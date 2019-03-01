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С 15 апреля по 15 июня устанавливается запрет на промышленный и любительский лов рыбы на реке Днестр

С 15 апреля по 15 июня устанавливается запрет на промышленный и любительский лов рыбы на реке Днестр
Период синхронизирован с приднестровской и украинской стороной.
Замначальника Управления мониторинга естественных ресурсов Агенства по окружающей среде, Думитру Соболев, заявил что в этот период запрещено ловить любую рыбу, а также раков. Нарушителям запрета грозят наказательные меры. Помимо уплаты штрафа, они будут обязаны возместить нанесенный ущерб, в зависимости от вида рыбы, сообщает IPN.
Думитру Соболев добавил что начиная с 11 апреля и до 9 июня будет запрещено ловить рыбу и в реке Прут, где период синхронизирован с румынской стороной.
Для внутренних естественных водоемов, какими являются реки Ялпуг, Рэут и другие, периода запрета ловли установлен с 15 апреля по 15 июня. Есть зоны, где ловля рыбы запрещена на протяжении всего года.
  • Вчера, 20:27
  • DTV
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