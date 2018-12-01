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Россияне назвали политиков года

Россияне назвали политиков года
Россияне выбрали людей года среди политиков; список возглавили глава государства Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, следует из данных опроса фонда «Общественное мнение».

Россияне отвечали на вопрос: «Кого из российских политиков, общественных деятелей вы назвали бы человеком года?».

29% респондентов назвали Владимира Путина, 7% – Сергея Лаврова, 4% – лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 3% – министра обороны России Сергея Шойгу, 2% – директора «Совхоза имени Ленина» и экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина, передает РИА «Новости».
17% опрошенных заявили, что таких политиков нет, а 34% респондентов затруднились ответить.

Опрос «ФОМнибус» проводился 8–9 декабря в 104 населенных пунктах 53 субъектов России среди 1,5 тыс. респондентов.
  • Вчера, 18:25
  • DTV
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