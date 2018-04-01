Это пародия на произведение «Твои глаза» певицы Светланы Лободы (LOBODA). Пародия с громким названием «Твои друзья» показывает часто встречаемую проблему в отношениях, когда девушка видит друзей своего парня совсем не так, как он их видит и наоборот, парень видит подруг своей девушки по-своему. Глаза героев это и есть та самая призма, через которую комедийный проект «MDMA» доносит зрителям видение противоположного пола, и один и тот же день может выглядеть совсем по-разному для каждого из героев.

