Певица Анна Одобеску представит страну на конкурсе Евровидения, который пройдёт в Тель Авиве. Песня "Stay" набрала в финальном выступлении 22 очка, 12 - от жюри и 10 - от зрителей. Победительница национального отбора выступит во втором полуфинале конкурса, который состоится 16 мая.









"Неописуемые эмоции, я даже не знаю, что человек должен чувствовать в такой ситуации, после такого события. Подумаем, что поменять, чтобы всё было отлично."

Второе место занял Максим Завидия с песней "I will not surrender". Исполнитель получил максимальную оценку зрителей, но жюри выставили конкурсанту меньше баллов.

"Не знаю почему, но жюри как-то странно оценило мою песню. Не думаю, что моё выступление было, скажем так, средним. Подумаем, проанализируем, но я с этим не согласен", - сказал Максим Завидия.

Как и в предыдущие годы, некоторые участники остались недовольны результатами конкурса.

