Многие используют в быту щелочные пальчиковые батарейки и аккумуляторные батареи (мобильный телефон, ноутбук, детские игрушки), но мало кто обращает внимание на значок "не выбрасывать в мусор". А связано это с тем, что содержимое данных источников питания содержит тяжелые металлы, щелочь, кислоты, к тому же во многих батарейках содержится ртуть. Выбрасывая отработанные источники питания в мусорное ведро, люди подвергают себя опасности, т.к. попадая на свалки, под воздействием природных условий – снега, дождя, корпус батарейки разрушается, содержимое окисляется и вытекает в землю, попадая в почву и подземные воды, а далее к нам в пищу, вызывая заболевания разного рода от рака до проблем с центральной нервной системой. Или при палящем солнце, происходит реакция и небольшой взрыв, который приводит к горению, дым горящих листьев вреден и запрещен, а что тогда говорить о вреде дыма горящей батарейки?

Сохранить экологию родного края и привлечь к этому внимание каждого жителя - такую цель поставили перед собой волонтёры приднестровского экологического движения «ЭкоПМР», когда начали проводить акции по сбору отработанных батареек.

Акция по сбору отработанных батареек стартовала в Приднестровье в 2015 году. Своими силами волонтёры изготавливают "экологические боксы" и устанавливают их в общественных местах, тем самым призывают людей не выбрасывать отработанные батарейки в мусорное ведро. Организация всеми силами старается увеличить количество подобных пунктов по городам и селам республики. В Тирасполе действует уже 40 пунктов приёма, в Бендерах установили пока только 7 боксов и около 15 экобоксов появилось в других городах и сёлах региона. Уже собрана 1 тонна отработанных батареек, только за несколько месяцев 2018 года население сдало в пункты сбора батареек порядка 150 кг. Как отмечают сами волонтёры - это только малая часть батареек, что не попали на свалку полигонов ТБО.

По предварительным данным одна пальчиковая батарейка загрязняет до 400 литров воды и 20 кв.метров земли. В Приднестровье перерабатывающих предприятий этих видов отходов нет, также нет и механизма регулирования отработанных батареек, как правило «севшая» батарейка отправляется на обычную свалку ТБО. Ведутся споры, что современные батарейки не такие вредные, но состав батареек очень сложно узнать и их огромное количество различных видов, поэтому волонтёры-энтузиасты собирают любые батарейки.

Что происходит с собранными батарейками?



Раньше собранные батарейки отправлялись на Украину на перерабатывающий завод «Аргентум» посылками через «Новую почту». Но на данный момент отработанных батареек в Приднестровье собирается довольно много (порядка 150 кг. в месяц), а слать посылки такого объема ежемесячно не имея спонсорской помощи и разрешительных документов на ввоз батареек на Украину дорого и технически невозможно.

Сейчас батарейки складируются в домашних условиях у одного из волонтеров в пятилитровых канистрах в отдельном помещении и они герметично закрыты. Временно хранить батарейки в пятилитровых канистрах для экологии гораздо лучше, чем нахождение этих же самых батареек на свалках Приднестровья.

Волонтёры планируют организовать вывоз батареек в Кишинев в компанию "Moldrec", которая занимаются сбором отработанных батареек и далее отсылает их на перерабатывающий завод в Румынию.