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Выборы и добвыбооры состоялись
По информации ЦИК ПМР, по состоянию на 20-00 на избирательном округе №4 «Ленинский» проголосовало 25,46% избирателей, округе №7 «Первомайский» - 27,81 процента от числа избирателей, включённых в списки для голосования.
По мнению некоторых экспертов, есть повод для размышлений по итогам голосования на избирательном округе №4 "Ленинский". В качестве примера они говорят о том, что буквально за час до окончания голосования на одном из участков этого округа проголосовало порядка 100 человек.
Явка избирателей на дополнительных, повторных выборах в местные Советы народных депутатов на 20-00 составляет:
Тираспольский городской Совет народных депутатов
ИО №17 – 25 %
ИО №23 –27,66 %
Бендерский городской Совет народных депутатов
ИО №22 – 25,72 %
ИО №26 – 28,17 %
ИО №27 – 30,14 %
Совет народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея
ИО №8 – 26,59 %
ИО №14 – 21,64 %
Парканский сельский Совет народных депутатов
ИО № 6 – 27,19 %
Совет народных депутатов Григориопольского района и г. Григориополь
ИО № 13 – 34,06 %
Маякский поселковый Совет народных депутатов
ИО № 1 – 47,46 %
ИО № 5 – 32,93 %
Красногорский сельский Совет народных депутатов
ИО № 9 – 39,83 %
Тейский сельский Совет народных депутатов
ИО № 4 – 35,78 %
Рыбницкий городской и районный Совет народных депутатов
ИО № 4 – 20 %
ИО № 8 – 41,65 %
ИО № 51 – 45,11 %
Совет народных депутатов Каменского района и г. Каменка
ИО № 10 – 54,52 %
ИО № 12 – 29,81 %
ИО № 17 – 31,69 %
Жалоб в органы прокуратуры и суды республики не поступало.
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