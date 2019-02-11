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Вниманию огородников и садоводов: как получить в Приднестровье высокий урожай без всякой "химии".

Вниманию огородников и садоводов: как получить в Приднестровье высокий урожай без всякой "химии".
Вам не нравится бледный вид недозревших плодов, которые вам предлагают продавцы? Зато вам нравится, когда помидор имеет вкус помидора, а огурец – огурца?
У вас есть огород, и вы хотите выращивать действительно вкусные овощи без всякой «химии» и ускорить созревание на 10-14 дней?
Вы хотите получать с одной и той же грядки практически вдвое больше урожая? Тогда вам нужен Биогумус!

Здоровье - главное в жизни человека. Залог здоровья - биологически чистые продукты питания. Мы - то, что употребляем в пищу. Сделайте один шаг на путь употребления и производства биологически чистых овощей, фруктов, ягод!

Биологически чистые продукты – это продукты, в производстве которых используют только органические, природные удобрения. Эти удобрения обладают необычайно полезными для растений свойствами и считаются совершенно безвредными. Первым в этом списке является Биогумус. По сути, это субстрат, получаемый в процессе переработке червями органических отходов. Продукт, который утилизирован червем, несёт большую удобрительную способность, чем изначальные продукты.

Биогумус содержит:
1) Гуминовые кислоты - доходят в его составе почти 40%
2) Калий, который влияет на урожайность и рост плодов - более 1%
3) Кальций, способствующий росту растений - 5%
4) Фосфор - необходимый компонент для подкормки растений - 5%
5) Магний - важнейшее для метаболизма растений вещество - 5%


Вниманию огородников и садоводов: как получить в Приднестровье высокий урожай без всякой "химии".

Биогумус содержит множество других полезных для всего живого, микроэлементов - цинк, марганец, медь, бор. Это уникальное по своим полезным свойствам удобрение содержит вещества в таких формах, что растения их легко способны усваивать.

Главный компонент биогумуса - гуминовые кислоты, которые способствуют оздоровлению в целом окружающей среды, поскольку являются естественными стимуляторами роста, антибиотиками, почвенными ферментами. Они повышают иммунитет растений, способствуют правильному метаболизму, помогают усваивать полезные вещества из почв, перерабатывать тяжёлые металлы, превращая их в безвредные соединения.

Биогумус не содержит вредных веществ, патогенной флоры, опасных болезнетворных бактерий, яиц личинок насекомых, вредителей, нитраты, семена сорняков. Он повышает в разы всхожесть семян - стимулирует рост и развитие культур, увеличение урожая практически вдвое - улучшает вкус овощей и фруктов, повышает скорость созревания плодов, улучшает адаптацию растений при пересадке, высадке рассады

Вы хотите получить качественные, чистые - без нитратов, вкусные, полезные для здоровья продукты, тогда применяйте природное удобрение Биогумус!

Одно из самых важных свойств Биогумуса - это длительный период разложения. Если обильно внести его в почву один раз, то земля будет давать хорошие урожаи до 5-6 лет. Если использовать Биогумус однократно в плане мульчирования, то в будущем году следует ожидать хороших урожаев. Его добавляют в почвосмеси для выращивания рассады и комнатных растений, растворяют в воде, поливают или опрыскивают растения. Биогумус вносят весной, насыпают в лунки для рассады, в бороздки для посева семян. Для проращивания семян Биогумус смешивают с различными почвами. Им невозможно «пересолить» почву, поскольку он не содержит веществ выжигающих корни растений, его кислотность нейтральна.

Хотите повысить урожаи и их качество - пользуйтесь в агротехнике по производству овощей и фруктов природными удобрениями, представителем которых является Биогумус.

Вниманию огородников и садоводов: как получить в Приднестровье высокий урожай без всякой "химии".

Способы применения и нормы:
- если под вспашку, перекопку, культивацию почвы - от 0,75 до 1.5 л/м2, в зависимости от плодородия почв - в лунки при высадки рассады в грунт вносят 150-300мл /0,75 - 1, 5 стакана/ под каждое растение. После внесения необходимо смешать с почвой;
- при посеве овощных и цветочных культур вносят 300-400мл/м2;

- При посадке плодово-ягодных культур, вносят на одну посадочную яму:
- яблоня, груша, слива и другие растения 2-3 литра;
- крыжовник, смородина, малина и другие кустарники 1-1.5 литра.

После внесения Биогумуса его перемешивают с почвой.

Так же можно производить подкормки:
- овощных, цветочных, зелёных культур, земляники, картофель, и других 250-300мл/м2 с заделкой на небольшую глубину и поливом обильным в сухую погоду;
- плодово-ягодные и декоративные деревья, кустарники 300-400мл/м2 с заделкой в почву на небольшую глубину и полив.

Удобренную почву необходимо рыхлить и поливать водой.
1 см гумуса в естественных условиях в почве нарастает за 100 лет! Биогумус - мудрость самой природы!
Здоровья Вам и Вашим близким!


Чтобы получить дополнительную квалифицированную консультацию и приобрести биогумус из Приднестровья от производителя, рекомендуем обратиться: Телефоны: 77856109; 069488591, Петр Макаренко, город Бендеры, «Оптовый» рынок, бутик №32.


  • 11-02-2019, 20:52
  • DTV
  • Просмотров: 331
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