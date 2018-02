play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Евгений Онегин в кратком изложении Категория: Юмор





Родившись на брегу Невы,

Онегин был кумир братвы.

Он бабки получил от дяди,

Понятно - водка, карты, бл...



И веселились бы не слабо,

Когда бы как всегда не баба.

У Вовки Ленского был глюк,

Что его телку клеит друг.



Вовану б Женьке дать по роже,

Да западло, понты дороже.

Вован сказал: - Сошли с базара,

Наш спор решат лишь два "макара".



(У предков эта канитель именовалася дуэль,

Теперь их нам уж не понять,

Не легче ль киллеров нанять).



И вот друзья, назначив стрелку,

Вдвоем пришли на перестрелку.

Онегин бухнул из ствола,

И Ленский помер, все дела.



Да, там еще была Татьяна,

Но с ней любовного романа

Онегин так и не завел,

Ее один козел увел.



Онегин к ней пришел потом,

Весь на понтах, в цепи с крестом.

Крутой, как берег Иртыша,

Но ей важней была душа.

Обломом кончился разбор

И он уехал за бугор

