ПРИДНЕСТРОВЬЕ. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ. ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ. Это вышел научно-познавательный ролик о наших чудесах и красотах. Вкратце так: народные традиции, бендерская крепость, Рашков, бендерская крепость, Тиротекс, бендерская крепость, Квинт, бендерская керепость, ММЗ, бендерская крепость, Акватир, бендерская крепость. Всё согласно заветам президента. Ни одного Ленина, много крепости, предприятий и народных песен. Вообщем я все семь советуемых раз в крепости был. Что теперь делать не знаю. И можно уточнить, чтож мы будем делать без крепости, когда сейчас похолодает и дожди со снегами пойдут?
РЫБНИЧАНИН ВО ВРЕМЯ САЛЮТА ОГРАБИЛ КВАРТИРУ СВОИХ СОСЕДЕЙ. 15и летний бандитос, во время салюта, проник через балкон к соседям и экспроприировал бутылку французского коньяка. Мне вспомнилась частушка: Как то в Рыбнице на праздник Кто то крикнул: "Ероплан!", Все е*альники задрали, А я спи*дил чемодан.
СОТРУДНИКАМ ПРОКУРАТУРЫ ПРИСВОИЛИ ГОСНАГРАДЫ И ОЧЕРЕДНЫЕ КЛАССНЫЕ ЧИНЫ. Вот у людей пруха. Только ко дню республики медалепад прошёл, как тут же новый. Вообще медальки и грамоты всегда лучшее решение когда денег нет. И вообще приятно. Зарплату и премию потратил, а тут память. Кажется, что ты нужен, полезен и за это тебе награду.
НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ПГУ СМЕНИЛСЯ ДЕКАН. Ну как сказать сменился. Прошлый, про которого я и не слышал никогда, стал проректором ПГУ по научно-инновационной работе, про которую я тоже не слышал никогда. Исполняющим обязанности назначен Иван Узун, про которого я слышал. Частенько появляется в качестве эксперта по экономическим вопросам в наших ток-шоу и слышал про успешные выступления его студентов на олимпиадах по экономике. Вообще, интересно, почему он давно не декан. Наверное наличие своего мнения мешает деканствованию. Ну вот посмотрим, кто в этот раз станет деканом.
ДЕПУТАТЫ ПРИСТУПИЛИ К ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПОСЛЕ ОТПУСКА. Ну теперь надеюсь лента новостная перестанет быть такой жидкой. Депы добавят ей твёрдости и цветности.
28 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ. ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ. Вообщем я пол праздника пропустил. Так что со слов очевидцев, по фото и видеоматериалам, могу выделить несколько вещей. Бендерское подворье с зонтиками, не ново, но красиво. В условиях привычного уже, полного отсутствия креатива, это было очень ярко. Две женских коробки на параде. Ничё так шоу. Форма прям дизайнерская. По моей личной оценке МВДешные девочки получше смотрелись. Предлагаю на следующий год внести дух соревнования и добавить ещё минюстовских и прокуратурских. И администрацию. Мужские коробки исключить, как морально устаревшие. Концерт местячковый. Честно, я наверное стал привыкать и сам становлюсь местячковым. Мне даже кое-что понравилось. Ленинградом даже удивили. Традиционно к салюту на площади набилось народа и кто то крикнул: "Ероплан!". Кабаки были людом забиты и как обычно не справлялись с наплывом посетителей. В мою культурно-праздничную программу вошло посещение четырёх кафешек, место нашёл только в одной, и то потому что меня приняли за иностранцы. Не будем лукавить, в тот момент и я правда плоховато говорил по русски.
ВСТРЕЧА МОЛОДЫХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ. Чуть не сказал обмен опытом юных тунеядцев, но сдержался. «Давайте работать, друзья, не играть в политику, не просто критиковать, а заниматься реальной работой!» – призвал молодых ребят заместитель председателя Ассоциации молодых парламентариев РФ Александр Солонкин. Во-во как раз Красносельский говорил о появлении новых рабочих мест, на которые не хватает рабочих рук. Вот туда то наш молодёжный парламент и отправить бы полным составом. "Работать"))))))))))
Много ещё выдержек из пресс-конференции Красносельского. Я её, признаюсь, посмотрел. Признаюсь, до середины. Даже оставив то, что не позвали меня, а туса была из пары ГосСМИ и ТСВ, с заранее подготовленными вопросами и ответами, мне не понравилась сама очевидность ответов. То есть ничего нового услышать было не дано. Ну предположим, что вопросы были почти острые (в согласованную меру), ну можно было ответы покреативнее написать, а не по штампу. Или с бумажки со штампом. Мне лично кажется, что сильно уж кто-то печётся о том чтобы Красносельский чего не сказанул лишнего. А зря.