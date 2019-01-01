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Сколько стоит базовый набор вещей молодого человека в разных странах, и сколько в Молдове


Сколько стоит базовый набор вещей молодого человека в разных странах, и сколько в Молдове
Эксперты швейцарского банка UBS посчитали, сколько на сегодняшний день стоит стандартная экипировка молодого и слегка модного человека. В эксперименте сравнивались цены на 8 самых популярных среди молодежи вещей в 11 крупнейших мегаполисах мира. И это не шутка, господа, рейтинг вышел весьма неожиданным.

Предлагаем сравнить цены с расценками топовых городов, осознать, где миллениалам живется тяжко, а где как в раю, ну и подумать о потенциальных покупках в грядущих путешествиях, конечно же.

В MUST-HAVE-НАБОР ВОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ:

Сколько стоит базовый набор вещей молодого человека в разных странах, и сколько в Молдове
Предупреждение! Если вы причисляете себя к молодым людям, но при этом комплект ваших личных вещей разительно отличается либо вы считаете некоторые вещи лишними, либо вы не считаете некоторые вещи вещами, пожалуйста, обратите внимание, что это усредненный набор нашего с вами глобализованного мира. Конечно, частные случаи никто не отменял, но мы сейчас не о них. Мы сейчас о слегка гиперболизированном образе модника эпохи потребления.

Итак, что у нас вышло. Пойдем от самого дешевого к самому дорогому городу с такими условиями: джинсы — усредненная цена масс-маркета, кроссовки — известные спортивные бренды, подписка Netflix — базовая, айфон — Х, а наше любимое авокадо — цена за килограмм.

11. Гонконг: $ 1 825
Сколько стоит базовый набор вещей молодого человека в разных странах, и сколько в Молдове

Удивительно, но легче всего выжить моднику в одном из самых дорогих мегаполисов мира. Здесь неожиданно самые дешевые лаптоп и айфон, которые в основном и определяли этот список. А еще тут дешевый бигмак, ю-ху!

10. ДУБАЙ: $ 2 004
Сколько стоит базовый набор вещей молодого человека в разных странах, и сколько в Молдове

Город небоскребов среди пустыни, переполненный шейхами, гепардами и золотой молодежью, также на удивление оказался очень даже демократичным в плане цен на базовые вещи.

9. БАНГКОК: $ 2 130
Сколько стоит базовый набор вещей молодого человека в разных странах, и сколько в Молдове

А вот официальная вторая столица веселых мальчишников с их дешевой едой и напитками, кажется, на своем месте.

8. Нью-Йорк: $ 2 369
Сколько стоит базовый набор вещей молодого человека в разных странах, и сколько в Молдове

Родина если не всех, то хотя бы доброй трети представленных здесь вещей — на четвертом месте, что тоже вполне логично.

7. ПАРИЖ: $ 2 487
Сколько стоит базовый набор вещей молодого человека в разных странах, и сколько в Молдове

Столица моды держит высокую цену на одежду и обувь, чего не скажешь о технике.

6. ТОРОНТО: $ 2 535
Сколько стоит базовый набор вещей молодого человека в разных странах, и сколько в Молдове

Канадские цены никак не удивляют, даже написать нечего. Напишем разве что только о кофе: он тут сравнительно недорогой.

5. Цюрих: $ 2 567
Сколько стоит базовый набор вещей молодого человека в разных странах, и сколько в Молдове

Со Швейцарией ясно одно: если вы хотите приодеться, а после — перекусить в «Макдоналдсе», то вам не нужно ехать в Швейцарию. А еще тут самая дорогая подписка на Netflix.

4. ЛОНДОН: $ 2 725
Сколько стоит базовый набор вещей молодого человека в разных странах, и сколько в Молдове

Жизнь миллениала в Туманном Альбионе дороговата, что тут сказать.

3. МОСКВА: $ 3 354
Сколько стоит базовый набор вещей молодого человека в разных странах, и сколько в Молдове

Неожиданно одним из самых дорогих городов для модников стала столица России: здесь и одежда дорогая, и техника. Ситуацию не спасает даже самый дешевый в мире бигмак.

2. Йоханнесбург (ЮАР): $ 3 487
Сколько стоит базовый набор вещей молодого человека в разных странах, и сколько в Молдове

Самый дешевый кофе и самые дорогие лаптопы — вот что происходит на той стороне планеты, если кто не знал.

1. БУЭНОС-АЙРЕС: $ 3 696
Сколько стоит базовый набор вещей молодого человека в разных странах, и сколько в Молдове

Дешевый кофе, дешевое авокадо, дешевые джинсы… и айфон, который стоит аж 2 243 доллара! Это почти в два раза дороже, чем в США. Именно из-за детища компании Apple тяжелее всего живется аргентинским хипстерам.

И для сравнения, конечно же — Молдова!

КИШИНЕВ: $ 2 115
Сколько стоит базовый набор вещей молодого человека в разных странах, и сколько в Молдове
  • Сегодня, 07:56
  • DTV
  • Просмотров: 2
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