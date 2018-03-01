Чемпион в борьбе с собой

«Родители отдали меня в Колледж микроэлектроники и вычислительной техники, чтобы я всю жизнь работал за компьютером, то есть чтобы у меня была лёгкая работа. Но я им сказал, что не хочу сидеть на стуле, хочу двигаться».

Сергей Соколов, 25-летний молодой человек из Кишинёва, тренер по теннису. С детского возраста его возможности ограничены, что не давало ему никаких перспектив в будущем найти работу, где надо прикладывать физические усилия. Однако сейчас после многих лет тренировок и благодаря своей настойчивости он тренирует несколько детских команд в Республиканском центре для детей и подростков «Артико».

«Мне было около трёх лет, когда мама заметила, что я хожу не так, как другие дети, часто падаю. Я расстраивался и постоянно спрашивал, почему я не такой как все», — рассказывает молодой человек, у которого было диагностировано заболевание, ограничивающее передвижение.

Постепенно он привык к своему физическому состоянию, и хотядвигаться ему было труднее, чем сверстникам,он участвовал во всех играх, которые проводились в округе Ватры.

По настоянию родителей он ходил в школу в своём селе, а не ездил в специальное учреждение для детей с инвалидностью вдали от дома. После окончания школы, опять же по настоянию родных, записался в Колледж микроэлектроники и вычислительной техники в Кишинёве.

«Родители отдали меня в Колледж микроэлектроники и вычислительной техники, чтобы я всю жизнь работал за компьютером, то есть чтобы у меня была лёгкая работа. Но я им сказал, что не хочу сидеть на стуле, хочу больше двигаться», — поясняет Сергей.

Его жизнь изменилась, когда мама записала его в секцию тенниса при Национальном паралимпийском комитете. Со временем он начал играть не только в большой теннис, сидя в инвалидной коляске, но и в бадминтон.

Мечтая о спортивной карьере, после окончания колледжаон поступил в Государственный университет физкультуры и спорта, чтобы получить специальность тренера и преподавателя физического воспитания.

Сергей пользуется инвалидной коляской только во время игры в большой теннис или в бадминтон.





Благодаря спорту нашёл работу

За последние годы Сергей Соколов завоевал несколько наград на национальных и международных соревнованиях

Даже сильно устав после школьного дня, дети с удовольствием приходят на занятия по теннису, а одна изучениц идёт на настоящие жертвы, чтобы добраться на тренировки. Одиннадцатилетняя Валерия приезжаетна занятия из пригорода Кишинёва. «Мне очень нравится этот вид спорта. Тренер очень хороший и помогает мне развиваться», — говорит Валерия.



Никита пришёл в секцию тенниса после того, как перепробовал другие виды спорта: «Думаю, что от тенниса не откажусь никогда. Мне нравится это занятие».



Помимо работы в «Артикo» Сергей находит время и для себя — тренируется несколько раз в неделю в большом теннисе и в бадминтоне. У него есть заветная мечта —участвовать в Паралимпийских играхпо бадминтону и стать тренером для взрослых, передвигающихся в инвалидных колясках, которыеиграют в теннис. Именно в этом виде спорта ему удалось завоевать наибольшее число медалей на различных международных и республиканских соревнованиях.



Сергей признаёт, что не добился бы высоких результатов, если бы постоянно сидел в инвалидной коляске, которую сейчас он использует, только когда играет в большой теннис. Он уверен, что просто не сумел бы добираться на работу, потому что город совершенно неприспособлен к нуждам лиц с ограниченными возможностями.



Вместе с паралимпийской командой он посетил много стран, где убедился в том, что Молдове предстоит сделать ещё очень многое, чтобы в нашей стране учреждения и многие услуги были доступными для всех граждан, в том числе для людей с инвалидностью.

«Для нашего общества трудоустройство лиц с ограниченными возможностями— это поверка того, как мы выполняем свои обязательства по поддержке и социальной интеграции данной категории населения. Для многих из них требуются адаптированные рабочие места, необходимо создание условий, чтобы этот человек мог свободно передвигаться.



Препятствия существуют и в сфере образования, хотя в нашей стране были проведены важные реформы в области школьной интеграции детей с ограниченными возможностями. Посредством некоторых специальных проектов были созданы обучающие центры с профессионально-технической направленностью, которые не справляются со всеми заявками по профессиональной ориентации молодёжи.



Другим препятствием является то, что все ремесленные училища и колледжи не отвечают условиям доступности. Кроме того нет адаптированных учебных материалов и вспомогательного оборудования, которые могли бы использовать молодые люди в процессе обучения. Ко всему этому добавляется и отсутствие соответствующих условий в городах и сёлах для нормального передвижения лиц с ограниченными возможностями, мы должны думать о том, как человек будет добираться на работу каждый день.



В нашей стране более 186 тысяч людей с ограниченными возможностями. Из них около 30 тысяч могли бы работать. Очевидно, что это число могло бы быть выше, если бы были обеспечены условия доступности, а также проводилось бы большее информирование лиц с ограниченными возможностями. Многие считают, что,трудоустроившись, они теряют социальные выплаты, что не является правдой. Они сохраняются и после трудоустройства, т. е. человек получает и зарплату, и пособие. Немаловажно и то, что родители должны мотивировать молодёжь с ограниченными возможностями учиться, чтобы они могли потом работать. Иногда родители боятся обучать своих детей некоторым новым навыкам, потому что считают их рискованными». -рассказала Галина Климова, исполнительный директор Альянса организаций для лиц с ограниченными возможностями (АОРD)

Закон о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями обязывает предприятия с количеством сотрудников более чем 20 человек 5 % рабочих мест резервировать для людей с инвалидностью. В конце 2016 года Государственная инспекция труда провела проверку и выявила, что не все экономические субъекты соблюдают данное положение. Инспекторы посетили 1108 предприятий. Из них в 126 организациях были зарезервированы 404 рабочих мест. На 140 фирмах работают 358 человек с ограниченными возможностями. Только у 79 предприятий есть журнал учёта заявлений о приёме на работу лиц с ограниченными возможностями.



Два года назад во время каникул участвовал в летней школе для детей, организованной «Артико». Поскольку детям понравились его занятия по теннису, руководство центра предложило ему сразу две вакансии. Так, весь день Сергей работает методистом в центре «Артико», а вечером тренирует несколько детских групп по настольному теннису. Его самые маленькие ученики ещё не ходят в школу, а самые старшиеучатся в гимназических классах. Тренировки проходят три раза в неделю по два часа.Вспоминает, как прошёл его первый рабочий день: «Боялся, что ученики не будут меня слушать и не станут воспринимать всерьёз, а родители не доверят мне своих детей».Теперь он счастлив от того, что его работа ценится и что ему удаётся «заразить» страстью к спорту новых учеников.«Это умный спорт, который развивает не только тело, но и разум. Здесь вы должны рассчитать каждое движение, чтобы знать, как и куда попадёт мяч, чтобы предугадать движения соперника», — говорит тренер.