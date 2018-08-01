Под колеса поезда «Кишинев-Одесса» попал 76-летний мужчина. Это произошло на окраине Тирасполя. У пенсионера проблемы со слухом, поэтому он не слышал приближающегося поезда и криков других прохожих. По словам очевидцев, мужчина, переходя через железнодорожные пути, посмотрел лишь в одну сторону.
Пенсионер был доставлен в Республиканскую клиническую больницу с различными травмами. Сообщается, что мужчина получил тяжелые травмы, в частности, это открытая черепно-мозговая травма, множественные повреждения костей скелета. Данный гражданин госпитализирован в реанимационное отделение.