однако у нас имеются все рычаги влияния, поэтому мы ежегодно будем оценивать свою деятельность и пересматривать методы работы в случае их неэффективности, что мы и делаем периодически с учетом наиболее насущных проблем диаспоры», заявила Ольга Копту, директор Бюро по связям с диаспорой.



ОТКУДА ПОСТУПАЮТ ДЕНЬГИ?



Для реализации Национальной стратегии «Диаспора 2025» властями было предусмотрено два источника финансирования: госбюджет и помощь извне. В госбюджете на эти цели планируется выделить около 4 миллионов леев. Наряду с этим власти рассчитывают на поддержку партнеров по развитию.

Спустя несколько месяцев с момента утверждения стратегии, между Госканцелярией и швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству был подписан согласительный меморандум по программе «Использование миграционного потенциала в Республике Молдова». Документ предусматривает реализацию трёх проектов: «Укрепление институциональных основ в Республике Молдова в области миграции и развития» (MIDIDOM); «Укрепление взаимосвязи между миграцией и развитием» — продвижением проекта занимается NEXUS Молдова; «Программа добровольного возвращения на местном уровне», внедряемая ПРООН.

Суммарный бюджет составляет более 6,4 миллионов евро:

· MIDIDOM — 1,65 миллионов евро

· NEXUS — 2,29 миллионов евро

· ПРООН — 2,46 миллионов евро

Примером успешного участия диаспоры является кампания «С любовью к родине», развернутая в рамках проекта «Миграция и местное развитие». Она предполагает, что в каждом населенном пункте будет созданы сообщества местных уроженцев, которые, при поддержке мигрантов, обозначат приоритеты и разработают стратегию местного развития. На первом этапе более 4 000 мигрантов оказали финансовую помощь в реализации 23-х общественных проектов по улучшению местной инфраструктуры — начиная с создания службы по уборке и вывозу мусора и проведению уличного освещения, и заканчивая строительством развлекательных центров и обновлением местных парков. Суммарная стоимость проектов составляет 775.000 долларов. Мигрантами было собрано свыше 100.000 долларов, более половина из которых была предоставлена при посредничестве платформы краудфандинга Правительство24.





Источник фото: Елена Згардан

«Проект MiDL увенчался огромным и даже в каком-то смысле неожиданным успехом. В течение всех 23-х кампаний краудфандинга, запущенных платформой Правительство24, было сделано 2 339 денежных переводов онлайн, к которым добавились еще и физические взносы, перечисленные напрямую примэриям. Финансовый успех проекта заслуживает восхищения — изначально была поставлена задача собрать порядка 66.000 долларов, а в итоге было собрано почти 118.000 долларов, из которых 71.818 евро перечислены онлайн при посредничестве платформы Правительство24», рассказывает основатель платформы Правительство24 Елена Згардан.

Успех первого этапа заставил авторов проекта продлить его до конца 2018 года. Таким образом, 25 июля был одобрен список еще 15 населенных пунктов из 15 районов страны, которым предстоит обучиться сотрудничать с земляками, живущими вдалеке от дома. Бюджет второго этапа проекта «Миграция и местное развитие» составляет свыше 1,4 миллиона долларов.





Карта составлена ПРООН



«До сих пор мы сотрудничали с диаспорой только на уровне финансового участия. Создание сообществ на местах — это замечательно, но Республике Молдова пора переходить от принятия денежной помощи к внедрению инвестиций, а для этого нужны эффективные финансовые инструменты. Например, сумма вложений, сделанных мигрантами в рамках программы PARE 1+1, не достигает даже 1% от всех ремитентов. Сбережения, которые хранят мигранты в странах назначения, составляют гораздо большую сумму. Республика Молдова в первую очередь должна быть заинтересована в разработке оферт, позволяющих привлечь потенциальных инвесторов. Молдавские мигранты готовы пойти на «патриотическую» уступку при условии, что их деньгами грамотно распорядятся. Они должны быть уверены в надежности финансовых инструментов, которые им предоставляет государство», говорит бывший директор ВСД Виктор Лутенко.

«Республика Молдова должна уйти от экономической модели, зависящей от ремитентов и потребления. Дело в том, что не все представители диаспоры способны быть предпринимателями, а денежные переводы изначально лимитированы и предназначены для определенной цели. Поэтому необходимо разрабатывать и применять новые финансовые механизмы, которые смогут задействовать потенциал сбережений мигрантов. Это осуществимо, в первую очередь, с помощью инструментов финансового регулирования, направленных на основные нужды наших граждан, живущих за границей, например, основание негосударственного пенсионного фонда или создание долгосрочного инвестиционного фонда для представителей диаспоры. Такие страны, как Израиль и Индия, начали выпускать государственные облигации для диаспор (diaspora bonds). Однако внедрить подобный инструмент в Республике Молдова довольно сложно и даже нецелесообразно, учитывая степень доверия граждан к государственным институтам банковско-финансовой сферы», утверждает независимый эксперт по вопросам миграции Дорин Тома.

Очевидно, что с помощью стратегии «Диаспора 2025» руководство страны пытается исправить некоторые недоработки в области миграции, отмечая, что в существующих «институциональных структурах нет четкого разделения обязанностей и должностей в сфере миграции, а отделы человеческих ресурсов не способны в одиночку осуществлять внедрение утвержденных программ. Необходимо разработать долгосрочную перспективу, которая будет выгодна как молдавским гражданам, живущим за границей, так и всей стране».



