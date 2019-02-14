Вечером 14 февраля в социальных сетях появилась информация о том, что в Бендерах неизвестный из пневматического оружия расстрелял дверь одного из троллейбусов на БАМе. На фотографиях была видна разбитая дверь. В Бендерском троллейбусном управлении заявили, что факта стрельбы зафиксировано не было.
«Там больше разговоров, чем какой-то инцидент. Рассыпалось стекло. Может, само рассыпалось, может, действительно кто-то камушек бросил. Я не думаю, что там кто-то стрелял», - рассказал в интервью «Новостям Приднестровья» директор БТУ Андрей Река.
По его словам, случай в троллейбусе произошёл около 7 часов вечера. На место вызвали сотрудника милиции, который также не обнаружил следов стрельбы. Работники троллейбуса «ничего такого» не заметили, сказал директор БТУ. «Работник милиции прибыл, мы там все осмотрели, ничего такого не было. Если бы стреляли куда-то, образовалась бы ямка в стекле, было бы видно, а так стекло просто рассыпанное», - заверил Андрей Река.
От осколков стекла никто не пострадал, добавил он. «Стекло каленого типа, оно рассыпается безопасно для пассажиров. Это не такое стекло острое, а специальное, каленое», - сказал Андрей Река. В МВД информацию пока не комментируют. Источник