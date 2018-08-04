Реализация протокольного решения по нейтральным номерным знакам: слухи о потере суверенитета и реальность – решение серьезной социальной проблемы
Мы не только не теряем, но и укрепляем суверенитет. Начиная с 2017 года над Приднестровьем нависла угроза запрета проезда через территорию Украины транспортных средств с приднестровской регистрацией, с приднестровскими номерными знаками. Об этом заявил посол Украины. Он открыто говорил, что надо договариваться, прорабатывать форму, потому что Украина рано или поздно примет такое решение. Когда мы говорим о международном сообщении, речь идет не только о Румынии, Германии или Европейском Союзе, но и о ближайших соседях – Молдове и Украине. Это экономические связи, это родственные связи. Оборвать их посредством запрета проезда через территорию Украины было бы недопустимо. Надо находить компромисс. По-другому нельзя. Крайний срок был определен – май 2018 года. Если к маю 2018 года мы не нашли бы точки соприкосновения, не выработали бы формат перемещения, то уже на сегодняшний день наши транспортные средства с приднестровской регистрацией не пересекали бы границу с Украиной. Это была бы большая беда – для бизнесменов, юридических и физических лиц, для тех, кто имеет родственные связи, кто отдыхает в Одесской области Украины. Это был бы социальный взрыв со всеми вытекающими последствиями. При этом, кстати говоря, Молдова занимала весьма сдержанную позицию и говорила: «Это ваши проблемы с Украиной, сами и решайте. Мы ваши приднестровские номерные знаки будем пускать. К нам какие претензии?». В этой сложной ситуации в рамках переговорного процесса необходимо было найти возможность договориться. Я при этом выдвигал принципиальные требования. Первое: чтобы данный механизм распространялся на всех граждан Приднестровской Молдавской Республики независимо от иного гражданства. Молдавская сторона настаивала, чтобы данный механизм распространялся только на граждан Молдовы либо тех, кто имеет вид на жительство в Молдове. Для нас это было неприемлемо, так как не распространялось на приднестровских граждан Украины, России, других государств, которых я не делю по гражданству. Второй момент – это принцип добровольности, третий – сохранение приднестровских номерных знаков и технического осмотра. Вначале, когда мы озвучили свою позицию, молдавская сторона настаивала на своей. Можно было решить, что компромисс невозможен, но это было очень опасно. В ходе объемных и сложных переговоров, заседаний рабочих групп, встреч политических представителей (всего их было проведено 22) обсуждался и прорабатывался каждый пункт, и в итоге мы пришли к общему пониманию, и было подписано рамочное соглашение. Механизм распространяется на всех граждан Приднестровской Молдавской Республики. Принцип исключительной добровольности соблюден: кто не ездит в Украину, тому этот номерной знак и не нужен; если автовладелец перемещается исключительно по территории Приднестровья и Молдовы, то ему получать нейтральный знак не надо. При обмене приднестровский номерной знак будет находиться в ГАИ в сохранности, закрепленный за автовладельцем. Еще один важный момент: обмен – процедура бесплатная. Сами номерные знаки изготавливают в Приднестровье. Мы договорились и об этом. Молдова сохраняет возможность передвижения для машин с приднестровскими номерами, а Украина дает достаточно продолжительный временной период для постепенного перехода на нейтральные номерные знаки. На сегодняшний день, на следующий год и через год наши автолюбители смогут перемещаться по территории Украины с приднестровским номерным знаком. Кроме того, под данный механизм попадают не только физические, но и юридические лица, что тоже немаловажно.
Теперь о том, что представляют собой данные станции по выдаче данных номерных знаков, так называемые пункты регистрации транспортных средств, которые будут находиться в Тирасполе и Рыбнице. Никакой полиции там не будет, и быть не может, как минимум, потому, что в Молдове полиция не занимается регистрацией. Этим занимается гражданская служба. Те, кто распространяют слухи о том, что там будет полиция, просто не знают внутреннее устройство этого механизма в самой Молдове. Выдачу номерного знака и технического паспорта будут осуществлять наши приднестровские сотрудники. Молдавские коллеги в этих совместных пунктах будут присутствовать в качестве наблюдателей. Первая пилотная выдача номерного знака нейтрального образца назначена на завтра, 1 сентября, что соответствует подписанному протоколу. С 1 по 10 число механизм будет работать в тестовом режиме, а с 10 сентября все, кто желают получить данные номерные знаки и технический паспорт, смогут это сделать. Молдова берет на себя ответственность за движение данных транспортных средств. Вопрос технического осмотра тоже стоял очень остро. Мы пришли к следующему: наши станции будут проводить технический осмотр, как и проводили, но при этом должны будут получать лицензию в соответствующих молдавских органах. Любого рода бюрократические механизмы уже сведены к нулю. У нас все станции техобслуживания соответствуют нормам, компьютеризированы, поэтому проблем здесь никаких нет. Я считаю, что в существующих условиях это самый правильный механизм, который должен устроить всех автовладельцев.
Следующий шаг в этом направлении – решение проблем с водительскими удостоверениями. С нашим водительским удостоверением можно перемещаться по территории Украины, Российской Федерации и многих Европейских государств. В Румынии предъявляют претензии, но мы работаем с Послом Румынии в Республике Молдова, пытаемся объяснить, призвать, чтобы они действовали как другие европейские государства. Думаю, если будет какая-либо проблема, в дальнейшем и она будет решена в рамках переговорного процесса. Наше водительское удостоверение полностью соответствует всем европейским нормам. Технические вопросы мы поправим.
Эффективное использование бюджетных средств: на чем можно экономить, а на чем недопустимо
Вчера я встречался с американским послом. У нас с ним возник разговор о налоговых системах различных государств. И я пришел к заключению, что любая экономическая модель эффективна, когда она уже отшлифована. Для немцев хороша немецкая модель, для американцев – их модель, приднестровская подходит для наших условий. Есть один нюанс. Какую бы модель мы ни шлифовали, как бы она идеально ни выглядела, она теряет всяческий смысл, если есть коррупция. Коррупция – это ржавчина, которая съест любой, даже самый эффективный механизм. Второй момент – прозрачность госрасходов и полный контроль государства в этой части. Третье условие – независимость судебной системы. Кому-то платить больше, кому-то меньше – это делу не поможет. На людях эксперименты ставить категорически нельзя и экономить на людях тоже нельзя. Все это не принесет успеха, если не решим три обозначенных вопроса.
Что касается коррупционной устойчивости, это, прежде всего, прозрачность госбюджета. Приведу некоторые цифры. Помните, с чего мы начали 2017 году? Это ликвидация «серых» схем. На ММЗ в 2016 году убыток составил 319 миллионов рублей, были вымыты все активы. Мы до сих пор не можем найти порядка 30 миллионов долларов. В 2017 году прибыль этого предприятия с учетом погашения убытков составила 172 миллиона. Приднестровская железная дорога в 2016 году сработала с убытком в 10 миллионов рублей. В 2017-м прибыль ПЖД составила 9 миллионов. Следующий пример – ГУП «Днестрэнерго». Естественная монополия, тем не менее, в 2016 году убыток здесь достиг 31 миллиона рублей. Прибыль в прошлом году составила 23 миллиона рублей. Завод «Биохим»: убыток-2016 – 2,5 миллиона рублей, а прибыль в 2017 году достигла 10 миллионов. И дело не в выдающихся специалистах из новой управленческой команды. Люди там обыкновенные. Просто схемы ликвидировали. Напоминаю, что это государственные предприятия с государственным управлением. Когда они были убыточными из года в год, деньги уходили из нашей экономики. Сейчас они платят весьма существенные налоги, сохранили рабочие места, увеличили объемы производства.
О том, каким эффективным может быть контроль над доходами и расходами, я расскажу на примере дорожной отрасли. В ней немало проблем. Мы сделали вывод и посчитали, что из 100% расходов по дорожной отрасли 83% приходится на закупку материалов и только 17% – это стоимость работ. Какие претензии предъявишь дорожникам? На сегодняшний день мы работает над созданием механизма контроля над закупками в дорожной отрасли. Приведу еще один яркий пример эффективного использования бюджетных средств – программа капитальных вложений. Благодаря личному жесткому контролю главы Бендер из средств, выделенных городу по этой программе, удалось сэкономить 1 миллион 300 тысяч рублей. Они были направлены на реконструкцию бендерского стадиона.
Если говорить о функционировании судов, то мы должны в идеале прийти к такой судебной системе, к такому законодательству, которые бы были прозрачны и понятны не только для наших граждан, но и для инвесторов. Когда инвестор приезжает в Приднестровье, для него неважно, кто здесь президент, глава правительства, прокурор или министры. Для инвестора имеет значение закон, который определяет четкие правила игры в той или иной сфере. Приднестровье ведет экспортно-импортные операции с 90 странами мира. Я сомневаюсь, что наши предприниматели знают президента или прокурора Голландии. Там работает закон, и ему подчиняются все – от главы государства до рядового гражданина. Так должно быть и у нас. Тогда будет работать экономика, и фактор непризнанности отойдет на второй план. Приднестровье станет территорией развития, успеха, инвестирования, хорошей работы экономики без всякой политики.
Конечно, мы должны думать о повышении заработных плат работникам бюджетной сферы. В этом году мы повысили на 30% зарплату почти восьми сотням учителей коррекционных школ, это тоже немалая нагрузка на бюджет. Но это был правильный шаг, потому что у этих учителей особые условия труда. Со временем будет рост пенсий и зарплат в остальных сферах. Главное, чтобы не было влияния негативных внешних факторов. Я с большой благодарностью отношусь к труду всех, кто вносит свой вклад в развитие Приднестровья.
Влияние американских санкций и ослабления российского рубля на экономику ПМР
Приднестровская Молдавская Республика – единственное непризнанное государство, имеющее свою национальную валюту. Это достижение, но это и бремя. Бремя состоит в том, что надо ее поддерживать долларами, чтобы не было инфляции, девальвации и так далее. Спасение в том, что, несмотря на какие-то негативные процессы в соседних государствах, мы не столь подвержены рискам. Мы подкрепляем наш приднестровский рубль мировой валютой, долларом США. Вливание российского рубля чувствительно для нашей экономики, но не катастрофично. Нестабильность российской валюты отражается на гражданах, кто получают российскую пенсию. С последствиями такой ситуации также сталкиваются наши экономические агенты, экспортирующие продукцию в Россию.
Хочу еще заметить, что Приднестровье ведет экспортно-импортные операции с 90 государствами мира. На сегодняшний день экспорт преобладает в страны Европейского союза, но я глубоко убежден, что мы должны выравнивать баланс между экспортом в европейском и российском направлениях. В этом году рост экспорта в Российскую Федерацию составил 20%. Это продовольственные товары, продукция завода «КВИНТ» и агропромышленного комплекса, химической, текстильной, металлургической и машиностроительной промышленности. Конечно, санкции против Российской Федерации, блокадные меры оказывают влияние и на нас в части экспорта. Но мы продолжим работать на уровне российского правительства и наших торговых представителей. Некоторые вопросы обсуждались с Дмитрием Рогозиным в свое время. У нас есть предложения по амортизации рисков, но, как я уже сказал, мы должны выстраивать модель, чтобы рынок России был для нас открыт. Перспективы проведения встреч с Игорем Додоном и Дмитрием Козаком
С Игорем Николаевичем Додоном у нас состоится встреча 6 сентября. Планируется в его загородной резиденции под Кишиневом (Кодрица). Первый из запланированных к обсуждению вопросов – это миротворческая миссия. Вы знаете, нашу жесткую позицию: группа войск Российской Федерации, находящаяся на территории Приднестровья, является составной частью российской миротворческой миссии. Второй вопрос – очень важный – касается экологии. У нас есть общая река Днестр. Она омывает и правый, и левый берег. Днестр имеет большое значение и для соседней Украины. Проблема заключается в том, что Украина собирается построить в верховье Днестра каскад из 6 гидроэлектростанций. Кстати, этот проект был разработан во времена Советского Союза. Но от него отказались, посчитав, что уровень Днестра сильно упадет, и может случиться экологическая катастрофа – река может превратиться в группу озер, соединенных родниками. Это будет Буджакская степь. На что рассчитывают инвесторы, вкладывающие средства, и о чем думают соответствующие руководители, я не знаю. Это реальная опасность не только для Приднестровья, но и для Молдовы и Украины, если учесть, что воду из Днестра пьют весь Кишинев и Одесса. Этот вопрос подлежит обсуждению не только с Игорем Додоном, но, возможно, и на уровне формата «5+2».
Что касается встречи с Дмитрием Николаевичем Козаком, то она запланирована, к ней готовятся. Думаю, встреча произойдет в краткосрочной перспективе. Какие вопросы будут обсуждаться? Все те же, что обсуждались с Дмитрием Олеговичем Рогозиным – направления взаимодействия с Российской Федерацией. Первое – это миротворчество и ОГРВ, воинская составляющая России в Приднестровье. Второй момент связан с тем, что Россия является гарантом и посредником переговорного процесса, то есть это политико-дипломатическое взаимодействие. Третий вопрос: культурное и гуманитарное взаимодействие – это квоты, обучение, повышение квалификации, учебники. Четвертое направление – это экономика. Туда войдет и деятельность АНО «Евразийская Интеграция», и развитие экспортно-импортных операций. Кроме того, будут обсуждаться вопросы гражданства, применение материнского капитала на территории Приднестровья. Вот основные направления. Сейчас их детализировать бессмысленно.
Какой будет республика в 2030 году
Я вижу Приднестровье независимым, самодостаточным, признанным государством. Как мы к этому придем? В настоящее время разрабатывается Стратегия развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы. В ней будут прописаны все аспекты, связанные с реализацией трех принципов, лежащих в основе будущего развития, – политической стабильностью, экономической самодостаточностью и социальной справедливостью. Тема объемная, здесь многое можно сказать, но время пресс-конференции ограничено.
Инвестиционная привлекательность Приднестровья и создание рабочих мест: планы, достижения и перспективы
От инвестиций во многом зависит наша экономическая самодостаточность. Есть внутренние и внешние инвестиции. Внутренние рано или поздно заканчиваются, вырабатываются. Это как свежий воздух в комнате: дышишь, дышишь, а потом хочется открыть форточку. Экономика тоже требует вливания денежных средств извне. Наша законодательная база уравнивает положение внутренних и внешних инвесторов. В Приднестровье есть предприниматели, иные бизнес структуры, которые инвестируют в нашу экономику. Недавно открыли молокозавод в Парканах – это пример внутренних инвестиций. В результате получили порядка двухсот рабочих мест. В сентябре планируется открытие в Парканах маслоэкстракционного завода. Это тоже рабочие места, тоже пример внутренних инвестиций. Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса – это тоже инвестиции наших бизнесменов, которые видят себя здесь, связывают свою судьбу с Приднестровьем. Что касается внешних инвестиций, первое, что необходимо – это вернуть доверие внешнего инвестора к Приднестровью. Вспоминать прошедшее время, ругать или хвалить – неправильно. Но то, что было подорвано доверие инвесторов к Приднестровью – это факт. Надо предложить инвестору ту модель, которая будет его устраивать. Я про нее уже в принципе говорил. Должен быть закон. Еще раз повторю, что инвестору, работающему в Приднестровье, неважно знать фамилии чиновников, ему надо просто знать и понимать закон. Поэтому и было разработано новое инвестиционное законодательство, закон об инвестициях и инвестиционной деятельности. Как вы помните, мы презентовали данный закон зарубежным послам. 5 июня этого года в Тирасполь прибыли послы 18 государств: Великобритании, Испании, Франции, Италии, Германии, Румынии, Польши, России, Белоруссии, Украины, США и других стран. Мы презентовали свое инвестиционное законодательство, потому что инвесторы спрашивают дипломатов, можно работать в данной стране или нежелательно, дают здесь гарантии или не дают. Кроме того, мы показали послам свои производственные мощности: осетровый комплекс, «Интерцентрлюкс», «Тиротекс», «КВИНТ». Всем было интересно. От этого был эффект. На сегодняшний день у нас есть инвестиции на Бендерском опытно-экспериментальном ремонтном заводе. Речь идет о 220 рабочих местах. Инвесторы закупают металл на ММЗ, что также положительно для нашей экономики, готовят определенные виды конструкций и вывозят на экспорт. Они работают по новому закону об инвестициях, в соответствии с которым инвестор, работающий на экспорт, освобождается от уплаты налога на доходы сроком на десять лет. Это привлекательно. Отработана система вывода дивидендов из Приднестровья, если будет желание. Закон абсолютно прозрачный, понятный и перспективный. Я уже слышу отзывы инвесторов, высоко оценивших данный закон. Было интересно наблюдать, как послы европейских и не только европейских государств внимательно слушают наши законы, законы Приднестровской Молдавской Республики. Никто не говорил о том, что это непризнанное государство, непризнанный закон, что что-то неправильно с точки зрения каких-то политических отношений. Нет, такого не было. Я сказал: «Уважаемые господа, мы вам предлагаем хороший бизнес и никакой политики. Занимайтесь бизнесом, не занимайтесь политикой». Когда политики занимаются бизнесом, появляется коррупция, происходят негативные процессы, стагнация экономики в конечном итоге. В правительстве есть еще четыре инвестиционных пакета. Еще четыре иностранные компании хотят прийти в Приднестровье. Среди них крупный бизнесмен из Польши, у которого есть интерес к работе с ММЗ. Кроме того, мы приняли закон о криптовалюте, майнинге. Это тоже инвестиции. Кстати, Приднестровье стало вторым государством на постсоветском пространстве, которое приняло такой закон, причем, закон весьма гибкий и эффективный. Уже есть инвестиции, строятся фермы, создаются рабочие места. Что нам это дает? Налоги, развитие экономики, повышение зарплат.
На второй день моего президентства все спрашивали, где наши 15 тысяч рабочих мест. Это сложный законотворческий механизм, кавалерийским наскоком он решен быть не может. Это многовекторная работа. Остановлюсь на цифрах и обозначу проблему, с которой мы столкнулись при создании рабочих мест. Когда я говорил о 15 тысячах рабочих мест, многие, наверное, думали, что это будет 15 тысяч экономистов, юристов или психологов. Нет. Это будут рабочие места в реальном секторе экономики. Бюджетные места в эти пятнадцать тысяч не попадут. То есть, я еще усложняю задачу себе и правительству. За 2017-й и первое полугодие текущего года в республике с учетом малого бизнеса создано 4516 новых рабочих мест. 1360 – в торговле и общественном питании, 766 в промышленности, в сельском хозяйстве 453, оформлено 2000новых патентов, появилось 540 крестьянско-фермерских хозяйств. Эта цифра меня особо радует, так как КФХ – это основа сельского хозяйства. Как раньше говорили, крепкий хозяин, которого оскорбительно называли «кулак» и раскулачивали, работает на земле и создает добавленную стоимость. Но по ходу решения одних проблем возникла новая. Речь идет о том, что, создавая рабочие места, мы не стали получать рабочих. Что толку, что «Одема» создала 200 дополнительных рабочих мест, или «Интерцентрлюкс» готов создать 300 рабочих мест? Нет швей, нет обувщиков, нет металлургов, нет сварщиков, нет хороших профессиональных токарей, слесарей. Каким образом можно решить эту проблему? Возникла идея о дуальном образовании, которое совмещает теорию и практику. Раньше многие предприятия имели своих учеников, учили их со школьной скамьи, давали какой-то разряд, свидетельство и все. Только одна практика, без теории. Кроме того, данное образование было, по большому счету, неофициальным. Предприятие давало некий документ, но будет ли он признаваться, не будет – непонятно. Появлялись и другие вопросы. Представьте ситуацию. Молодая женщина приходит получить образование швеи. Ей надо сразу зарабатывать на жизнь себе и своему ребенку, кормить семью, а ей говорят, что учиться придется два с половиной года. Она откажется и пойдет получать какое-то непонятное образование, а затем работать в подпольном цехе. Мы теряем человека. Поэтому предложили следующую систему. На базе государственных предприятий (ММЗ, «Электромаш», «Одема») создается система дуального образования. Теперь молодой человек может получить рабочую специальность за три месяца. Это первоначальная ступень. Потом, пожалуйста, повышайте квалификацию, за два года – полное профессиональное образование. При этом предприятие сразу платит хорошую стипендию (от 500 до 1400 рублей), обеспечивает трехразовое питание, общежитие, фактически трудоустраивает человека. По окончании обучения человек получает документ приднестровского госуниверситета или техникума. Это образование легитимно, специалист закреплен за рабочим местом, а мы формируем рабочий класс. В данную систему уже вошло 7 крупных приднестровских предприятий, и есть еще желающие.
Тут, уважаемые коллеги, я попрошу вашей помощи. Мы должны показывать самостоятельность государства с точки зрения реализации индивидуального внутреннего потенциала. К примеру, завод «Электромаш», который производит механизмы, двигатели для атомной промышленности Российской Федерации. Большие конструкции, серьезные и сложны системы. А кто возглавляет конструкторское бюро данного предприятия? Кто инженер? Прислали из Москвы? Нет. Это выпускники инженерного факультета нашего госуниверситета. Так вот и покажите этого молодого человека, расскажите, какую школу он закончил. Он обыкновенный парень, который любил играть в футбол, хорошо учился, не уехал, поступил на инженерный факультет, стал руководителем конструкторского бюро и разрабатывает системы для атомной промышленности РФ. Он состоялся здесь. У нас есть замечательные хирурги, милиционеры, солдаты, офицеры. Возьмите сотрудника милиции, который закончил кадетский корпус или Тираспольский юридический институт и уже имеет звание капитана или старшего лейтенанта. Возьмите предпринимателя, который успешен здесь, в Приднестровье, и расскажите о его судьбе. Они сделали себя сами в Приднестровской Молдавской Республике. Мы пробиваем квоты и радуемся, что наши дети поступают вузы Российской Федерации, но мы теряем их. Вот в чем проблема. Кто-то возвращается, кто-то – нет. Еще раз повторю: потенциал Приднестровья весьма велик, надо думать об этом и показывать это. Может, кто-то колеблется: уехать – не уехать, а увидит такие примеры и скажет: «Я тоже могу».
Строительство жилья и объектов социального назначения: необходимо рассчитывать в первую очередь на свои силы
Начну с того, что АНО «Евразийская интеграция» не достроила 5 объектов. Есть долговые обязательства перед нашими предпринимателями, юридическими и физическими лицами. Данный вопрос я постоянно обсуждал с Дмитрием Олеговичем Рогозиным. Он искал пути дополнительного финансирования. Денежные средства освоены, я не собираюсь искать виновных в этом плане. Есть вопросы и к качеству выполненных работ. Теоретически все должно было быть неплохо. Наверное, не хватило контроля над закупками и ходом работ. Думаю, новый спецпредставитель найдет решение, будет выработан механизм, и строительство объектов будет завершено. Что касается людей, с которыми не рассчитались, правительство пошло навстречу и сняло налоговое бремя. Ведь предприниматели заплатили налоги с непоступивших денежных средств. Этот вопрос у меня на контроле. При первой же встрече однозначно доведу до Дмитрия Николаевича Козака эту проблему, и мы попытаемся найти пути ее решения.
Что касается программы капловжений, мы не собираемся дублировать АНО «Евразийская интеграция». В этом году отремонтировано или построено 155 объектов сферы образования и здравоохранения. За 4 года планируется отремонтировать и построить порядка 600 объектов. Если что-то получится с АНО «Евразийская интеграция», будет хорошо, но надо рассчитывать на свои силы. Давайте сделаем сами. Помогут – спасибо, еще построим. К слову о новых рабочих местах: на объектах капстроительства трудятся наши граждане. Вы хоть раз слышали, чтобы с кем-то не рассчитались по этой программе? Нет. Расчеты постоянные, деньги есть на эту программу, она работает. На следующий год в эту программу войдут культурно-исторические и спортивные объекты, в том числе и 173 спортгородка по всей республике. В них войдут детский городок и площадка для воркаута, а также «антивандальный» теннисный стол. В перспективе вокруг каждой площадки должен сформироваться парк и зона отдыха.
Судьба столичной школы №4
Вопрос о создании на базе этой школы спортивного лицея обсуждался не последнюю неделю и даже не год, а начиная с 2017 года. Спортивный лицей нужен, я в этом не сомневаюсь. Почему была выбрана школа №4? Наверное, так видели те специалисты, которые принимали решение. Что касается спортивных достижений, развития спорта, лицей, конечно, необходим, как спортинтернат, который был при Советском Союзе. Хочу привести интересные цифры. В этом году наши спортсмены завоевали 52 медали на соревнованиях мирового и европейского уровня. Это очень серьезный результат для государства с пятисоттысячным населением. А сколько у нас выдающихся спортсменов! Необходимо обучать, содержать спортсменов, выстраивать систему подготовки. Но я изначально ставил задачу, чтобы изменения не повлияли негативно на учащихся школы. Если мое требование было нарушено, я с этим разберусь. Должен был быть осуществлен плавный переход, и родители должны были быть заранее оповещены. Я вмешивался в эту ситуацию два-три месяца назад и вернусь к вопросу, доработав вопрос до конца.
Положительная динамика в экономике и застывшие ожидания людей
Рост в экономике, действительно, наблюдается. Объем производства промышленной продукции в этом году вырос почти на 30%. И все говорит о том, что темпы роста удастся сохранить. Хотя мы сильно зависим от внешних факторов. Приведу пример Молдавского металлургического завода. Два или три месяца назад Президент Украины издал указ, которым ввел санкции против ММЗ, отнеся его к российским предприятиям. Там и рубля российского нет, а указ о санкциях есть. В результате мы потеряли рынок Украины, сырьевую базу. Из Украины мы получали практически 80% сырья. Мы также потеряли экспорт в Украину, а украинский рынок нуждается в нашем металле, потому что аналогичные предприятия там не работают. Мы обратились во все возможные инстанции, будем обращаться в международный коммерческий суд. Право на нашей стороне. Тем не менее, сложившаяся ситуация негативно сказывается на работе предприятия. Объем производства в любом случае сократится. Менеджмент ММЗ должен сейчас думать о поставках сырья из Европейского Союза. Даже если мы вернемся на украинский рынок, делать на него ставку уже опасно. Мы не знаем, что там будет завтра. Эти моменты, конечно, могут повлиять на ситуацию в нашей экономике. Когда изменения почувствуют люди? Это вопрос времени. Кто-то уже почувствовал, кто-то почувствует в 2019 году. Почувствуют и пенсионеры, уверяю вас в этом. Нельзя сбавлять темпы роста экономики, надо привлекать инвестиции и надеяться, что внешний фактор не повлияет на развитие экономики Приднестровья.
Вооруженные силы ПМР сегодня и те, кто будет представлять приднестровскую армию завтра
Говоря об открытии Суворовского училища, многие задавали вопросы: а зачем? а может быть не надо? а что, Суворовское училище влияет на экономику?.. Почему-то все считают деньги. Но не все ими измеряется. И вот училищу уже год. Суворовцы живут, служат, работают, обучаются, создали себе имя и традиции. Это очень важно. Напомню, что город Тирасполь основал генералиссимус Суворов. Это был единственный город, основателем которого он стал. И очень правильно, что в Тирасполе открыто училище, носящее имя Суворова. Учебное заведение выполняет важную функцию – это воспитание подрастающего поколения. Это хорошая возможность системного формирования кадрового потенциала для правоохранительной системы, обороны, для гражданской работы. Дети получают великолепное образование. В училище работают педагоги только высшей и первой категории. Ребята обучаются языку, занимаются спортом, развивают личность. Кроме того, им обеспечены хорошие условия проживания, пятиразовое питание. Претензий со стороны родителей нет никаких, наоборот, только слова благодарности. В этом году мы дополнительно принимаем в ряды суворовцев 50 человек. И теперь в ТСВУ будет 250 воспитанников. Насколько оно востребовано? Ко мне и к министру обороны поступают просьбы из Молдовы, Гагаузии, Одессы, от граждан России, не имеющих приднестровского гражданства. Конкурс очень большой. К здоровью и интеллектуальным способностям будущих суворовцев предъявляются серьезные требования. Нам нужны суворовцы и кадеты. Создав Суворовское училище, мы закольцевали систему подготовки будущей элиты для обороны и правоохранительной системы. Мы растим кадры сами.
Что касается вооруженных сил, я хочу вспомнить преобразования, которые в них произошли. Введя режим рабочего дня, мы поменяли философию срочной службы. Этот шаг полностью «обнулил» в армии такое явление, как «дедовщина». Я провел такой эксперимент еще будучи министром внутренних дел, на примере воинской части в Парканах. Не было ни одного побега и злоупотреблений. Второй шаг: мы провели амнистию в отношении всех военнослужащих, кто с начала существования республики покинул воинские части, дезертировал, уклонился. Мы дали возможность вернуться всем желающим. Решили проблему призыва студентов. Если бы мы их потеряли, то лишились бы интеллектуального потенциала в вооруженных силах. Мы предложили, чтобы студенты медицинского и физико-математического факультетов не проходили срочную службу, а посещали военную кафедру, а все остальные служили в армии и продолжали заочное обучение в университете. В рамках осенней сессии закрепим законом механизм, в соответствии с которым это обучение будет бесплатным. Даже если молодой человек получает образование на коммерческой основе, за него будет платить государство. Помимо этого, мы уделяем особое внимание форменному обмундированию, питанию военнослужащих и боевой подготовке. Это все один механизм. С точки зрения боевой подготовки, некоторые системы вооружений отстрелялись впервые за 25 лет. Обстреляно все оружие, подготовлено к применению.
Напомню, что у нас оборонительная доктрина. Мы ни на кого не нападаем, но людей надо учить. Мы внимательно подошли к такому важному вопросу, как мобилизационная готовность. Армия, правоохранительные структуры могут выдержать час, два, три, день ведения боевых действий, потом пойдут потери. Выигрывают войны и стабилизируют ситуацию те, у кого есть мобилизационные ресурсы. Речь идет и о борьбе со стихийными бедствиями. Обледенение, наводнение, землетрясение – мы это проходили. Это ситуации, когда надо привлекать людей для ликвидации последствий. В 2008 году, когда я руководил МВД, только благодаря нашим людям мы справились с последствиями наводнения. В прошлом году 17 ноября мы проводили сбор мобилизационных ресурсов. Огромная работа была проведена министерством обороны и МВД. По 41000 повесток пришло 40000 человек – это хороший показатель. Мы и дальше будем заниматься обороной, личным составом, будем поэтапно повышать зарплаты военнослужащим. Обороной надо заниматься. Кто служит в нашей армии? Дети служат, и надо относиться к ним, как к своим детям. Надеюсь, все у нас получится.
Перспективы развития приднестровского туризма
Что касается туризма, то здесь я затрону более глобальную тему – популяризация Приднестровья, формирование нового более привлекательного имиджа республики в масс-медиа. А туризм – это рычаг, инструмент для достижения этой цели. В интернете недостаточно информации, в том числе визуальной, о наших людях, предприятиях, культурно-исторических местах. Эту ситуацию необходимо изменить. Подход должен быть более креативным. Посредством туристов, которые приезжают в Приднестровье, мы можем распространить информацию о республике, вызвать к нам интерес. За последнее время туристов из дальнего зарубежья стало на 50% больше.
Базовой составляющей приднестровского туризма я вижу Бендерскую крепость. Это – жемчужина истории не только Бендер, но и всего нашего края. Ее необходимо привлекательно оформить. Гостям надо не только приехать и посмотреть, но и где-то разместиться, поесть, развлечься. Для этого надо выстроить инфраструктуру туризма, логистику, которая будет доступна и удобна для людей, и формировать программу соответствующих мероприятий на площадке этого объекта. Мне иногда докладывают о том, что некоторые люди не понимают, для чего тратить средства города на строительство в Бендерской крепости. Ни одного рубля из бюджета Бендер на это не потрачено. Да, город контролирует ход работ, но объект строится на добровольные пожертвования, средства инвесторов и республиканского бюджета. Хочу обратить внимании на то, что бюджетные траты намного меньше того объема работ, который производится. Александро-Невский парк будет официально открыт в начале октября, но объект уже сегодня доступен для всех желающих. Там есть стоянка, обеспечена удобная транспортная логистика. Будет не только удобно, но и красиво. Напомню, что планируется открытие выставочного павильона, в котором будет размещаться экспозиция православной живописи, а также шесть статуй воинов – от мушкетера до современного миротворца. Будет также профессиональная сценическая площадка, оформлена внутренняя инфраструктура парка. Кроме того, разрабатывается программа, согласно которой с будущего года каждые выходные в парке будут проводиться культурные мероприятия.
Если мы говорим о развитии туризма, есть еще один момент. Необходимо менять философию поведения и отношения к гражданам, в том числе и иностранным, со стороны сотрудников, несущих службу на границе, – пограничников, сотрудников миграционного и таможенного ведомств. Напомню, что любой правоохранитель – это не каратель, а помощник законопослушного гражданина, в том числе, и туриста. Он должен прийти на помощь по желанию гражданина и необходимости. Все должно соответствовать требованиям: внешний вид, поведение, время регистрации и прохождения положенных процедур. Конечно, многое уже сделано в этом плане. Приведу пример. В этом году в санатории «Днестр» отдыхает более 400 человек – это максимальная загрузка учреждения. В последний раз такое было в давние времена. В январе этого года в санатории отдыхало 300 человек, а в январе 2017-го – 50. Почему так все изменилось? В этом нет секрета. Напомню, что один из первых указов касался смягчения миграционных правил для иностранных граждан. Теперь они получают на границе квиток, дающий право на пребывание в республике в течение 45 суток, и больше ничего им делать не приходится, не надо никуда ходить. Такое маленькое решение привело к таким значительным результатам. Порой не надо денег, необходимо правильное управленческое решение.
Развивая новые направления в туризме, мы не избавляемся от хорошо всем знакомых памятников и мест. Но у нас много другого интересного. Вот, к примеру, недавно прошел праздник 55-го Подольского пехотного полка. Это тоже наша история. Были разные времена. Были и такие, когда стиралась память о защитниках Отечества. Но мы ее восстанавливаем. 7 сентября на базе «Днестровские зори» пройдет большой слет участников движения «Наследники Победы», которыми мы все являемся. В нем примут участие более 600 человек. Я называл три принципа, в соответствии с которыми живет и развивается наше государство, но в основе всего лежит идеология, и многое зависит от воспитания подрастающего поколения. Хотя порой в знаниях о Приднестровье нуждаются не только молодые люди, но и взрослые. Это нужно, чтобы все любили и ценили землю, на которой живут. Тогда мы будем интересны и другим.
Исполнение договоренностей с молдавской стороной и возможное влияние электоральных процессов в Молдове и Украине на отношения Приднестровья с этими государствами
Напомню, что наша республика является равноправным участником, стороной в формате «5+2». Без подписи Приднестровья ни один документ не имеет юридической силы. Сегодня я не вижу какого-либо давления на приднестровских дипломатов. Важным моментом работы переговорного формата является не только подписание протокольных решений, но также их практическая реализация, направленная на то, чтобы они стали нормой жизни людей. На сегодняшний день практически все достигнутые договоренности исполняются, кроме вопроса телекоммуникаций, который имеет и коммерческую составляющую. Здесь многое зависит не от политики, а непосредственно от компаний-операторов, работающих в Молдове, которые в основном представлены иностранным капиталом. По другим соглашениям было полное согласие. Особенно порадовало, что все участники формата «5+2» единогласно выступили за решения вопроса номерных знаков нейтрального образца. То же самое с апостилированием наших дипломов. Здесь мы не только ничего не потеряли, но и приобрели фактическое признание нашего образования. Для нас было важно, чтобы в документах был правильный перевод названия нашей республики на английский язык, и мы этого добились. Мы также сохранили свои образовательные стандарты. Сегодня наши выпускники могут работать в 150 странах мира.
Да, сегодня в Молдове и на Украине идут электоральные процессы, правда, не всегда гладко и хорошо. В Молдове слышны различные призывы, сталкивающие людей. Что будет на Украине – увидим в следующем году. Полагаю, что в настоящий период возможно затишье в переговорном процессе. А дальше посмотрим.
Программа строительства доступного жилья
Было два базовых проекта. Первый связан с АНО «Евразийская интеграция». Но еще в 2017 году появились опасения относительно исхода реализации этого проекта. Поэтому и поставил перед правительством задачу разработать собственную программу строительства доступного жилья на базе так называемых долгостроев. В республике таких объектов немало: что-то можно достроить, что-то переоборудовать. Уже создано 10 кооперативов. Будет еще один в Тирасполе. Разработаны проекты, проведены необходимые экспертизы. Участниками кооперативов становятся в основном работники бюджетной сферы и те, кто стоит в очереди на получение жилья. Но все должны понимать, что это будет долевое строительство. Государство возьмет на себя нагрузку по строительству и доведению квартир до так называемого «серого» варианта, благоустройству прилегающей территории. Своим участием в строительстве государство максимально снижает стоимость квадратного метра жилья. Цена зависит от наличия и расположения коммуникаций. 3-комнатная квартира будет стоить порядка 9 тысяч долларов, 2-комнатная – 7 тысяч и однокомнатная – порядка 5 тысяч долларов. Мы также думаем о возможности льготного кредитования в рублях ПМР. Все должно получиться, так как уже есть опыт такой работы. Напомню, что в мою бытность министром внутренних дел нам удалось построить 5 жилых домов. Основные работы начнутся в будущем году, какие-то дома будут сданы в 2019-м. В целом хотелось бы построить порядка 20 объектов. Если что-то получится по линии АНО «Евразийская интеграция», то будет хорошо. Это перспектива, а то, что делаем мы – это сегодняшний день. Меры, направленные на закрепление специалистов в бюджетной сфере и реальном секторе экономики
Конечно, неправильно, когда врач или педагог получает две тысячи рублей. Но даже 30-процентный рост зарплаты не удержит молодых специалистов. Необходим механизм, в соответствии с которым выпускник бюджетного отделения обязан отработать по специальности определенное количество лет. В случае отказа он должен компенсировать государству средства, затраченные на его обучение. Это деньги налогоплательщиков. Все обязательства снимаются с выпускника и в том случае, если государство не сможет предоставить ему рабочее место. Этот механизм показал свою эффективность в Тираспольском юридическом институте. Планируется подписывать трехсторонние договоры, в которых первая сторона – сам студент бюджетного отделения, две другие – университет и правительство, которое и будет гарантировать выпускнику рабочее место.
К слову, в этом году 75% выпускников ПГУ были обеспечены работой. Но наша задача достичь 100%, чтобы каждый выпускник бюджетного отделения имел в перспективе рабочее место. Как бы ни было сложно, нельзя в такое непростое время использовать государство в своих целях. Молодой человек, когда подписывает договор, уже знает о зарплате, знает, на что идет. Если что-то не устраивает, можно учиться на контрактной основе. Мы хотим установить честные и паритетные правила игры. Трудности были всегда. Я приведу пример из своей жизни. Когда я служил в бендерской милиции, с нами в одном здании работали молдавские полицейские. Их зарплаты были в несколько раз выше наших, но никто из сотрудников бендерской милиции не перешел в полицию Молдовы. Хотя была пропаганда и возможность это сделать. Есть ценности помимо денег, и это ценности иного порядка. У каждого есть выбор. А что касается увеличения зарплат работников бюджетной сферы, мы над этим работаем. Мне бы очень хотелось повысить зарплаты учителей и врачей, а также пенсии. Мы не забываем, что работаем ради людей. Открытие бендерского стадиона и других объектов, призванных повысить уровень физической культуры и улучшить состояние здоровья приднестровцев
Я рад, что это произошло. Все мы видели, в каком состоянии находился стадион еще пару лет назад. Было ощущение, что его специально разрушали. 8 сентября состоится открытие. Стадион станет разнонаправленным. Здесь постоянно будут проводиться спортивные мероприятия. Объект соответствует всем легкоатлетическим требованиям. Напылением беговых дорожек занимали специалисты из Белоруссии. Такого легкоатлетического стадиона нет даже в Молдове. Он будет открыт не только для спортсменов, но и для каждого жителя города.
Доступные спортивные объекты строятся по всей республике. В Тирасполе инвестор благоустраивает два мини-футбольных поля. В населенных пунктах в скором времени появятся спортивные городки. В ближайшей перспективе планируется отремонтировать столичный стадион. В Бендерах в 2019 году будет открыт бассейн и ряд других спортивных объектов. Здоровьем людей надо заниматься. Для любого государства важны не только политика и экономика, но и спорт, культура, образование.
Смертность, неутешительная статистика ДТП и ужесточение ответственности за нарушение правил дорожного движения
Есть две основные причины смертности на дорогах: вождение в нетрезвом виде и превышение скорости. И вторая зачастую связана с первой. Поэтому основной упор делается на ликвидацию этих причин. Ужесточена ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, в особенности, за повторное. За три года нам удалось снизить показатели смертности с 60 до 25 погибших в результате ДТП. Думаю, когда мы искореним пьянство среди водителей транспортных средств, эти показатели станут еще лучше. Скоростной режим – еще один фактор, влияющий на количество ДТП. Когда в черте города ограничение увеличили до 60 километров в час, аварий стало на 30% больше. Вернули 50 км/ч – количество ДТП на 20% снизилось.
Законодательство в этой части должно отражать реалии. Если человек позволяет себе сесть за руль пьяным, его следует пожизненно лишать водительских прав. Многие могут сказать, что это нарушает права человека. Но можно пойти другим путем. К примеру, в Германии прав не лишают, но водитель, задержанный за вождение в нетрезвом виде, проходит так называемый «тест на идиота». По мнению немцев, если ты сел пьяным за руль, то ты ненормальный человек, и тебе создадут серьезные преграды к возвращению водительского удостоверения, придется потратить деньги, чтобы пройти все медицинские процедуры. И, конечно, придется пересдать экзамены. Практика показывает, что единицы из таких нарушителей получают назад свои водительские права.
Есть проблемы с пожарной безопасностью. Многие погибают из-за бытовых пожаров. В 90% случаев – в результате курения в постели. Неутешительны и показатели смертности на воде. Но спасатели трудятся, ведется профилактическая работа с гражданами, направленная на улучшение ситуации.
Благодарность и поздравления
Уважаемые журналисты, благодарю вас за интересные вопросы. Надо чаще встречаться! Почему ТСВ не приглашает меня к себе? Я давно не был у вас в студии. Приглашайте. Я приду. Я всегда готов и открыт для общения с представителями различных СМИ. Жду ваших инициатив, в частности, и по вопросу улучшения имиджа республики за ее пределами.
Мы находимся в преддверии большого праздника – 28-ой годовщины образования Приднестровской Молдавской Республики. Все это время страна жила в непростых условиях. Была война, блокады, кризисы, катаклизмы… Но живем мы не хуже, чем наши соседи, а порой и лучше. Мнение о государстве сегодня складывается по таким критериям, как отсутствие коррупции, прозрачная работа судебной системы, наличие институтов власти, демократия. Если мы не будем работать над собой, тоне сможем добиться признания. Наша республика во многом особенная. Но есть один главный феномен – это приднестровский народ. Вспомните, что республика зарождалась на руинах большой страны. Бывшие партийные лидеры растащили Советский Союз. Что получили вновь образовавшиеся республики? Готовые институты власти и управления. Они и принимали главные решения. В Приднестровье, по большому счету, не было ничего, кроме людей. Поэтому первый Президент, первые депутаты при формировании государства сделали ставку на народ. У нас было семь референдумом, потому что не было другого способа принятия решения. Потом это перешло в хорошую демократическую традицию. Согласно Конституции ПМР носителем суверенитета является народ. Но это не просто слова, записанные в Основном законе, это – истина и наша реальность.
В преддверии праздника я хочу поблагодарить народ Приднестровской Молдавской Республики, и пожелать всем мира и благополучия.