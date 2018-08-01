Свадьбы 18-20-летних в Молдове становятся редким явлением. Все чаще мужчины женятся ближе к 30 годам, а женщины выходят замуж к 25.

Официальные данные также показывают меньшее количество разводов, но и количество браков также статистически уменьшается, пишет agora.md.

В 2017 году было заключено 20 900 браков. 15 000 молодоженов заключили брак впервые, из которых большинство (93%) люди в возрасте 16-34 лет.

Большинству мужчин, вступивших в брак в 2017 году, было 25-29 лет (39%), а женщинам 20-24 года (38,1%). Средний возраст первого брака составлял 28,5 лет для мужчин и 25,7 лет для женщин.



Процент первых браков, зарегистрированных в возрасте 20-24 лет, снизился на 2 пункта. В то же время доля женщин и мужчин, вступивших в брак в возрасте 25-29 лет и 30-34, увеличилась на 2,0 и 0,8 процентных пункта.



В 2017 году судьи развели 9300 пар. Из общего числа разводов в 51,4% случае женщины были в возрасте 16-34 лет, 39,5% мужчин в возрасте 16-34 лет.

С 2013 года число зарегистрированных браков сократилось на 18,3% (мужчины и женщины), а число разводов - 20,9% для мужчин и 19,5% для женщин.