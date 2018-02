play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Разгромная статья «Petro Incognito» Spiegel о коррупции Порошенко Категория: Новости дня

Немецкое издание Spiegel опубликовало большую статью о президенте Украины Петре Порошенко.

В материале под названием «Petro Incognito» немцы констатируют практически полное отсутствие реформ в стране, и неудачную модель управления государством, когда вместо выполнения обещаний происходят попытки сконцентрировать власть в одних руках.

В статье говорится, что через четыре года после Майдана разочарование украинцев в своем президенте Порошенко очень велико, приводит перевод материала ИноСМИ. Они задаются вопросом: он вообще собирается реформировать страну — или же его интересуют только деньги?

«История об отпуске мистера Инкогнито наделала в Киеве немало шума. Действительно, что это за президент, который может вот так запросто исчезнуть? И разом отдать за недельный отпуск полмиллиона долларов — в то время как страна утопает в нищете? После революции на Майдане в Киеве минуло ровно четыре года, и при этом ни рядовые украинцы, ни зарубежные партнеры Порошенко не знают, с кем же они имеют дело: с президентом, который хочет проводить серьезные реформы, как он и обещал после своей победы на выборах в мае 2014 года, или же с бизнесменом, которые все это время заботился лишь о собственном обогащении?», — говорится в статье.



Позиция Запада

Запад, приветствовавший протесты на Майдане, также разочаровался в Порошенко, пишет автор статьи, потому что тот, по сути, не борется с коррупцией. Бывший вице-президент США Джо Байден описал недавно следующую сцену: в 2016 году он пригрозил Порошенко отказать Украине в кредите в размере миллиарда долларов, чтобы украинцы, наконец, отправили в отставку полностью дискредитировавшего себя генерального прокурора Виктора Шокина.

«Я сказал: я остаюсь в городе еще шесть часов. Если вы до моего отлета не отправите в отставку генпрокурора, то не получите денег. Что ж, сукин сын, он действительно был отправлен в отставку, и на его место был назначен кто-то другой, представлявшийся тогда вполне солидным человеком».

Байден рассказывал это открыто — на встрече с сотрудниками одного из аналитических центров в Вашингтоне. Люди смеялись, словно это была хорошая шутка. Однако на самом деле это грустная история — история о двойном разочаровании: украинцы убеждены, что в Вашингтоне их считают недееспособными.

А американцы и европейцы, которые вообще-то хотели помочь Киеву в борьбе с коррупцией, вынуждены констатировать: в Киеве этого совершенно не хотят.

Через четыре года после свержения Януковича ни один высокопоставленный чиновник не был осужден за коррупцию. А человек, которого Байден считал тогда «солидным», говорится в статье, сейчас вовсю вредит Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), созданному при поддержке ФБР. Он распорядился задержать работавшего под прикрытием антикоррупционного следователя, а выступая в парламенте, сравнил созданную под давлением Запада новую структуру с ленинской тайной полицией. А Порошенко сидел в зале и слушал его выступление.





«В этой связи возникает вопрос: он что, не хочет реформ? И если это действительно так, то чего же он хочет? На эти вопросы разные люди дают разные ответы — все зависит от того, кто кого спрашивает», — пишет автор.





В Киеве слишком поздно поняли, на что согласились

В статье также говорится, что после недавнего создания НАБУ и специальной прокуратуры в скором времени должен появиться специальный суд, который будет заниматься крупными коррупционными делами — на этом настаивает Запад, и именно это обещал ему Киев. Тогда антикоррупционные органы будут созданы окончательно, и они смогут не только расследовать соответствующие дела, но и, наконец, осуждать нечистых на руку чиновников.



Однако до сих пор Порошенко удавалось искусно тормозить процесс создания антикоррупционных структур. Он боится потерять в таком случае контроль над органами юстиции. При этом уже сейчас можно утверждать, что Порошенко — слабый президент по сравнению со своими предшественниками. Ведь он не может контролировать даже главу МВД.

«Не только Порошенко, но и вся элита боится новых институтов власти. Они с опаской взирают на соседнюю Румынию, где аналогичные реформы привели к ряду громких арестов. В Киеве слишком поздно поняли, на что согласились», — пишет издание.

В то же время, автор констатирует, что нельзя сказать, что при Порошенко вообще не было реформ. Парламентариям теперь положено публиковать данные о своем материальном положении в интернете, сфера государственных финансов была децентрализована, а множество слабых банков было закрыто. Но реформы продвигаются слишком медленно. При этом до следующих президентских выборов остается год, главной соперницей Порошенко будет скорее всего Юлия Тимошенко, а о дальнейших реформах даже думать не приходится.



«Но чем пассивнее продвигаются реформы, тем более воинственная риторика раздается в Киеве в отношении России и сепаратистов, а президент все чаще наряжается на публике в камуфляжную униформу Верховного главнокомандующего. Но кто знает, может быть, Порошенко до выборов в следующем году еще удастся придумать, что ему делать со своим постом и со своей страной?», — пишет автор статьи.

Немецкое издание Spiegel опубликовало большую статью о президенте Украины Петре Порошенко.В материале под названием «Petro Incognito» немцы констатируют практически полное отсутствие реформ в стране, и неудачную модель управления государством, когда вместо выполнения обещаний происходят попытки сконцентрировать власть в одних руках.В статье говорится, что через четыре года после Майдана разочарование украинцев в своем президенте Порошенко очень велико, приводит перевод материала ИноСМИ. Они задаются вопросом: он вообще собирается реформировать страну — или же его интересуют только деньги?«История об отпуске мистера Инкогнито наделала в Киеве немало шума. Действительно, что это за президент, который может вот так запросто исчезнуть? И разом отдать за недельный отпуск полмиллиона долларов — в то время как страна утопает в нищете? После революции на Майдане в Киеве минуло ровно четыре года, и при этом ни рядовые украинцы, ни зарубежные партнеры Порошенко не знают, с кем же они имеют дело: с президентом, который хочет проводить серьезные реформы, как он и обещал после своей победы на выборах в мае 2014 года, или же с бизнесменом, которые все это время заботился лишь о собственном обогащении?», — говорится в статье.Запад, приветствовавший протесты на Майдане, также разочаровался в Порошенко, пишет автор статьи, потому что тот, по сути, не борется с коррупцией. Бывший вице-президент США Джо Байден описал недавно следующую сцену: в 2016 году он пригрозил Порошенко отказать Украине в кредите в размере миллиарда долларов, чтобы украинцы, наконец, отправили в отставку полностью дискредитировавшего себя генерального прокурора Виктора Шокина.«Я сказал: я остаюсь в городе еще шесть часов. Если вы до моего отлета не отправите в отставку генпрокурора, то не получите денег. Что ж, сукин сын, он действительно был отправлен в отставку, и на его место был назначен кто-то другой, представлявшийся тогда вполне солидным человеком».Байден рассказывал это открыто — на встрече с сотрудниками одного из аналитических центров в Вашингтоне. Люди смеялись, словно это была хорошая шутка. Однако на самом деле это грустная история — история о двойном разочаровании: украинцы убеждены, что в Вашингтоне их считают недееспособными.А американцы и европейцы, которые вообще-то хотели помочь Киеву в борьбе с коррупцией, вынуждены констатировать: в Киеве этого совершенно не хотят.Через четыре года после свержения Януковича ни один высокопоставленный чиновник не был осужден за коррупцию. А человек, которого Байден считал тогда «солидным», говорится в статье, сейчас вовсю вредит Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), созданному при поддержке ФБР. Он распорядился задержать работавшего под прикрытием антикоррупционного следователя, а выступая в парламенте, сравнил созданную под давлением Запада новую структуру с ленинской тайной полицией. А Порошенко сидел в зале и слушал его выступление.«В этой связи возникает вопрос: он что, не хочет реформ? И если это действительно так, то чего же он хочет? На эти вопросы разные люди дают разные ответы — все зависит от того, кто кого спрашивает», — пишет автор.В статье также говорится, что после недавнего создания НАБУ и специальной прокуратуры в скором времени должен появиться специальный суд, который будет заниматься крупными коррупционными делами — на этом настаивает Запад, и именно это обещал ему Киев. Тогда антикоррупционные органы будут созданы окончательно, и они смогут не только расследовать соответствующие дела, но и, наконец, осуждать нечистых на руку чиновников.Однако до сих пор Порошенко удавалось искусно тормозить процесс создания антикоррупционных структур. Он боится потерять в таком случае контроль над органами юстиции. При этом уже сейчас можно утверждать, что Порошенко — слабый президент по сравнению со своими предшественниками. Ведь он не может контролировать даже главу МВД.«Не только Порошенко, но и вся элита боится новых институтов власти. Они с опаской взирают на соседнюю Румынию, где аналогичные реформы привели к ряду громких арестов. В Киеве слишком поздно поняли, на что согласились», — пишет издание.В то же время, автор констатирует, что нельзя сказать, что при Порошенко вообще не было реформ. Парламентариям теперь положено публиковать данные о своем материальном положении в интернете, сфера государственных финансов была децентрализована, а множество слабых банков было закрыто. Но реформы продвигаются слишком медленно. При этом до следующих президентских выборов остается год, главной соперницей Порошенко будет скорее всего Юлия Тимошенко, а о дальнейших реформах даже думать не приходится.«Но чем пассивнее продвигаются реформы, тем более воинственная риторика раздается в Киеве в отношении России и сепаратистов, а президент все чаще наряжается на публике в камуфляжную униформу Верховного главнокомандующего. Но кто знает, может быть, Порошенко до выборов в следующем году еще удастся придумать, что ему делать со своим постом и со своей страной?», — пишет автор статьи. Сегодня, 06:48

DTV

Просмотров: 0

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.