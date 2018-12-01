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Жесткий ответ Игоря Додона: поменяем всех судей Конституционного суда

Жесткий ответ Игоря Додона: поменяем всех судей Конституционного суда
Игорь Додон пообещал отменить все законопроекты, которые будут приняты правительством и парламентом в результате временного отстранения президента от власти, а также провести масштабную смену состава Конституционного суда.

10 декабря, президент Игорь Додон выступил с обращением к нации после решения Конституционного суда о временном отстранении главы государства от власти. Президент подчеркнул незаконный и конъюнктурный характер решения судей, которые согласно Конституции должны отстаивать верховенство основного закона страны.

- Конституционный суд в очередной раз временно передал право подписать несколько законов Спикеру Парламента и/или Премьеру после того как я отказался подписать целый ряд антинародных законов, принятых уходящим парламентским большинством, - заявил Игорь Додон.

Глава государства перечислил и ключевые законопроекты, внедрению которых мешала принципиальная позиция главы государства:

- новый Кодекс о телерадиовещании, вводящий цензуру СМИ вопреки Конституции,

- закон о продаже земли бывшего Республиканского стадиона посольству США,

- закон о переименовании праздника 9 Мая в "день Европы",

- два закона о переподчинению карабинеров Премьеру, которые подрывают конституционные функции Президента как главнокомандующего вооружёнными силами.

- Я не пойду на уступки ни по одному из этих вопросов и уверен, что народ Молдовы меня в этом поддерживает. После парламентских выборов 24 февраля 2019 года все эти законы будут отменены. Будет сформирован и новый состав Конституционного суда, - пообещал президент.

Формальной причиной для решения Конституционного суда стало обращение спикера Андриана Канду и его соратника по членству в ДПМ Серджиу Сырбу. За счет использования подконтрольного Конституционного суда, правящее большинство уже в пятый раз отстраняет президента от власти.

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  • Сегодня, 06:52
  • DTV
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