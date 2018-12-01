Американский журнал Time опубликовал короткий список из 10-и претендентов на собственное звание "Человек года". Среди политиков в список вошли президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.

Об этом свидетельствует информация на сайте Time.



Кандидатом на звание среди политиков стал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который не раз в течение 2018 года встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном и призвал его к прекращению Корейской войны и демилитаризации.



Журнал также внес в список кандидатов спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует вмешательство в выборы президента США в 2016 году и все связанные с этим делом производства.



Звание "Человек года" имеют шанс получить также супруга британского принца Гарри Меган Маркл, которая борется за права женщин, и убитый оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги.