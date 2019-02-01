Так какое нам, приднестровцам дело до выборов в Молдове? Уважаемые сограждане! В воскресение в Молдове будут выборы в Парламент. Я думаю вы все обратили внимание, что как то уж очень активно и главное нервно это событие отражается на нас с вами. Так в чем же проблема , казалось бы заурядного события за Днестром? Объясню в двух словах. Дело в том, что очень большое количество наших граждан имеют гражданство Молдовы. Именно наши граждане сыграли решающую роль на крайних президентских выборах в Молдове. И сегодня именно на приднестровцев с гражданством Молдовы делается ставка политическими силами Молдовы в выборах в Парламент.
Только что мне позвонили и сообщили, что на предприятиях Холдинга, а так же РЦК и ММЗ людей поставили в известность, что в в воскресение будет организован подвоз наших граждан в Резину и Шолданешты, для голосования на парламентских выборах. И тут вдруг возникает вопрос : "Откуда такая забота и главное кто этот спонсер , который так заботится о волеизъявлении наших граждан?"
А давайте посмотрим кто максимально заинтересован и кому выгодно голосование приднестровцев и главное за кого ?
А все оказывается просто до безобразия. Не секрет , что в Молдове сегодня олигархическая структура власти под предводительством Плахотнюка держит практически все ветви власти под контролем. И именно такая ситуация дает сверхприбыли хозяину Демократической Партии Молдовы. Но... Усталость народа, недовольство как Запада так и Москвы политикой этого человека и его структур объединило казалось бы непримиримых оппонентов против него. И прекрасно понимая, что в Молдове потеряв большинство в Парламенте, что чревато потерей контроля практически всех ветвей власти ( Молдова Парламентская Республика и именно парламент формирует многие органы гос власти) приведет к фактически уничтожению ситуации которая есть сегодня. И чтобы не допустить этого было решено использовать именно Приднестровье , как возможность добавить себе проценты в Законодательном Органе Республики Молдова.
Но тут возникает вопрос про тех, кому в Приднестровье выгоден Плахотнюк в Молдове? Хотелось бы напомнить, что в последние несколько лет граница Украины и ПМР фактически взята под контроль Молдовой. Второе. Большинство товаров, которые раньше без контроля РМ заходили в Приднестровье, сегодня контролируются Кишиневом, его исполнительными структурами (подконтрольными комы бы вы думали?) согласно договоренностей Кишинева и Киева. А вот тут вопрос. Кому в Приднестровье выгодна такая ситуация? Возьмем за пример поставки ГСМ в ПМР. До недавнего времени ГСМ поставлялись в Приднестровье через Украину , а в последнее время еще и под контролем Кишинева. Но до недавнего времени у поставщиков из ПМР не было проблем с молдавской лицензией, которую требовала Украина. И вдруг, в последнее время всем , скажем так, не аффилированным с Шерифом фирмам Молдова эту лицензию не дает. При попытках выяснить что происходит, был дан намек, что этот вопрос в компетенции самого Плахотнюка. Но... Оказывается, в ПМР есть счастливцы, которые таки получили эту лицензию. И как вы думаете , что это за фирма? Правильно. Я даже допускаю что в этом списке еще одна или две фирмы. Но если капнуть глубже, мы увидим те же лица и тех же получателей дивидендов.
То есть мы имеем ситуацию, которая четко и однозначно говорит, что для зачистки рынка , например ГСМ, главный олигарх Молдовы держит руку на пульсе. Ну а нашему монополисту в принципе это выгодно, поскольку за счет перераспределения прибыли можно решать вопросы заинтересованности Плахотнюка в такой ситуации. То есть и волки сыты и овцы целы. Я думаю, что не мудрствуя лукаво эту же схему перенесут или ужу перенесли на другие виды деятельности, что дает нашему монополисту возможность руками Кишинева зачищать конкурентное пространство на территории ПМР. Вот мы и пришли к ответу на вопрос кому выгодно и за кого будут агитировать. Ибо проигрыш Плахотнюка и его ДПМ может нарушить сегодняшнюю идиллию в экономике ПМР.
Правда есть одно маленькое НО... Дело в том что офис по адресу Шевченко 81 очень рискует и идет во-банк. Судя по всему такими действиями Фирма еще больше дразнит Кремль, который и так в последнее время показывал свое ФЕ в отношении нашей власти, как раз подконтрольной Офису. То есть тут либо пан либо пропал. А это ой. Ведь есть вероятность того, что не смотря на призывы и рекомендации работники Шерифа, а так же РЦК ММЗ и других предприятий, на которых проводится нужная работа, могут проголосовать не так как надеются их работодатели. Например назло. За тех социалистов Додона, ACUM или Нашу Партию Усатого. И может получится, что своими же руками, за свои же деньги можно получить результат ровно обратный ожидаемому.
Ну а наших граждан я хочу призвать только к одному. Хватит бояться. Хватит дрожать. Вы люди, вы личности, а не быдло безмолвное. Голосуйте так, как считаете нужным а не так как за вас решили. Тем более кабинки для голосования в Молдове не позволяют незаметно сфотографировать бюллетень с нужным результатом для отчета. Если дают, берите деньги но голосуйте так как считаете нужным. Удачи вам!