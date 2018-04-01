Dnestr.TV

 
0

А в это время в Одесссе: Открыли памятник ключу «от квартиры, где деньги лежат»


А в это время в Одесссе: Открыли памятник ключу «от квартиры, где деньги лежат»

А в это время в Одесссе: Открыли памятник ключу «от квартиры, где деньги лежат»

А в это время в Одесссе: Открыли памятник ключу «от квартиры, где деньги лежат»

А в это время в Одесссе: Открыли памятник ключу «от квартиры, где деньги лежат»

А в это время в Одесссе: Открыли памятник ключу «от квартиры, где деньги лежат»

А в это время в Одесссе: Открыли памятник ключу «от квартиры, где деньги лежат»

А в это время в Одесссе: Открыли памятник ключу «от квартиры, где деньги лежат»

А в это время в Одесссе: Открыли памятник ключу «от квартиры, где деньги лежат»


Памятник тому самому «ключу от квартиры, где деньги лежат», о котором рассказывал беспризорнику незабвенный Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей, открыли сегодня в Одессе на улице, названной в честь создателей бессмертного романа Ильфа и Петрова.

Открытие оформили в виде театрального представления по мотивам произведения классиков. Изначально арт-объект был накрыт коробкой с изображением знаменитого «Сеятеля», в которую въехал подставной чувак на велосипеде со словами: «Лучше бы велодорожку сделали!». Остатки коробки и часть содержимого в виде разных шариков и конфетти смел дворник, в роли которого выступал автор скульптуры, известный одесский писатель и драматург, экс-депутат горсовета Андрей Любов.

Источник
  • Сегодня, 06:33
  • DTV
  • Просмотров: 8
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новости отовсюду ч.9 Посольство РФ: Кишинев действует в ...
  • И новая информационная "бомба": Манталуца предлагает ...
  • В Приднестровье министром юстиции стала женщина
  • Как аукнется речь Путина на Приднестровье?
  • Жесткое ДТП в Парканах 7 апреля 2018 г. Сбита женщина.
  • Кровавая Пасха в Бендерах
  • Рыбница: Прокуратура хотела привлечь к ответственности. ...
  • Мысли по поводу: «Дело врачей» - «Вылечит» ли Следстве ...
  • Следственный комитет направил обвинительное дело против ...
  • Картина маслом или за что будут судить второго президен ...

    • Moldova+

  • Впервые в Приднестровье обсуждались проблемы ромов
  • Сдай батарейку - сохрани природу!
  • Школа, реформа и демография
  • Они думают, что мы другие.
  • Учителя-пенсионеры удерживают образование на плаву
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новости отовсюду ч.9 Посольство РФ: Кишинев действует в ...
  • И новая информационная "бомба": Манталуца предлагает ...
  • В Приднестровье министром юстиции стала женщина
  • Как аукнется речь Путина на Приднестровье?
  • Жесткое ДТП в Парканах 7 апреля 2018 г. Сбита женщина.
  • Кровавая Пасха в Бендерах
  • Рыбница: Прокуратура хотела привлечь к ответственности. ...
  • Мысли по поводу: «Дело врачей» - «Вылечит» ли Следстве ...
  • Следственный комитет направил обвинительное дело против ...
  • Картина маслом или за что будут судить второго президен ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Учредитель OOO "Телерадиокомпания "Новая Волна" e-mail: nv893@mail.ru
    Главный редактор: Ирина Воловая
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна