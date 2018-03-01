Dnestr.TV

 
0

Еще одно интервью из Москвы: говорит Владимир Игнатьев - Решение о национализации банка принято незаконно

Еще одно интервью из Москвы: говорит Владимир Игнатьев - Решение о национализации банка принято незаконно

В июне 2017 года в Приднестровье национализировали два из трех частных коммерческих банков — «Тираспромстройбанк» и банк «Ипотечный». Акционер «Тираспромстройбанк» бизнесмен Владимир Игнатьев, находящийся в Москве, ранее рассказал корреспонденту одного из молдавских ИА о событиях вокруг него. Теперь он дал развернутое интервью, ответив на более широкий круг вопросов.

Редакция "Днестр ТВ" готова предоставить слово представителям официальных структур, для прояснения ситуации и ответа на те обвинения и вопросы, которые поднял В.Игнатьев.

  • Сегодня, 20:04
  • DTV
  • Просмотров: 241
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9 Приехали: дороги в Бендерах нуждаю ...
  • Стрельбу устроил 65-летний житель Бендер, отмечавший св ...
  • Интервью экс-председателя КГБ Приднестровья Николая Зем ...
  • Дело Ирины Шкильнюк: суд вынес решение (обновлено)
  • "Шериф" - как много в этом слове...
  • Геннадий Кузьмичев отреагировал
  • Олег ХОРЖАН: Приднестровской власти пора в отставку!
  • Интервью Президента Республики Молдова Игоря Додона для ...
  • Что там на Тираспольском стеклотарном?
  • Показательная порка: Тираспольский суд добавил Ольге Кр ...

    • Moldova+

  • «Ученики с последней парты»
  • Чемпион в борьбе с собой
  • Бумеранг насилия
  • Один удар от мужа, другой — от общества
  • Онкология. В борьбе со страшной болезнью
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9 Приехали: дороги в Бендерах нуждаю ...
  • Стрельбу устроил 65-летний житель Бендер, отмечавший св ...
  • Интервью экс-председателя КГБ Приднестровья Николая Зем ...
  • Дело Ирины Шкильнюк: суд вынес решение (обновлено)
  • "Шериф" - как много в этом слове...
  • Геннадий Кузьмичев отреагировал
  • Олег ХОРЖАН: Приднестровской власти пора в отставку!
  • Интервью Президента Республики Молдова Игоря Додона для ...
  • Что там на Тираспольском стеклотарном?
  • Показательная порка: Тираспольский суд добавил Ольге Кр ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Учредитель OOO "Телерадиокомпания "Новая Волна" e-mail: nv893@mail.ru
    Главный редактор: Ирина Воловая
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна