

В июне 2017 года в Приднестровье национализировали два из трех частных коммерческих банков — «Тираспромстройбанк» и банк «Ипотечный». Акционер «Тираспромстройбанк» бизнесмен Владимир Игнатьев, находящийся в Москве, ранее рассказал корреспонденту одного из молдавских ИА о событиях вокруг него. Теперь он дал развернутое интервью, ответив на более широкий круг вопросов.



Редакция "Днестр ТВ" готова предоставить слово представителям официальных структур, для прояснения ситуации и ответа на те обвинения и вопросы, которые поднял В.Игнатьев.