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Евгений Онегин в кратком изложении


Евгений Онегин в кратком изложении

Родившись на брегу Невы,
Онегин был кумир братвы.
Он бабки получил от дяди,
Понятно - водка, карты, бл...

И веселились бы не слабо,
Когда бы как всегда не баба.
У Вовки Ленского был глюк,
Что его телку клеит друг.

Вовану б Женьке дать по роже,
Да западло, понты дороже.
Вован сказал: - Сошли с базара,
Наш спор решат лишь два "макара".

(У предков эта канитель именовалася дуэль,
Теперь их нам уж не понять,
Не легче ль киллеров нанять).

И вот друзья, назначив стрелку,
Вдвоем пришли на перестрелку.
Онегин бухнул из ствола,
И Ленский помер, все дела.

Да, там еще была Татьяна,
Но с ней любовного романа
Онегин так и не завел,
Ее один козел увел.

Онегин к ней пришел потом,
Весь на понтах, в цепи с крестом.
Крутой, как берег Иртыша,
Но ей важней была душа.
Обломом кончился разбор
И он уехал за бугор
  • Сегодня, 12:01
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