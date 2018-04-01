4 апреля 1950 года в селе Гыска в результате террористического акта погибло 3 преподавателя и 21 школьник. Его совершил фронтовик и педагог, который из-за неразделенной любви взорвал себя и возлюбленную, а также детей не успевших выбежать из школы.
Вот, что сообщает газета "Караван": Безумная любовь Он был бывшим военным. Работал в ДОСААФе и в школе руководителем военной подготовки. Она была учительницей русского языка, литературы и французского. Их отношения развивались на глазах у всего села. Дело шло к свадьбе, когда женщина узнала, что у её возлюбленного уже есть семья в Казани. И не смогла простить лжи и предательства. Наталья Дмитриевна Донич с матерью и сыном приехала в наши края из России после войны. Муж погиб на фронте. Наталья Дмитриевна решила перебраться поближе к брату, который служил лётчиком в Тирасполе. В селе Гиска ей было предоставлено место учительницы. Её сын пошёл в первый класс. В школе талантливый педагог понравилась всем - вежливая, добрая, прекрасно читала стихи и сама сочиняла. Учебников в то послевоенное время на всех не хватало, и нередко Наталья Дмитриевна приносила в школу свои книги. Её любили ученики, уважали преподаватели и между собой жалели: такая молодая, а уже вдова. Поэтому когда у Натальи Дмитриевны появился возлюбленный - сельчане только порадовались за молодую женщину. Никто не подозревал, какой страшной трагедией могут обернуться эти отношения.
«Гостинец» для Наташи В воскресенье 3 апреля военрук решил организовать вечеринку в честь своего выдуманного дня рождения. Присутствующие гости ожидали подвоха от праздника. Но Наталья Дмитриевна не пришла. И в этот день ему не удалось ничего совершить. А в понедельник военрук сам пришёл к ней на урок в школу. В то утро техничка рассаживала цветы на клумбах. Увидев военрука со свертком под плащом, женщина спросила: «Вы, наверняка, мне несёте семена?» На что мужчина ответил, что подготовил гостинец для Наташи. «Гостинцем» оказались 12 кг взрывчатки, которые военрук взял в ДОСААФе. В коридоре школы мужчина поджёг бикфордов шнур и, направляясь через проходной класс, зашёл в кабинет, где вела урок Наталья Дмитриевна. Затем, крикнув ребятам: «Убегайте!», военрук обнял учительницу, и прогремел взрыв. Безумная любовь военрука унесла жизни 24 человек. Накануне трагедии военрук написал жене в Казань предсмертную записку: «Прощай, дорогая Аня. Кончаю жизнь самоубийством. Причину ты знаешь. Передай привет сыну Толе». Оставил он послания председателю ДОСААФа и председателю райисполкома: «Никого не обвиняйте в случившемся. 12 килограммов тола я взял на складе».
Памятник и исследование «Очень жаль тех ребят, которые лишились жизней просто по чьей-то глупости, неразделённой любви. Погибли и педагоги, профессиональные усилия которых были направлены в первую очередь на то, чтобы дать в сложное послевоенное время максимум знаний детям», - рассказывает Раиса Семёновна Макаренко, директор средней школы № 20 г. Бендеры. После взрыва школа пришла в негодность. В здании невозможно было работать, и всех детей до окончания учебного года перевели в другое помещение на территории села, которое на тот момент было свободно. К сентябрю было выстроено новое здание школы. В нём ребята проучились до 1986 года. Сына Натальи Дмитриевны забрал к себе её брат, а вскоре семья покинула Молдавию. Информация о взрыве в селе Гиска не получила широкой огласки. И нынешний директор школы узнала о трагедии уже будучи студенткой Тираспольского пединститута. «Это было советское время, как-то не принято было говорить о таких вещах. Мы знали о том, что школа, в которой мы учились, была фактически третьей в селе, но в подробности никто никогда не углублялся. Наверное, всё-таки этому случаю придали политическую окраску, потому что из ДОСААФа было похищено большое количество взрывчатки. Уже будучи директором школы, я заинтересовалась этим случаем, и мы решили подробнее узнать, что произошло в то далёкое время. Наш поисковый отряд занялся исследовательской работой. А за год до начала нашего поиска к нам на вечер встречи выпускников пришёл очевидец событий и непосредственный их участник Илья Андреевич Сухович. Он и внёс предложение увековечить память погибших», - рассказывает Раиса Семёновна. Был объявлен сбор средств на памятник. Деньги собирали всем селом. На первоначальный проект мемориального комплекса средств не хватило. Но всё же скромный памятник с высеченными на нём именами погибших был установлен. А ученики с заместителем директора по воспитательной работе С. Г. Бакуменко вели поиск и разыскали очевидцев трагедии, собрали обширный материал. Школа выступила на исследовательском обществе учащихся и заняла первое место по республике. «Ежегодно 4 апреля мы организовываем митинги у памятника, к его подножию возлагаются цветы. В этом году юбилей трагедии, и мы планируем вместе с ребятами провести очень интересную презентацию поисковой работы, пригласить очевидцев и других гостей. Об этом нельзя не говорить. К сожалению, и в наше достаточно неспокойное время нередко происходят такие трагедии. И это кощунственно, особенно, когда касается детей, потому что это наше будущее. Печально, что существует категория людей, которые совершают такие преступления. Дети об этом знают, владеют информацией и о политических событиях в мире, и об истории взорванной школы. Они очень трепетно относятся к этой трагедии», - рассказывает директор школы.
Участники и очевидцы события - о трагедии Илья Андреевич Сухович: - Я учился в 7 классе. Нас было 12 человек. Тот день был солнечным. У нас литературу вёл директор школы. До конца урока оставалось пять минут, и Александр Васильевич Марченко сказал Ване Дьяченко рассказать стихотворение Павла Тычины «Идём на бой». Мальчик начал читать по заданию учителя, и в это время из соседнего класса послышался сильный шум. Директор встал, чтобы узнать, что случилось, и прогремел взрыв. Нас всех накрыло. Я только помню, когда меня вытаскивали из-под завалов. Первым, кого я увидел, был министр внутренних дел из Кишинёва. Я весь был в крови и побежал домой. А потом вернулся. 7 человек из нашего класса вытащили уже мёртвыми. Очень много ребят погибло в 5-м классе. Тогда это было засекречено, никакой информации в прессе никто не давал. Всё замяли. У сельского совета произнесли прощальную речь и повезли ребят на кладбища. Много детей попало в больницу. Погибли Витя Солодкий, Шура Прокопенко, Ваня Дьяченко, Муся и Катя Соколовы и другие. Все хорошие ребята были, дружные.
Мелания Сергеевна Онуфриева: - В тот день я чуть-чуть опаздывала в школу. Ученики были все насторожены, говорили, что придёт врач - ставить уколы. Наталья Дмитриевна рассказывала урок по русскому языку. Она немного плохо себя чувствовала и присела на подоконник. Тут забежал военрук и стал кричать: «Ребята, спасайтесь!» Я сидела на задней парте, и мы побежали. Когда достигла учительского стола, меня оглушило взрывом, потолок поднялся, и на нас рухнули стены. До сентября пролежала в больнице. Я получила сильные увечья. Священник с отцом меня раскопали последнюю. Я ослепла, обгорела, руки и ноги были поломаны. Класс у нас был хороший. Очень жаль ребят. Когда собирали деньги на памятник, уже и родителей тех детей не было, но люди сдавали - кто рубль, кто пять. Память об этом событии нужно сохранить. Наталья Дмитриевна была красивая женщина и хорошая учительница. Она не хотела с этим человеком больше встречаться. Он предлагал ей женитьбу, она отказалась. Военрук жил по нашей улице у одной бабушки и в воскресенье сделал себе день рождения. И, по-видимому, там планировал с ней расправиться. А она не пришла. А в понедельник он заявился к ней в школу. Было очень обидно за ребят и учителей, больно. Когда стало известно про события в Беслане, такой резонанс был. А про нашу трагедию никто даже ничего не говорил, и мы, оставшиеся в живых, задались целью поставить памятник.
Кондрат Антонович Кулик: - Я учился в 5 классе. В тот день с утра был туман. Я сидел за второй партой прямо возле учительницы. У нас был урок русского языка и следующим должен был быть французский, который тоже вела Наталья Дмитриевна. Она сидела у окна, когда зашёл военрук. Учительница спрыгнула с подоконника, а когда он её схватил, закричала: «Мамочка!» А он сказал нам: «Убегайте!» Фитиль уже горел, и он её держал, чтобы не убежала. Когда произошёл взрыв, я очутился на расстоянии 50 метров от школы на пороге церкви. Пролетел через два забора и деревья. Меня контузило. Пришёл в себя минут через 10 и увидел, что школы больше нет. А вокруг бегали люди и кричали, я побежал домой, брат принёс меня обратно к школе. На похоронах было два военных оркестра. Наталья Дмитриевна была очень красивая, молодая женщина. Прекрасный учитель. Вела предметы замечательно. А он преподавал военную подготовку. Помню, что он никогда не здоровался.
Елена Кузьминична Пухтиенко: - Я училась в 6 классе. Это случилось утром. У нас шёл урок математики. И первое, что мы услышали, был групповой крик ужаса на одной ноте. А после стены содрогнулись, и нас накрыло пылью. Один из мальчиков побежал к окну, чтобы открыть, и выпал вместе с ним наружу. В нашем классе остался только один угол. Когда мы выбежали во двор, увидели, что стены упали, а крыша накрыла обломки. Моя сестра была в 5 классе. Мы с мамой искали её и обнаружили сидящей на стене. Её оглушило, руки были исцарапаны. Многие ребята оказались под обломками. Было много раненых. Убитых детей выносили и рядами клали. В одной семье погибли целых трое детей. В общем, страшная картина была. Мы не уходили, приехало очень много машин. Наталья Дмитриевна была филологом, ещё вела французский язык и пение. Очень интересная, красивая женщина. Наша мама тоже работала в школе, но в тот день она пришла позже. Директора Александра Васильевича Марченко долго не могли найти. А когда обнаружили, он был в таком состоянии, что уже задыхался. Были большие страшные похороны, и в тот день лил дождь как из ведра. * * * Людская молва не сохранила в памяти имени военрука. Но жители села Гиска помнят о страшной трагедии, которую 65 лет назад устроил безумный влюбленный. Трепетно они хранят воспоминания о прекрасной учительнице - Наталье Дмитриевне Донич. Увековечили и имена безвинно погибших ребят и завуча школы Н. А. Данилова.