1. Дополнить Кодекс статьей 316-1 следующего содержания: «Статья 316-1. Оскорбление Президента Приднестровской Молдавской Республики
Публичное оскорбление Президента Приднестровской Молдавской Республики, при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, -наказывается штрафом в размере от 350 (трехсот пятидесяти) до 700 (семисот) расчетных уровней минимальной заработной платы либо обязательными работами на срок от 180 (ста восьмидесяти) до 240 (двухсот сорока) часов, либо исправительными работами на срок от 1 (одного) года до 2 (двух) лет, либо лишением свободы до 5 (пяти) лет». Юлия Минько
Из исторической ретроспективы. Как это было в недемократической царской России: Во время правления императора Александра III некий солдат Орешкин напился в царевом кабаке. Начал буянить. Его пытались образумить, указывая на портрет государя императора. На это солдат ответил: a плевал я на вашего государя императора! Его арестовали и завели дело об оскорблении императора. Познакомившись c делом, Александр понял, что история гроша ломаного не стоит, и начертал на папке: дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал.