|
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
0
5 овощей против кашля
Когда кашель не дает вам покоя, природные лекарства могут быть важным подспорьем. Лучшие средства против кашля находятся прямо в вашей кладовой – это овощи.
Черная редька
Известная со времен предков, черная редька творит чудеса в случае кашля и помогает успокоить раздраженное горло. Это связано с противокашлевыми свойствами этого овоща.
Сделайте углубление в редьке среднего размера и положите туда несколько чайных ложек сахара. Оставьте впитаться в течение одного дня, и там образуется густой сироп. Принимайте 3-4 чайные ложки такого сиропа в день, пока не избавитесь от кашля.
Чеснок
Он используется с древних времен для лечения симптомов кашля, а также для борьбы с инфекциями в организме. Чеснок содержит аллицин – вещество, которое действует как антибиотик. Ускоряет лечение простуд, респираторных вирусных заболеваний и гриппа, а значит, помогает избавиться быстрее и от кашля.
Хрен
Содержит важные минеральные соли и летучие масла, поэтому является хорошим лекарством от кашля. Хрен еще и хорошее отхаркивающее средство. Смешайте одну чайную ложку тертого хрена с ложкой тертого лука и залейте 300 мл горячей воды. Хорошо перемешайте, затем положите 2-3 чайные ложки меда. Дайте остыть, и принимайте по 2 чайные ложки сиропа 3-4 раза в день.
Лук
Знаете ли вы, что при кашле полезен лук в виде чая? Поставьте варить среднюю луковицу на медленный огонь, а после закипания снимите с огня. Когда отвар станет комнатной температуры, положите ложку меда. Пейте по одной чашке 2 раза в день.
И зеленые листовые овощи также полезны, потому что в них есть витамин С, ускоряющий лечение простуды.
Морковь
Сухой кашель можно вылечить легче с помощью моркови. Этот овощ богат витаминами и минеральными веществами, особенно витамином А, и ускоряет лечение инфекций. Ешьте сырую морковь, тертую в форме салата. Кроме того, вы можете пить по стакану свежего морковного сока.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные ссылки
Moldova+