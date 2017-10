play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Выборы и добвыбооры состоялись Категория: Новости дня



По информации ЦИК ПМР, по состоянию на 20-00 на избирательном округе №4 «Ленинский» проголосовало 25,46% избирателей, округе №7 «Первомайский» - 27,81 процента от числа избирателей, включённых в списки для голосования.

По мнению некоторых экспертов, есть повод для размышлений по итогам голосования на избирательном округе №4 "Ленинский". В качестве примера они говорят о том, что буквально за час до окончания голосования на одном из участков этого округа проголосовало порядка 100 человек.



Явка избирателей на дополнительных, повторных выборах в местные Советы народных депутатов на 20-00 составляет:



Тираспольский городской Совет народных депутатов

ИО №17 – 25 %

ИО №23 –27,66 %



Бендерский городской Совет народных депутатов

ИО №22 – 25,72 %

ИО №26 – 28,17 %

ИО №27 – 30,14 %



Совет народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея

ИО №8 – 26,59 %

ИО №14 – 21,64 %



Парканский сельский Совет народных депутатов

ИО № 6 – 27,19 %



Совет народных депутатов Григориопольского района и г. Григориополь

ИО № 13 – 34,06 %



Маякский поселковый Совет народных депутатов

ИО № 1 – 47,46 %

ИО № 5 – 32,93 %



Красногорский сельский Совет народных депутатов

ИО № 9 – 39,83 %



Тейский сельский Совет народных депутатов

ИО № 4 – 35,78 %



Рыбницкий городской и районный Совет народных депутатов

ИО № 4 – 20 %

ИО № 8 – 41,65 %

ИО № 51 – 45,11 %



Совет народных депутатов Каменского района и г. Каменка

ИО № 10 – 54,52 %

ИО № 12 – 29,81 %

ИО № 17 – 31,69 %



