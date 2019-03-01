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Поедет от Молдовы

Поедет от Молдовы
Певица Анна Одобеску представит страну на конкурсе Евровидения, который пройдёт в Тель Авиве. Песня "Stay" набрала в финальном выступлении 22 очка, 12 - от жюри и 10 - от зрителей. Победительница национального отбора выступит во втором полуфинале конкурса, который состоится 16 мая.




"Неописуемые эмоции, я даже не знаю, что человек должен чувствовать в такой ситуации, после такого события. Подумаем, что поменять, чтобы всё было отлично."
Второе место занял Максим Завидия с песней "I will not surrender". Исполнитель получил максимальную оценку зрителей, но жюри выставили конкурсанту меньше баллов.
"Не знаю почему, но жюри как-то странно оценило мою песню. Не думаю, что моё выступление было, скажем так, средним. Подумаем, проанализируем, но я с этим не согласен", - сказал Максим Завидия.
Как и в предыдущие годы, некоторые участники остались недовольны результатами конкурса.
  • Вчера, 10:05
  • DTV
  • Просмотров: 175
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