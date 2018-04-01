Архимандрит Василий (Карпов)6 апреля, после тяжелой болезни, на 50-м году жизни отошел ко Господу настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы г. Тирасполь архимандрит Василий (Карпов).
Архимандрит Василий (Карпов Владимир Анатольевич) родился 29 июня 1968 г. в с. Маков Дунаевецкого района Хмельницкой области. В 1986 г. закончил Хмельницкий электромеханический техникум. Его служение в лоне Русской Православной Церкви началось 20 мая 1995 г., когда Митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром в Феодоро-Тироновском кафедральном соборе г. Кишинев он был рукоположен во диакона, а 21 мая того же года – во иерея. 23 мая о. Владимир был назначен настоятелем Вознесенского храма с. Катериновка Каменского района. 27 августа 1996 г. в Преображенском соборе г. Бендеры епископ Дубоссарский Юстиниан совершил его пострижение в монашество с наречением имени Василий в память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. 10 июля 1997 г. иеромонах Василий был назначен настоятелем Никольской церкви в ИТК-1 УИД МВД ПМР в с. Глиное Григориопольского района и ответственным как за окормление православных верующих из числа тех, кто отбывает наказание в ИТК-1, так и жителей с. Глиное. 7 января 1997 г. о. Василий был награжден наперсным крестом за непрестанные и самоотверженные труды в духовном просвещении и окормлении заключенных ИТК-1. 9 апреля 1998 г. был назначен вторым священником в Вознесенскую церковь г. Григориополь, с сохранением послушания в ИТК-1. 30 декабря 1998 г. о. Василий был переведен в Покровскую церковь г. Тирасполь и назначен представителем по взаимодействию Тираспольско-Дубоссарской епархии с правоохранительными органами и ответственным за духовное окормление заключенных исправительно-трудовых учреждений ПМР. 2 марта 1999 г. был избран секретарем Епархиального Совета Тираспольско-Дубоссарской епархии и нес это послушание до 22 ноября 2004 г., а также с 26 декабря 2008 г. до 26 февраля 2010 г. Кроме того, неоднократно исполнял обязанности секретаря епархии. 9 марта 1999 г. был назначен начальником епархиального отдела по катехизации и связям с учреждениями МВД ПМР. С 6 декабря 1999 г. о. Василий нес послушание настоятеля Серафимо-Саровской церкви с. Ближний Хутор Слободзейского района. 1 января 2000 г. был возведен в сан игумена. 22 октября 2000 г. награжден палицей. 9 сентября 2003 г. был удостоен очередной иерархической награды – креста с украшениями. В 2003 г. закончил Киевскую Духовную академию. 2 ноября 2004 г. назначен председателем отдела по связям с исправительными учреждениями. 7 ноября 2004 г. о. Василий был назначен благочинным Каменского округа и настоятелем Успенского молитвенного дома г. Каменка. 16 января 2008 г. возведен в сан архимандрита. С 1 сентября 2008 г. до дня своей скоропостижной кончины нес послушание настоятеля Покровской церкви г. Тирасполь. Одновременно с этим, в 2009 г. некоторое время исполнял обязанности настоятеля Андреевского архиерейского подворья г. Тирасполь. 11 июня 2009 г. на о. Василия было возложено послушание благочинного Тираспольско-Бендерского благочиннического округа (после реорганизации – Центрального округа), которое он нес до 22 июня 2017 г. Кроме того, о. Василий долгое время нес послушание председателя епархиальной ревизионно-финансовой комиссии, а в последний год своей жизни был председателем епархиальной дисциплинарной комиссии. 7 апреля 2012 г. был удостоен права служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до «Отче наш». 27 марта 2015 г. за многолетнее усердное служение Святой Матери-Церкви архимандрит Василий был удостоен высокой церковной награды Молдавской митрополии – ордена «За заслуги перед Церковью» III степени. 28 марта 2018 г. был удостоен юбилейной медали Русской Православной Церкви «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви». Кроме того, за развитие духовно-нравственных традиций в Приднестровской Молдавской Республике, укрепление взаимодействия Церкви и государства и в связи со 100-летием возрождения Патриаршества архимандрит Василий был награжден медалью «За трудовую доблесть». За время своего пребывания в клире Тираспольско-Дубоссарской епархии архимандрит Василий неленостно нес свое послушание во многих приходах, куда был отправляем как некая «скорая духовная помощь», везде собирая вокруг себя множество духовных чад. Прихожане знали, что за его внешней строгостью и даже некоторой суровостью скрывается доброе сердце истинно православного пастыря, который не остается равнодушным к чужой беде и всегда старается помочь чем только возможно, при этом не выставляя напоказ свои благие деяния.
Архимандрит Василий на всех местах своего служения активно занимался просветительской деятельностью, а также долгое время вел на Государственном радио ПМР православные передачи на русском и украинском языках, регулярно участвовал в еженедельной телепрограмме «Слово пастыря» на телеканале ТВ ПМР. Отец Василий неизменно пользовался заслуженным уважением не только собратьев-священнослужителей, но и многих представителей государственной власти. Неизменно являлся добрым помощником Правящего Архиерея в общеепархиальных делах. Одно из самых ответственных послушаний, которое в последние годы нес архимандрит Василий, - духовник епархии. Высокопреосвященнейший Савва, Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский, от всей полноты епархии выражает искренние соболезнования родным и близким новопреставленного раба Божия архимандрита Василия, уповая, что Всещедрый Господь по Своей неизреченной милости дарует ему вечное упокоение и ниспошлет всем скорбящим о его кончине утешение и укрепление в постигшей скорби. Царствие Небесное рабу Божию архимандриту Василию и вечная память!
7 апреля, по окончании Божественной литургии, состоится отпевание почившего священнослужителя, которое совершит Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва с духовенством епархии. Похоронен о. Василий будет в ограде Покровской церкви г. Тирасполь.
Начало Божественной литургии – 07.00, примерное начало отпевания – 10.00.