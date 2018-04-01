Памятник тому самому «ключу от квартиры, где деньги лежат», о котором рассказывал беспризорнику незабвенный Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей, открыли сегодня в Одессе на улице, названной в честь создателей бессмертного романа Ильфа и Петрова.
Открытие оформили в виде театрального представления по мотивам произведения классиков. Изначально арт-объект был накрыт коробкой с изображением знаменитого «Сеятеля», в которую въехал подставной чувак на велосипеде со словами: «Лучше бы велодорожку сделали!». Остатки коробки и часть содержимого в виде разных шариков и конфетти смел дворник, в роли которого выступал автор скульптуры, известный одесский писатель и драматург, экс-депутат горсовета Андрей Любов.